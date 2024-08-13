Bit-Chess 宣布预售，去中心化国际象棋将成为焦点

**德国基姆湖畔普里恩，2024 年 8 月 13 日/Chainwire/--**新推出的加密项目 Bit-Chess 自豪地宣布推出世界上第一个完全去中心化的国际象棋平台的预售。这个开创性的平台旨在将数百万在线国际象棋玩家带入不断扩展的加密货币行业。





Bit-Chess 团队在其 X 账户（以前称为 Twitter） ，彰显了他们致力于彻底改变数字时代国际象棋爱好者参与国际象棋游戏的方式的决心。

Bit-Chess 已启动预售阶段

比特象棋 第一个完全去中心化的在线象棋平台，已宣布其 十 说明其正式预售阶段的启动。

这一举措标志着数百万在线象棋玩家融入革命性的加密行业迈出了重要一步。

此次预售是针对那些想要尽早参与这个激动人心的以国际象棋为重点的项目的国际象棋爱好者和投资者而设计的。





Bit-Chess 旨在将国际象棋世界带入去中心化的加密空间，提供战略游戏和区块链技术的独特融合。$BCC 的总供应量为 2100 亿个代币，是一种基于 Solana 的代币，将作为 Bit-Chess 生态系统中的治理代币。





这意味着 $BCC 的 HODLers 将在平台未来的重要决策中拥有发言权。在预售阶段，Bit-Chess 提供 236.25 亿枚 $BCC 代币，占总供应量的 11.25%。目前，1 枚 $BCC 的价格为 0.000373 美元，有兴趣的买家可以在这个早期阶段购买代币，以大幅折扣获得它们。





可以在项目的官方网站上使用各种流行的加密货币购买代币，包括 Solana (SOL)、以太坊 (ETH)、币安币 (BNB)、比特币 (BTC) 和 Tether (USDT)。这使得广泛的投资者可以参与其中。

对于那些看到将这款永恒游戏与最新区块链技术相结合的潜力的人来说，预售是一个机会。

Bit-Chess 的显著特点

Bit-Chess 将通过 Solana 网络将传统游戏玩法与现代区块链技术相结合，对国际象棋世界产生重大影响。以下是 Bit-Chess 的一些主要特点：





游戏内钱包指南 - 该平台将为加密货币或国际象棋的新手提供详细的指南，因为其目标是教育任何感兴趣的人并吸引数百万人对加密货币感兴趣。

$BCC - Bit Chess Coin - $BCC 智能合约将在 Solana-Blockchain 上与 Bit-Chess 的强大合作伙伴一起短期内开发 坚固耐用 确保德国制造100%的安全性和透明度。

确保德国制造100%的安全性和透明度。 边玩边赚 (P2E) 机制 - Bit-Chess 引入了边玩边赚模式，玩家可以通过游戏获得奖励。这些奖励将自动空投，并可转换为现实世界的价值，为下棋增添了新一层好处。

全球锦标赛 - 该平台将举办锦标赛，让来自世界各地的玩家相互竞争。获胜者将有机会赢得现金奖励和独家 NFT，从而营造出一个竞争激烈且回报丰厚的环境。

玩家对战 - 玩家可以进行一对一比赛，与其他象棋爱好者一较高下。此功能提供直接的竞争体验，让玩家挑战并提高他们的战略能力。

专属 NFT - Bit-Chess 将提供特殊 NFT，让质押者获得更多奖励。总共将有 2,000 个独特的 NFT 可供使用，预售期间最初限量发行 500 个。

Bit-Chess NFT 市场 - Bit-Chess 使用数字棋子作为 NFT，从棋子到国王。每个棋子都有由其数字基因决定的独特特征和能力。这些棋子可以购买、培育、交易和借用。

Bit-Chess 的商品商店 - Bit Chess 还设立了一家商品商店，保证将每一笔收益都用于 $BCC 的回购。

$BCC 销毁——在 Bit Chess 环境中还将集成销毁机制。

关于 Bit-Chess

比特象棋 正在介绍一种利用区块链技术来玩和享受国际象棋的新方式。

这是第一个基于 Solana 区块链构建的国际象棋平台，利用数字技术打造更加安全、开放的游戏环境。





Bit-Chess 旨在将传统的国际象棋游戏与现代技术融合在一起。它的目标是提供一个平台，让玩家不仅可以下棋，还可以参与奖励他们努力的系统。它希望利用区块链让国际象棋更具互动性，让世界各地的玩家受益。





Bit-Chess 致力于将传统国际象棋与区块链技术的新可能性相结合。该平台旨在方便用户使用，帮助玩家轻松引导和参与这种新的游戏体验。

有关 Bit-Chess 及其代币预售的最新动态，请访问他们的 官方网站 关注他们，加入他们活跃的社区 X（推特） ， 电报 ， 和 Instagram 。

接触

克里斯蒂安·安德烈亚斯·海因里希

比特象棋

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本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里 。



