BYDFi : redéfinir le paysage des échanges cryptographiques

BYDFi fait partie des échanges cryptographiques qui se développent le plus rapidement, intégrant des fonctionnalités innovantes, des mesures de sécurité de pointe et une expérience utilisateur inégalée. Son amélioration continue la distingue des bourses traditionnelles, telles que KuCoin ou MEXC, et en a fait une marque leader du secteur moins de cinq ans après son lancement.





La plate-forme offre à d'innombrables utilisateurs dans le monde entier les outils, les ressources et l'assistance nécessaires pour les transactions cryptographiques quotidiennes. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment BYDFi redéfinit le paysage des échanges cryptographiques et façonne l'avenir des traders dans le domaine dynamique des actifs numériques.

**

Ce qui rend BYDFi si spécial

BYDFi a été créé en 2020 sous le nom de BitYard avant de prendre son nom actuel en 2023, qui signifie « BUIDL Your Dream Finance ». Le titre représente l'engagement de la plateforme à permettre aux traders de tous niveaux de réussir dans le monde de la cryptographie. Il s'aligne également sur sa mission de rendre le trading de crypto facilement accessible et sans tracas pour tous les participants, quelles que soient leurs compétences et leurs connaissances.

Dès le départ, BYDFi impressionne par son interface intuitive, ses outils de trading avancés et une offre importante de paires de trading dépassant 600 combinaisons. Ses options incluent des services de trading démo, perpétuel, de copie et à effet de levier ainsi que d'autres services de courtage.

De plus, BYDFi applique une politique No KYC, permettant à une communauté plus large de passionnés de cryptographie d'échanger sans sacrifier leur vie privée. La plateforme utilise les normes de sécurité les plus élevées du secteur pour garantir la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs.

Malgré son âge relativement jeune, comparé à des marques industrielles plus établies, telles que KuCoin ou MEXC, BYDFi a franchi des étapes considérables dans son développement. En 2023, Forbes a désigné BYDFi comme l’un des dix meilleurs échanges de crypto-monnaie. La prestigieuse publication financière a inscrit la plateforme sur une liste exclusive des bourses les plus fiables et les plus sécurisées, reconnaissant son évolution remarquable.

** **

Fonctionnalités BYDFi - Plus qu'un simple trading de crypto classique

BYDFi est à la pointe des échanges cryptographiques, offrant une suite complète d'outils et d'opportunités de trading. Cependant, la plateforme vise à offrir une expérience utilisateur unique au-delà du trading crypto quotidien. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités remarquables qui établissent de nouvelles normes dans le monde de la finance numérique.

Plus de 600 crypto-monnaies à échanger

Les traders peuvent compter sur BYDFi pour une liste longue et polyvalente de crypto-monnaies disponibles au trading. La plateforme propose plus de 400 pièces numériques qui peuvent être combinées en plusieurs paires commerciales. Ils incluent les crypto-monnaies les plus populaires, telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) et Dogecoin (DOGE), ainsi que les crypto-monnaies récemment publiées et tendances.

Trading au comptant

Les traders BYDFi peuvent choisir entre trois options de trading au comptant, en fonction de leur niveau d'expérience et de connaissances. Les trois versions incluent les conversions directes, le trading au comptant classique et le trading au comptant avancé. Les deux premiers impliquent des conversions rapides et simples et un accès aux carnets de commandes et logiciels de cartographie pertinents. Parallèlement, Advanced Spot Trading comprend des analyses techniques et de marché approfondies, fournissant aux traders chevronnés les outils idéaux pour tirer le meilleur parti de leurs transactions.

Négoce de produits dérivés

La section Produits dérivés donne aux utilisateurs l'accès à quatre contrats perpétuels COIN-M couvrant autant de paires de trading : BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD et DOT/USD.

Alternativement, les traders peuvent opter pour le trading USDT-M couvrant des contrats perpétuels réglés en USDT. Les utilisateurs de BYDFi peuvent choisir parmi plusieurs crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Bitcoin Cash et Dogecoin, disponibles dans près de 250 paires de trading.

Meilleure liquidité

Grâce à la solide liquidité et aux carnets de commandes importants de BYDFi, les traders connaissent un dérapage minimal et profitent d'expériences de trading fluides, positionnant BYDFi parmi les 20 premières bourses mondiales.

** **

Le système de sécurité innovant de BYDFi

BYDFi est l'échange cryptographique incontournable pour de nombreux traders du monde entier à la recherche d'un environnement commercial sécurisé avec des opportunités constantes. La plateforme donne la priorité à la sécurité de ses utilisateurs et de leurs actifs en utilisant un système de sécurité de pointe et impénétrable. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Une politique sans KYC

La plupart des échanges cryptographiques exigent que leurs utilisateurs se soumettent à une procédure Know-Your-Customer (KYC) pour utiliser leurs services. Cette pratique demande aux utilisateurs de fournir des données privées essentielles, une pièce d'identité et des informations générales. Si la mesure est nécessaire pour lutter contre les escrocs et le blanchiment d’argent, plusieurs plateformes prouvent qu’elle n’est pas fondamentale.

