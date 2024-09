BYDFi: Die Krypto-Austauschlandschaft neu definieren

BYDFi gehört zu den sich am schnellsten entwickelnden Krypto-Börsen und bietet innovative Funktionen, modernste Sicherheitsmaßnahmen und ein beispielloses Benutzererlebnis. Seine kontinuierliche Verbesserung unterscheidet es von traditionellen Börsen wie KuCoin oder MEXC und hat es weniger als fünf Jahre nach seiner Einführung zu einer branchenführenden Marke gemacht.





Die Plattform stellt unzähligen Benutzern weltweit die notwendigen Tools, Ressourcen und Unterstützung für den täglichen Kryptohandel zur Verfügung. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie BYDFi die Krypto-Börsenlandschaft neu definiert und die Zukunft der Händler im dynamischen Bereich digitaler Vermögenswerte gestaltet.

Was BYDFi so besonders macht

BYDFi wurde 2020 als BitYard gegründet, bevor es 2023 in seinen aktuellen Namen umbenannt wurde, der für „BUIDL Your Dream Finance“ steht. Der Titel steht für das Engagement der Plattform, Händlern aller Ebenen den Erfolg in der Kryptowelt zu ermöglichen. Es steht auch im Einklang mit seiner Mission, den Krypto-Handel für alle Teilnehmer, unabhängig von Fähigkeiten und Kenntnissen, leicht zugänglich und problemlos zu machen.

BYDFi beeindruckt von Anfang an durch seine intuitive Benutzeroberfläche, fortschrittliche Handelstools und ein umfangreiches Angebot an Handelspaaren mit mehr als 600 Kombinationen. Zu den Optionen gehören Demo-, Perpetual-, Copy- und Leveraged-Trading sowie andere Brokerage-Dienste.

Darüber hinaus wendet BYDFi eine No-KYC-Richtlinie an, die es einer breiteren Gemeinschaft von Krypto-Enthusiasten ermöglicht, zu handeln, ohne ihre Privatsphäre zu opfern. Die Plattform nutzt die höchsten Sicherheitsstandards der Branche, um die Vertraulichkeit und Sicherheit ihrer Benutzer zu gewährleisten.

Trotz seines relativ jungen Alters hat BYDFi im Vergleich zu etablierteren Branchenmarken wie KuCoin oder MEXC beachtliche Meilensteine in seiner Entwicklung erreicht. Im Jahr 2023 zählte Forbes BYDFi zu den zehn besten Kryptowährungsbörsen. Die renommierte Finanzpublikation nahm die Plattform in eine exklusive Liste der zuverlässigsten und sichersten Börsen auf und würdigte damit ihre bemerkenswerte Entwicklung.

BYDFi-Funktionen – Mehr als nur klassischer Krypto-Handel

BYDFi steht an der Spitze der Krypto-Börsen und bietet eine umfassende Palette an Handelstools und -möglichkeiten. Ziel der Plattform ist es jedoch, ein einzigartiges Benutzererlebnis zu bieten, das über den täglichen Kryptohandel hinausgeht. Hier sind einige seiner herausragenden Funktionen, die neue Maßstäbe in der Welt des digitalen Finanzwesens setzen.

Über 600 Kryptowährungen zum Handeln

Händler können sich auf BYDFi verlassen, wenn es um eine lange und vielseitige Liste von Kryptowährungen geht, die gehandelt werden können. Die Plattform verfügt über mehr als 400 digitale Münzen, die in mehreren Handelspaaren kombiniert werden können. Dazu gehören die beliebtesten Kryptos wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) und Dogecoin (DOGE) sowie neu veröffentlichte und trendige Kryptowährungen.

Spothandel

BYDFi-Händler können je nach Erfahrungs- und Wissensstand zwischen drei Spothandelsoptionen wählen. Die drei Versionen umfassen Direct Conversions, Classic Spot Trading und Advanced Spot Trading. Die ersten beiden umfassen schnelle, unkomplizierte Konvertierungen und den Zugriff auf relevante Orderbücher und Charting-Software. Unterdessen umfasst Advanced Spot Trading ausführliche technische und Marktanalysen und bietet erfahrenen Händlern die idealen Werkzeuge, um das Beste aus ihren Geschäften herauszuholen.

Derivatehandel

Der Bereich „Derivate“ bietet Benutzern Zugriff auf vier unbefristete COIN-M-Kontrakte, die ebenso viele Handelspaare abdecken: BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD und DOT/USD.

Alternativ können sich Händler für den USDT-M-Handel entscheiden, der unbefristete Kontrakte abdeckt, die in USDT abgewickelt werden. BYDFi-Benutzer können aus mehreren Kryptowährungen wählen, darunter Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Bitcoin Cash und Dogecoin, die in fast 250 Handelspaaren verfügbar sind.

Beste Liquidität

Dank der robusten Liquidität und den umfangreichen Orderbüchern von BYDFi erleben Händler minimale Slippage und genießen nahtlose Handelserlebnisse, wodurch BYDFi unter den Top-20-Börsen weltweit positioniert wird.

