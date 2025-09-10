Falcon Finance、BuidlpadでFFとコミュニティ販売を発表

** ドバイ、UAE、2025年9月10日/Chainwire/--**Falcon Financeは、世界中の実際のコミュニティとプロトコルを接続するコミュニティファースト・トークン・アクセスのプラットフォームであるBuidlpadでコミュニティ・セールを発表することを楽しみにしています。 ファルコンは、BTC、ETH、SOL、stablecoins、および選択アルトコインからTreasuriesなどのトークン化されたRWAに至るまで、ファルコンは、トークン、流動性、資産所有権が金融分野で相互作用する方法を再定義する高度にスケーラブルなインフラストラクチャを革新しています。 Falcon Financeは、USDfの供給が15億ドルに達し、その総準備が16億ドルを超えています。このコミュニティセールは、Falconの爆発的な成長の次の段階を意味し、参加者に$FFトークンを配布します。 Buidlpadは、2025年の3つの最近のキャンペーンで4万人を超える検証済みユーザーが2億2千万ドル以上を費やして、実際のユーザーとTier-1プロトコルを接続する実証済みの実績を持っています。 \n \n Falcon Financeのマネージャー・パートナーであるAndrei Grachev氏は「Buidlpadを通じてFFの発売は、Falconが普遍的なコラテラライゼーションを誰にでも利用できるようにするための旅の重要な一歩です。我々は、USDfの供給がすでに15億ドルを超えている最も急速に成長するデジタルドルエコシステムの1つを構築しましたが、私たちを最も興奮させるのは、このコミュニティに次の段階を開くことです。Buidlpadと協力することで、我々は、実際のユーザーだけでなく、機関もFalconの成長に参加できるようにします。 Falcon Financeのマネージャー・パートナーであるAndrei Grachev氏は「Buidlpadを通じてFFの発売は、Falconが普遍的なコラテラライゼーションを誰にでも利用できるようにするための旅の重要な一歩です。我々は、USDfの供給がすでに15億ドルを超えている最も急速に成長するデジタルドルエコシステムの1つを構築しましたが、私たちを最も興奮させるのは、このコミュニティに次の段階を開くことです。Buidlpadと協力することで、我々は、実際のユーザーだけでなく、機関もFalconの成長に参加できるようにします。 ファルコンは以前、World Liberty Financial(WLFI)から1000万ドルの戦略的投資を受けたが、今ではBuidlpadを通じて、この機会をより広いコミュニティに広げている。 \n \n 「FalconのUSDfは、世界で最も急速に成長しているデジタルドルソリューションの1つで、小売および機関のユーザーの市場における絶え間ない需要であるオンチェーン資本効率を再定義しています。その普遍的な保証の革新は、TradFiとDeFiの流動性をブリッジするための扉を開きます。我々はFalconチームと協力してこの素晴らしい機会をユーザーに提供することを楽しみにしています。 「FalconのUSDfは、世界で最も急速に成長しているデジタルドルソリューションの1つで、小売および機関のユーザーの市場における絶え間ない需要であるオンチェーン資本効率を再定義しています。その普遍的な保証の革新は、TradFiとDeFiの流動性をブリッジするための扉を開きます。我々はFalconチームと協力してこの素晴らしい機会をユーザーに提供することを楽しみにしています。 About $FF $FFはファルコン・ファイナンスの成長をキャプチャするネイティブ・トークンであり、最初の普遍的なコラテラリング・インフラストラクチャです。より多くの資産が預けられ、USDfの採用が拡大するにつれて、$FFはプロトコルの規模と成功に結びつくコア・資産になります。 Holding $FF はユーザーにプロトコルユーティリティと機能へのアクセスを提供しますが、さらに重要なことに、Falcon のエコシステムが成長するにつれて直接利益を得るように配置します。 ファルコンは、トリリアルのトークン化された資産をサポートするための保証インフラを構築しています。 Community Sale Details \n \n \n \n \n \n コミュニティ販売総額:4000万ドル 完全に溶解された評価:ストッキング基準に応じて350万ドルまたは450万ドル 貢献範囲: $50 ～ $4,000 (500 万 Falcon Miles を超える長期ストライカーおよびユーザーのための上限) 受け入れられる資産: USD1 (ERC-20 または BEP-20) Vesting Schedule: 100% unlocked on $FF TGE ファルコンはまた、ファルコン生態系への積極的な参加と支援の感謝として、この売却でユーザーに特別な利益を提供することを誇りに思っています。