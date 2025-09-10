Falcon Finance anuncia $FF y venta comunitaria en Buidlpad

**Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 10 de septiembre de 2025/Chainwire/--**Falcon Finance está entusiasmado por anunciar su venta comunitaria en Buidlpad, una plataforma de acceso a token justo de primer nivel que conecta protocolos con comunidades reales en todo el mundo. Desde BTC, ETH, SOL, stablecoins, y seleccionar altcoins a RWAs tokenizadas como Treasuries, Falcon las transforma en liquidez pegada en USD que conecta de forma suave TradFi y DeFi. Falcon está innovando una infraestructura altamente escalable que redefine cómo las garantías, la liquidez y la propiedad de activos interactúan entre dominios financieros. Falcon Finance ha ganado un fuerte impulso con su oferta de USDf alcanzando los 1.5 mil millones de dólares, mientras que sus reservas totales superaron los 1.6 mil millones de dólares.Esta venta comunitaria marca la próxima fase del crecimiento explosivo de Falcon y distribuirá su token $FF a los participantes. Buidlpad tiene un historial comprobado de conectar protocolos de nivel 1 con usuarios reales, con más de 220 millones de dólares comprometidos por más de 40.000 usuarios verificados en tres campañas recientes en 2025. \n \n Andrei Grachev, socio ejecutivo de Falcon Finance, comentó: “El lanzamiento de $FF a través de Buidlpad es un hito importante en el viaje de Falcon para hacer que la collateralization universal sea accesible a todos.Hemos construido uno de los ecosistemas de dólar digital de más rápido crecimiento, con el suministro de USDf ya superando los $1.5 mil millones, pero lo que más nos emociona es abrir esta próxima fase a nuestra comunidad.Al trabajar con Buidlpad, estamos asegurando que los usuarios reales, y no solo las instituciones, también puedan participar en el crecimiento de Falcon. Falcon recibió anteriormente una inversión estratégica de 10 millones de dólares de World Liberty Financial (WLFI). ahora, a través de Buidlpad, está extendiendo esta oportunidad a la comunidad más amplia. \n \n “Falcon’s USDf es una de las soluciones de dólar digital de más rápido crecimiento en el espacio, redefiniendo la eficiencia del capital en cadena, que es una demanda constante en el mercado tanto por parte de los usuarios minoristas como institucionales. Su innovación a la colateralización universal abre la puerta para conectar la liquidez de TradFi y DeFi. Esperamos trabajar con el equipo de Falcon para ofrecer a nuestros usuarios esta gran oportunidad. Al unir a Falcon y a las comunidades reales, invitamos a nuestros usuarios a participar en esta revolución del dólar digital", dijo Erick Zhang (@ErickNomad), socio gerente de Nomad Capital y fundador de Buidlpad. About $FF $FF es el token nativo que captura el crecimiento de Falcon Finance, la primera infraestructura de cobertura universal.A medida que se depositan más activos y la adopción de USDf se expande, $FF se convierte en el activo principal vinculado a la escala y el éxito del protocolo. El mantenimiento de $FF da a los usuarios acceso a la utilidad y características del protocolo, pero lo más importante es que los coloca para beneficiar directamente a medida que crece el ecosistema de Falcon. Con $1.5 mil millones en USDf ya emitidos y las reservas que continúan subiendo, la fundación está establecida para la expansión a través de DeFi y TradFi. Falcon está construyendo la infraestructura de garantía para apoyar billones de activos tokenizados. $FF es la manera de obtener exposición a ese futuro. Community Sale Details \n \n \n \n \n \n Tamaño total de la venta comunitaria: $4,000,000 Valorización completamente diluida: $ 350,000,000 o $ 450,000,000 dependiendo de los criterios de apuesta Rango de contribución: $50 - $4,000 (capacidad aumentada para los aficionados a largo plazo y usuarios con más de 5 millones de Falcon Miles) Activos aceptados: USD1 (ERC-20 o BEP-20) Calendario de