BYDFi est un échange de crypto-monnaie populaire parmi les communautés de traders de crypto-monnaie en raison de sa politique discrète No KYC. La plateforme permet aux utilisateurs d'effectuer des retraits quotidiens allant jusqu'à 0,5 BTC sans KYC. En fait, les traders ne doivent se soumettre à un KYC que lorsqu'ils retirent jusqu'à 10 BTC par jour.

La politique No KYC de BYDFi permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies en toute sécurité sans sacrifier leur vie privée. Cela augmente également la disponibilité des services de la plateforme, qui sont disponibles dans le monde entier, y compris dans les pays où la plupart des échanges cryptographiques ne fonctionnent pas, comme les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas.

Enfin, la politique No KYC de BYDFi améliore l'expérience utilisateur, en accélérant les transactions, les dépôts et les retraits.

Double authentification

BYDFi assure une protection optimale des comptes d'utilisateurs en utilisant le service de double authentification de Google Authenticator. Cette fonctionnalité empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder à d'autres comptes et aux actifs qu'ils contiennent.

Entreposage à froid profond

La plateforme stocke tous les actifs hors ligne, dans des portefeuilles de stockage froids, éliminant ainsi le risque d'exploits et d'attaques malveillantes. Une exigence supplémentaire de signatures multiples pour les dépôts et les retraits ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

Sécurité du système

BYDFi utilise des normes de sécurité de pointe pour protéger ses utilisateurs et leurs actifs sans compromettre les performances de la plateforme. Par exemple, son moteur d'agrégation de transactions est programmé dans le langage kdb+, un ensemble d'outils souvent utilisé par les grandes institutions financières dans les programmes de trading haute fréquence. Sur BYDFi, ce système prend en charge plus d'un million de transactions par seconde.

La plateforme utilise également Amazon Web Services (AWS), un service de sécurité avancé réputé pour sa sécurité physique et son contrôle interne. L'accès nécessite plusieurs authentifications et vérifications matérielles, ce qui réduit considérablement le risque d'utilisation malveillante et non autorisée.

Contrôles réguliers

Les techniciens BYDFi effectuent fréquemment des tests et des vérifications du système pour garantir que la sécurité de la plateforme est à jour avec les menaces les plus récentes. De plus, il s'appuie sur des audits et des évaluations externes réalisés par des fournisseurs de sécurité de premier plan pour détecter et prévenir les vulnérabilités.

Révolutionner le paysage des échanges cryptographiques

BYDFi se distingue par ses fonctionnalités innovantes et son approche visionnaire. La plateforme excelle dans les services de trading crypto et les mesures de sécurité avancées, offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Son intégration transparente avec les principaux médias aide BYDFi à changer la façon dont nous interprétons et interagissons avec les actifs numériques, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le secteur des échanges cryptographiques.

La plateforme s'adresse aux passionnés de crypto du monde entier, accueillant les débutants avec des outils complets et une initiation en douceur au trading de crypto. BYDFi comprend véritablement les besoins et les efforts des traders, offrant aux utilisateurs experts des options de trading avancées, des analyses de marché approfondies et une large offre de crypto-monnaies et de paires commerciales.

BYDFi comprend que chaque personne possède des stratégies de dépôt et de trading distinctes. Par conséquent, il offre une expérience de trading unique et flexible où les utilisateurs peuvent créer leur propre parcours de trading de crypto avec tous les outils nécessaires à leur disposition.

Enfin, BYDFi s'est parfaitement intégré aux principaux médias et a reçu l'approbation de Forbes, réaffirmant son engagement à fournir des services exceptionnels et à renforcer la confiance entre les commerçants. Récemment, la célèbre plateforme de trading de crypto-monnaies Top 20 pour les investisseurs mondiaux a été annoncée comme lauréate de deux titres prestigieux : « Meilleur échange mondial convivial pour les investisseurs de détail 2024 » et « Globe d'échange de crypto-monnaie le plus populaire 2024 ». Ces distinctions ont été décernées par International Business Magazine dans le cadre de son programme de récompenses annuel.

Inscrivez-vous à BYDFi pour une expérience d’échange crypto améliorée.





**Vous pouvez en savoir plus sur BYDFi ici : Site web | X (Twitter) | Discorde | Télégramme | Moyen | Youtube | Reddit | Instagram | LinkedIn

Cette histoire a été distribuée dans le cadre du programme de blogs d'affaires de HackerNoon. Apprenez-en davantage sur le programme ici.