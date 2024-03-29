BYDFi：重新定义加密货币交易所格局

比亚迪菲 是发展最快的加密货币交易所之一，融合了创新功能、尖端安全措施和无与伦比的用户体验。其不断的改进使其与 KuCoin 或 MEXC 等传统交易所区分开来，并使其在推出不到五年后就成为行业领先品牌。





该平台为全球无数用户提供日常加密货币交易所需的工具、资源和帮助。继续阅读，了解 BYDFi 如何重新定义加密货币交易格局并塑造交易者在动态数字资产领域的未来。

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是什么让比亚迪Fi如此特别

BYDFi 成立于 2020 年，当时名为 BitYard，并于 2023 年更名为现名，代表“BUIDL Your Dream Finance”。该标题代表了该平台致力于帮助各个级别的交易者在加密货币世界中取得成功。它还符合其使命，即让所有参与者轻松轻松地进行加密货币交易，无论其技能和知识如何。

从一开始，BYDFi 就以其直观的界面、先进的交易工具以及超过 600 种组合的重要交易对给人留下了深刻的印象。其选项包括模拟交易、永续交易、跟单交易、杠杆交易和其他经纪服务。

此外，BYDFi 采用无 KYC 政策，允许更广泛的加密爱好者社区在不牺牲隐私的情况下进行交易。该平台采用业界最高的安全标准来确保用户的机密性和安全。

尽管成立时间相对较短，但与 KuCoin 或 MEXC 等更成熟的行业品牌相比，BYDFi 的发展已经达到了相当大的里程碑。 2023 年，《福布斯》将 BYDFi 评为十大最佳加密货币交易所之一。这家享有盛誉的金融出版物将该平台列入了最可靠、最安全的交易所的独家名单，承认其非凡的发展。

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BYDFi 功能 - 不仅仅是经典的加密货币交易

BYDFi 处于加密货币交易所的前沿，提供一整套交易工具和机会。然而，该平台的目标是提供日常加密货币交易之外的独特用户体验。以下是其在数字金融领域树立新标准的一些杰出功能。

超过 600 种加密货币可供交易

交易者可以依靠 BYDFi 获得一长串多功能的可供交易的加密货币。该平台拥有 400 多种数字货币，可以组合成多个交易对。其中包括最流行的加密货币，如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、瑞波币 (XRP) 和狗狗币 (DOGE)，以及新发布的和流行的加密货币。

现货交易

BYDFi 交易者可以根据自己的经验和知识水平在三种现货交易选项中进行选择。这三个版本包括直接转换、经典现货交易和高级现货交易。前两个涉及快速、直接的转换以及对相关订单和图表软件的访问。同时，高级现货交易包括深入的技术和市场分析，为经验丰富的交易者提供理想的工具，以从他们的交易中获得最大收益。

衍生品交易

衍生品部分让用户可以访问四种 COIN-M 永续合约，涵盖同样多的交易对：BTC/USD、ETH/USD、XRP/USD 和 DOT/USD。

或者，交易者可以选择 USDT-M 交易，涵盖以 USDT 结算的永续合约。 BYDFi 用户可以从多种加密货币中进行选择，包括比特币、以太坊、XRP、Chainlink、比特币现金和狗狗币，有近 250 个交易对。

最佳流动性

得益于 BYDFi 强劲的流动性和深度的订单簿，交易者可以体验到最小的滑点并享受无缝的交易体验，使 BYDFi 跻身全球前 20 名交易所之列。

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比亚迪创新的安全系统

BYDFi 是全球众多寻求安全交易环境和持续机会的交易者的首选加密货币交易所。该平台通过使用尖端、坚不可摧的安全系统，优先考虑用户及其资产的安全。以下是它的一些功能：

无 KYC 政策

大多数加密货币交易所要求其用户经过了解您的客户（KYC）程序才能使用其服务。这种做法要求用户提供必要的私人数据、ID 和背景信息。虽然该措施对于打击诈骗和洗钱是必要的，但一些平台证明这并不是根本性的。

BYDFi 是一家在加密货币交易者社区中很受欢迎的加密货币交易所，因为其谨慎的无 KYC 政策。该平台允许用户每天最多提取 0.5 BTC，无需 KYC。事实上，交易者每天提取最多 10 BTC 时只需接受 KYC。

BYDFi 的无 KYC 政策使用户能够在不牺牲隐私的情况下安全地交易加密货币。它还提高了该平台服务的可用性，这些服务在全球范围内都可用，包括在大多数加密货币交易所不运营的国家/地区，例如美国、加拿大和荷兰。

最后，BYDFi 的 No KYC 政策增强了用户体验，加速了交易、存款和取款。

双重认证

BYDFi 通过使用 Google Authenticator 的双重身份验证服务，确保为用户帐户提供最佳保护。此功能可防止未经授权的用户访问其他帐户及其包含的资产。

深层冷库

该平台将所有资产离线存储在深度冷钱包中，消除了漏洞和恶意攻击的风险。存款和取款的额外多重签名要求增加了额外的安全层。

系统安全

BYDFi 使用最先进的安全标准来保护用户及其资产，而不会影响平台的性能。例如，其交易聚合引擎是用kdb+语言编写的，这是主要金融机构在高频交易程序中经常使用的工具集。在 BYDFi 上，该系统支持每秒超过 100 万笔交易。

该平台还使用亚马逊网络服务（AWS），这是一种以其物理安全和内部控制而闻名的高级安全服务。它需要多重身份验证和硬件验证才能提供访问，从而大大降低了未经授权的恶意使用的风险。

定期检查

比亚迪技术人员经常进行测试和系统检查，以确保平台的安全性与最新的威胁保持同步。此外，它还依赖行业领先的安全提供商的外部审计和评估来检测和预防漏洞。

彻底改变加密货币交易格局

比亚迪以其创新功能和富有远见的方法而脱颖而出。该平台在加密货币交易服务和先进的安全措施方面表现出色，提供卓越的用户体验。其与领先媒体的无缝集成帮助 BYDFi 改变了我们对数字资产的解读和交互方式，为加密货币交易领域开启了新时代。

该平台迎合世界各地的加密货币爱好者的需求，为初学者提供丰富的工具并顺利启动加密货币交易。 BYDFi 真正理解交易者的需求和努力，为专家用户提供先进的交易选项、深入的市场分析以及广泛的加密货币和交易对。

BYDFi 了解每个人都有不同的存款和交易策略。因此，它提供了独特、灵活的交易体验，用户可以使用所有必要的工具来打造自己的加密货币交易之旅。

最后，BYDFi 与领先媒体无缝对接，并获得《福布斯》的认可，重申其致力于提供卓越服务并在交易者之间建立信任的承诺。近日，全球投资者熟知的 Top 20 加密货币交易平台荣获“2024 年全球最佳散户投资者友好交易所”和“2024 年全球最受欢迎加密货币交易所”两项殊荣。这些荣誉由《国际商业杂志》授予，作为其年度奖项计划的一部分。

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这个故事是在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。在此了解有关该计划的更多信息。