vestir: 100% desbloqueado en $FF TGE Falcon también se enorgullece de ofrecer a sus usuarios beneficios especiales en esta venta como gratitud por participar activamente y apoyar el ecosistema de Falcon. Los usuarios elegibles con USDf o sUSDf por valor de al menos $3,000 bloqueados en ganancias aumentadas podrán disfrutar del precio más bajo en el FDV de $350,000,000. Para los usuarios que han bloqueado su participación durante al menos 3 meses y/o tienen más de 5 millones de Miles de Falcon, tendrán una cuota de contribución adicional aumentada. . https://buidlpad.com/projects/Falcon https://buidlpad.com/projects/Falcon Los usuarios son invitados a visitar Para apostar y recibir un bono único del 50% en las millas de Falcon recompensas múltiples de bloquear a través de Buidlpad. https://pool.buidlpad.com/projects/Falcon https://pool.buidlpad.com/projects/Falcon Claves de fechas \n \n \n Campaña UGC: Ahora - 16 de septiembre de 2025, 11:59 AM UTC Período de registro y suscripción de KYC: 16 de septiembre, 12:00 PM UTC – 19 de septiembre, 11:59 AM UTC Todos los usuarios deben completar el KYC para participar.El periodo de suscripción es donde los usuarios pueden registrar su interés en la venta comunitaria $FF en Buidlpad. \n \n Contribution Window: September 22, 10:00 AM UTC – September 23, 10:00 AM UTC La ventana de contribución requiere que los usuarios elegibles comprometan activos. \n \n Resolución y reembolsos: Hasta el 26 de septiembre, a las 4:00 pm UTC La participación en la Venta Comunitaria está sujeta a los términos y condiciones detallados establecidos en el acuerdo de compra aplicable, que es vinculante para todos los participantes.La participación puede estar sujeta a ciertas condiciones y criterios de elegibilidad (incluyendo la finalización de KYC y no acceso desde jurisdicciones restringidas), como se describe más detalladamente en . https://buidlpad.com/projects/Falcon https://buidlpad.com/projects/Falcon About Falcon Falcon Finance está construyendo una infraestructura de garantía universal que convierte cualquier activo dispuesto a custodia, incluidos activos digitales, tokens respaldados por moneda y activos tokenizados del mundo real, en liquidez en cadena pegada a dólares estadounidenses. Al conectar los sistemas financieros en cadena y fuera de cadena, Falcon ofrece a las instituciones, protocolos y alocadores de capital una forma sencilla de desbloquear la liquidez estable y generadora de rendimiento de los activos que ya poseen. . falcon.finance falcon.finance About Buidlpad Buidlpad es una plataforma de acceso de token de criptografía que coloca a las comunidades en primer lugar para la exposición en proyectos de pre-token de alta calidad.Con solo tres campañas este año con Solayer, Sahara AI y Lombard, los usuarios han comprometido un total de más de 220 millones de dólares en activos en Buidlpad. En respuesta a la creciente desconectividad y dominación de las granjas y VCs institucionales, Buidlpad prioriza los proyectos de conexión y las comunidades entusiastas para devolver la propiedad a donde pertenece - con los usuarios que se preocupan y contribuyen activamente al espacio cripto. Important Disclaimer Ninguna información contenida aquí constituye, o debe ser interpretada como, una oferta para vender, solicitud de una oferta para comprar, o recomendación para suscribirse a, cualquier token o productos financieros.Los participantes son responsables de llevar a cabo su propia investigación independiente, la diligencia debida, y la evaluación de la idoneidad y los riesgos de participar, incluyendo obtener asesoramiento profesional que consideren necesario. Ni Falcon Finance ni Buidlpad, ni ninguno de sus respectivos afiliados, directores, funcionarios, empleados o agentes, aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que surja directa o indirectamente de cualquier dependencia de la información proporcionada en este documento o de la participación en la Venta Comunitaria, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. 