Das innovative Sicherheitssystem von BYDFi

BYDFi ist die bevorzugte Krypto-Börse für zahlreiche Händler weltweit, die eine sichere Handelsumgebung mit ständigen Möglichkeiten suchen. Die Plattform legt großen Wert auf die Sicherheit ihrer Benutzer und ihrer Vermögenswerte, indem sie ein hochmodernes, undurchdringliches Sicherheitssystem verwendet. Hier sind einige seiner Funktionen:

Eine No-KYC-Richtlinie

Die meisten Krypto-Börsen verlangen von ihren Benutzern, dass sie sich einem Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) unterziehen, um ihre Dienste nutzen zu können. Bei dieser Vorgehensweise werden Benutzer aufgefordert, wichtige private Daten, IDs und Hintergrundinformationen anzugeben. Während die Maßnahme zur Bekämpfung von Betrügern und Geldwäsche notwendig ist, beweisen mehrere Plattformen, dass sie nicht grundlegend ist.

BYDFi ist eine Krypto-Börse, die aufgrund ihrer diskreten No-KYC-Richtlinie bei Krypto-Händlern beliebt ist. Die Plattform ermöglicht Benutzern tägliche Abhebungen von bis zu 0,5 BTC ohne KYC. Tatsächlich müssen sich Händler nur dann einer KYC-Prüfung unterziehen, wenn sie bis zu 10 BTC pro Tag abheben.

Die No KYC-Richtlinie von BYDFi ermöglicht Benutzern den sicheren Handel mit Kryptowährungen, ohne ihre Privatsphäre zu beeinträchtigen. Es erhöht auch die Verfügbarkeit der Dienste der Plattform, die weltweit verfügbar sind, auch in Ländern, in denen die meisten Krypto-Börsen nicht tätig sind, wie etwa den USA, Kanada und den Niederlanden.

Schließlich verbessert die No-KYC-Richtlinie von BYDFi das Benutzererlebnis und beschleunigt den Handel, Ein- und Auszahlungen.

Doppelte Authentifizierung

BYDFi gewährleistet optimalen Schutz für Benutzerkonten durch den Einsatz des Dual-Authentifizierungsdienstes von Google Authenticator. Diese Funktion verhindert, dass unbefugte Benutzer auf andere Konten und die darin enthaltenen Vermögenswerte zugreifen.

Tiefkühllagerung

Die Plattform speichert alle Vermögenswerte offline in Deep-Cold-Storage-Wallets und eliminiert so das Risiko von Exploits und böswilligen Angriffen. Eine zusätzliche Anforderung mehrerer Signaturen für Ein- und Auszahlungen sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Systemsicherheit

BYDFi nutzt modernste Sicherheitsstandards, um seine Benutzer und deren Vermögenswerte zu schützen, ohne die Leistung der Plattform zu beeinträchtigen. Beispielsweise ist die Handelsaggregations-Engine in der Sprache kdb+ programmiert, einem Toolset, das häufig von großen Finanzinstituten in Hochfrequenzhandelsprogrammen verwendet wird. Auf BYDFi unterstützt dieses System über 1 Million Trades pro Sekunde.

Die Plattform nutzt außerdem Amazon Web Services (AWS), einen fortschrittlichen Sicherheitsdienst, der für seine physische Sicherheit und interne Kontrolle bekannt ist. Für den Zugriff sind mehrere Authentifizierungen und Hardwareverifizierungen erforderlich, wodurch das Risiko einer unbefugten, böswilligen Nutzung drastisch reduziert wird.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen

BYDFi-Techniker führen häufig Tests und Systemüberprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Plattform auf dem neuesten Stand der Bedrohungen ist. Darüber hinaus ist es auf externe Audits und Bewertungen branchenführender Sicherheitsanbieter angewiesen, um Schwachstellen zu erkennen und zu verhindern.

Revolutionierung der Krypto-Börsenlandschaft

BYDFi zeichnet sich durch innovative Funktionen und visionären Ansatz aus. Die Plattform zeichnet sich durch Krypto-Handelsdienste und fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen aus und bietet ein außergewöhnliches Benutzererlebnis. Durch die nahtlose Integration mit führenden Medienunternehmen verändert BYDFi die Art und Weise, wie wir digitale Vermögenswerte interpretieren und mit ihnen interagieren, und eröffnet so eine neue Ära für den Krypto-Austauschsektor.

Die Plattform richtet sich an Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt und heißt Anfänger mit umfangreichen Tools und einem reibungslosen Einstieg in den Krypto-Handel willkommen. BYDFi versteht die Bedürfnisse und Bestrebungen der Händler wirklich und bietet erfahrenen Benutzern erweiterte Handelsoptionen, detaillierte Marktanalysen und ein breites Angebot an Kryptowährungen und Handelspaaren.

BYDFi ist sich bewusst, dass jede Person über unterschiedliche Einzahlungs- und Handelsstrategien verfügt. Daher bietet es ein einzigartiges, flexibles Handelserlebnis, bei dem Benutzer mit allen ihnen zur Verfügung stehenden erforderlichen Tools ihre eigene Krypto-Handelsreise gestalten können.

Schließlich hat sich BYDFi nahtlos in führende Medien integriert und die Unterstützung von Forbes erhalten, was sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen und den Aufbau von Vertrauen bei Händlern bekräftigt. Kürzlich wurde die bekannte Top-20-Krypto-Handelsplattform für globale Investoren als Gewinner zweier prestigeträchtiger Titel bekannt gegeben: „Best Retail Investor-Friendly Exchange Globe 2024“ und „Most Popular Cryptocurrency Exchange Globe 2024“. Diese Auszeichnungen wurden vom International Business Magazine im Rahmen seines jährlichen Auszeichnungsprogramms verliehen.