増強収益にロックされた少なくとも3000ドルを有するUSDfまたはsUSDfを有する有資格ユーザーは、350万ドルのFDVでより低い価格を享受することができます。少なくとも3カ月以上、および/または500万個以上のファルコンマイルを保有しているユーザーは、追加の貢献額を増やすことができます。参加規則についての詳細については、こちらをご参照ください。 . https://buidlpad.com/projects/Falcon https://buidlpad.com/projects/Falcon ユーザーは訪問することを奨励します。 ファルコンマイルのボーナスで一度に50%のボーナスを獲得するには、Buidlpadを通じてロックすることにより複数の報酬が与えられます。 https://pool.buidlpad.com/projects/Falcon https://pool.buidlpad.com/projects/Falcon キー・デート \n \n \n UGCキャンペーン: Now - 2025年9月16日 11:59 AM UTC KYC Registration & Subscription Period: September 16, 12:00 PM UTC – September 19, 11:59 AM UTC すべてのユーザーは参加するためにKYCを完了しなければなりません。サブスクリプション期間は、ユーザーがBuidlpadで$FFコミュニティセールへの関心を登録できる場所です。 \n \n 貢献ウィンドウ: 9月22日 10:00 AM UTC – 9月23日 10:00 AM UTC 貢献ウィンドウでは、有資格ユーザーが資産をコミットする必要があります。 \n \n 決済および返金: 9月26日までに 4:00 PM UTC コミュニティ・セールスへの参加は、適用される購入契約で定められた詳細な条項および条件に従うものとし、すべての参加者に拘束されるものとします。 . https://buidlpad.com/projects/Falcon https://buidlpad.com/projects/Falcon About Falcon Falcon Financeは、デジタル資産、通貨ベースのトークン、およびトークン化された現実世界の資産を含む保管準備可能な資産を、USDベースのオンチェーン流動性に変える普遍的な保証インフラを構築しています。 オンチェーンとオフチェーン金融システムを結ぶことにより、Falconは、既に保有している資産から安定した収益を生み出す流動性を解除するための簡単な方法を機関、プロトコル、資本配分者に提供します。 . falcon.finance falcon.finance About Buidlpad Buidlpadは、高品質のプレトークンプロジェクトでコミュニティを第一に置くコンプライアンスのある仮想通貨トークンアクセスプラットフォームです。今年はSolayer、Sahara AI、Lombardでわずか3つのキャンペーンで、ユーザーはBuidlpadで合計2億2000万ドル以上の資産を約束しました。 機関のエアドロップ農場とVCのますます離脱と支配に反応するために、Buidlpadはプロジェクトチームの効果的な配布、スケーラビリティ、長期的な持続可能性を確保し、実際の個々のユーザーに透明な曝露と参加の機会を提供する一方で、プロジェクトチームに所有権を取り戻すプロジェクトと熱心なコミュニティを優先します。 Important Disclaimer このコンテンツは情報のみを目的として提供されています. ここに含まれる情報は、販売の申し出、購入の申し出の要請、またはトークンまたは金融製品のサブスクリプションの勧告として構成するものではありません. 参加者は、自分自身の独立した研究、 due diligence、および参加の適切性とリスクの評価の責任を負い、必要とみなす専門的なアドバイスを得ることを含む。 Falcon Finance または Buidlpad またはその関連会社、ディレクター、役員、従業員、または代理店のいずれも、適用可能な法律が要求する範囲を除き、ここで提供された情報への依存またはコミュニティ・セールスへの参加から直接または間接に生じる損失または損害について、いかなる責任も負いません。 コンタクト アンドレイ・グラシェフ press@falcon.financeについて \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム