Falcon Finance 在 Buidlpad 上宣布FF和社区销售

**迪拜,阿联酋,2025年9月10日/Chainwire/--**Falcon Finance很高兴地在Buidlpad上宣布其社区销售,这是一个符合社区规定的公平代币访问平台,将协议连接到全球真实社区。 从BTC,ETH,SOL,stablecoins和选择的altcoins到Treasuries等代币化RWA,Falcon将它们转化为以美元为基础的流动性,无缝连接TradFi和DeFi。 法尔康金融一直在获得强劲的势头,其USDf供应达到15亿美元,而其总储备超过16亿美元,这场社区拍卖标志着法尔康爆炸性增长的下一阶段,并将向参与者分发其FF代币。 Buidlpad 拥有与真实用户连接一级协议的经过验证的历史记录,在2025年的三次近期活动中,超过4万名经过验证的用户承诺超过2200万美元。 \n \n Falcon Finance 管理合伙人 Andrei Grachev 评论道:"通过 Buidlpad 推出的 $FF 是 Falcon 使通用抵押权向所有人提供的重要里程碑,我们已经建立了增长最快的数字美元生态系统之一,美元的供应已经超过了 150 亿美元,但最令人兴奋的是为我们的社区开启下一阶段。通过与 Buidlpad 合作,我们确保实际用户,而不仅仅是机构,也能参与 Falcon 的增长。 此前,Falcon从世界自由金融(WLFI)获得了1000万美元的战略投资,现在通过Buidlpad,它正在将这个机会扩展到更广泛的社区。 \n \n "Falcon的USDf是空间中增长最快的数字美元解决方案之一,重新定义了连锁资本效率,这是零售和机构用户不断的市场需求。其通用抵押创新打开了桥梁TradFi和DeFi流动性的门户。我们期待与Falcon团队合作,为我们的用户提供这个伟大的机会。通过将Falcon和真实社区聚集在一起,我们邀请我们的用户参与这个数字美元革命,"Erick Zhang (@ErickNomad),Nomad Capital的管理合作伙伴和Buidlpad的创始人说。 About $FF $FF是捕捉了Falcon Finance的增长的原生代币,这是第一个通用抵押基础设施,随着更多的资产被存款和USDf的采用扩大,FF成为与协议的规模和成功相关的核心资产。 持有 $FF 让用户可以访问协议实用程序和功能,但更重要的是,它使他们能够直接受益于 Falcon 生态系统的增长。 法尔康正在构建担保基础设施,以支持数万亿美元的代币资产。 Community Sale Details \n \n \n \n \n \n 社区销售总额:4000万美元 完全稀释 估值:350万美元或450万美元,取决于投注标准 捐款范围: $50 - $4,000 (增加了超过500万法轮功英里的长期参与者和用户的上限) 可接受的资产: USD1(ERC-20 或 BEP-20) 服装时间表:100%在FF TGE上解锁 法尔康还以积极参与和支持法尔康生态系统而向其用户提供特别优惠而感到自豪。有价值至少3000美元的USDf或sUSDf的符合条件的用户将能够享受350万美元的FDV的较低价格。对于至少3个月以来已锁定股权并/或拥有超过500万法尔康米勒的用户,他们将获得额外增加的捐款额度。 . https://buidlpad.com/projects/Falcon 鼓励用户参观 打赌并获得一次性 50% 奖金在 Falcon Miles 奖励从通过 Buidlpad 锁定。 https://pool.buidlpad.com/projects/Falcon 关键日期 \n \n \n UGC运动:现在 - 2025年9月16日, 11:59 AM UTC KYC 注册和订阅期: 9 月 16 日 12:00 时 UTC – 9 月 19 日 11:59 时 UTC 所有用户必须完成KYC才能参与,订阅期是用户可以在Buidlpad上注册对FF社区销售的兴趣。 \n \n 捐款窗口: 9 月 22 日 10:00 UTC – 9 月 23 日 10:00 UTC 贡献窗口要求符合条件的用户承诺资产。 \n \n 结算和退款: 截至 9 月 26 日 4:00 PM UTC 参与社区出售受适用采购协议中规定的详细条款和条件的约束力,对所有参与者都有约束力。 . https://buidlpad.com/projects/Falcon About Falcon Falcon Finance正在构建一个通用担保基础设施,将任何准备保管的资产,包括数字资产,货币支持的代币和代币化现实世界的资产,转化为以美元为基础的在线流动性。 通过连接链上和链外的金融系统,Falcon为机构,协议和资本分配者提供了一种简单的方式来从他们已经持有的资产中释放稳定和产生收益的流动性。 . 财务 财务 财务 财务 About Buidlpad Buidlpad is a compliant crypto token access platform that puts communities first for exposure in high quality pre-token projects. With just three campaigns this year with Solayer, Sahara AI and Lombard, users have committed in total over $220 million in assets on Buidlpad. 为了应对机构空降农场和VC的日益分离和占主导地位,Buidlpad优先考虑连接项目和热情社区,将所有权带回其所属的地方 - 与关心并积极贡献加密空间的用户。 Important Disclaimer 本文内容仅供信息提供,本文所包含的信息不构成或不应被解释为出售报价、请求购买报价或推荐订阅任何代币或金融产品。 无论是Falcon Finance还是Buidlpad,也不是其各自的附属公司、董事、官员、雇员或代理人,都不会对直接或间接地来自任何依赖本文提供的信息或参与社区销售的任何损失或损害承担任何责任,但适用法律要求的范围除外。 联系 安德烈·格拉切夫 首页 > 财务 > Falcon \n \n 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。