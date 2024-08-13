Bit-Chess 宣布预售，去中心化国际象棋将成为焦点

**德国基姆湖畔普里恩，2024 年 8 月 13 日/Chainwire/--**新推出的加密项目 Bit-Chess 自豪地宣布推出世界上第一个完全去中心化的国际象棋平台的预售。这个开创性的平台旨在将数百万在线国际象棋玩家带入不断扩展的加密货币行业。
Bit-Chess 团队在其
这一举措标志着数百万在线象棋玩家融入革命性的加密行业迈出了重要一步。
此次预售是针对那些想要尽早参与这个激动人心的以国际象棋为重点的项目的国际象棋爱好者和投资者而设计的。
Bit-Chess 旨在将国际象棋世界带入去中心化的加密空间，提供战略游戏和区块链技术的独特融合。$BCC 的总供应量为 2100 亿个代币，是一种基于 Solana 的代币，将作为 Bit-Chess 生态系统中的治理代币。
这意味着 $BCC 的 HODLers 将在平台未来的重要决策中拥有发言权。在预售阶段，Bit-Chess 提供 236.25 亿枚 $BCC 代币，占总供应量的 11.25%。目前，1 枚 $BCC 的价格为 0.000373 美元，有兴趣的买家可以在这个早期阶段购买代币，以大幅折扣获得它们。
可以在项目的官方网站上使用各种流行的加密货币购买代币，包括 Solana (SOL)、以太坊 (ETH)、币安币 (BNB)、比特币 (BTC) 和 Tether (USDT)。这使得广泛的投资者可以参与其中。
对于那些看到将这款永恒游戏与最新区块链技术相结合的潜力的人来说，预售是一个机会。
Bit-Chess 将通过 Solana 网络将传统游戏玩法与现代区块链技术相结合，对国际象棋世界产生重大影响。以下是 Bit-Chess 的一些主要特点：
这是第一个基于 Solana 区块链构建的国际象棋平台，利用数字技术打造更加安全、开放的游戏环境。
Bit-Chess 旨在将传统的国际象棋游戏与现代技术融合在一起。它的目标是提供一个平台，让玩家不仅可以下棋，还可以参与奖励他们努力的系统。它希望利用区块链让国际象棋更具互动性，让世界各地的玩家受益。
Bit-Chess 致力于将传统国际象棋与区块链技术的新可能性相结合。该平台旨在方便用户使用，帮助玩家轻松引导和参与这种新的游戏体验。
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克里斯蒂安·安德烈亚斯·海因里希
比特象棋
本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息