Bit-Chess annonce sa prévente pour que les échecs décentralisés occupent le devant de la scène

**PRIEN AM CHIEMSEE, Allemagne, 13 août 2024/Chainwire/--**Bit-Chess, un nouveau projet de crypto-monnaie, annonce fièrement le lancement en prévente de la première plateforme d'échecs entièrement décentralisée au monde. Cette plateforme révolutionnaire vise à intégrer des millions de joueurs d'échecs en ligne dans l'industrie en pleine expansion des crypto-monnaies.





L'équipe Bit-Chess a partagé cette nouvelle passionnante sur leur Compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) , soulignant leur engagement à révolutionner la façon dont les passionnés d'échecs s'engagent dans le jeu à l'ère numérique.

Bit-Chess a lancé sa phase de prévente

Jeu d'échecs , la première plateforme d'échecs en ligne entièrement décentralisée, a annoncé sur son X compte le lancement de sa phase de prévente officielle.

Cette initiative marque une étape notable dans l’intégration de millions de joueurs d’échecs en ligne dans l’industrie révolutionnaire de la cryptographie.

La prévente est conçue pour les amateurs d'échecs et les investisseurs qui souhaitent s'impliquer rapidement dans ce projet passionnant axé sur les échecs.





Bit-Chess vise à intégrer le monde des échecs dans l'espace crypto décentralisé, en offrant un mélange unique de jeu stratégique et de technologie blockchain. Avec une offre totale de 210 milliards de jetons, $BCC est un jeton basé sur Solana qui servira de jeton de gouvernance au sein de l'écosystème Bit-Chess.





Cela signifie que les détenteurs de $BCC auront leur mot à dire dans les décisions importantes concernant l'avenir de la plateforme. Pour la phase de prévente, Bit-Chess propose 23,625 milliards de jetons $BCC, soit 11,25 % de l'offre totale. Actuellement, 1 $BCC est vendu au prix de 0,000373 $, et les acheteurs intéressés peuvent acheter des jetons à ce stade précoce pour les sécuriser avec une remise importante.





Les jetons peuvent être achetés sur le site officiel du projet en utilisant diverses crypto-monnaies populaires, notamment Solana (SOL), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC) et Tether (USDT). Cela rend la participation accessible à un large éventail d'investisseurs.

La prévente est une opportunité pour ceux qui voient le potentiel de combiner ce jeu intemporel avec la dernière technologie blockchain.

Caractéristiques notables de Bit-Chess

Bit-Chess est sur le point d'avoir un impact significatif sur le monde des échecs en intégrant le gameplay traditionnel à la technologie blockchain moderne via le réseau Solana. Voici quelques caractéristiques clés qui distinguent Bit-Chess :





Guide des portefeuilles en jeu - La plateforme proposera un guide détaillé pour les nouveaux venus dans le domaine de la cryptographie ou des échecs, car son objectif est d'éduquer toute personne intéressée et d'attirer des millions de personnes vers la cryptographie.

$BCC - Bit Chess Coin - Le contrat intelligent $BCC sera développé à court terme sur la Blockchain Solana avec un partenaire solide de Bit-Chess Solide et résistant pour garantir une sécurité et une transparence à 100% fabriquées en Allemagne.

pour garantir une sécurité et une transparence à 100% fabriquées en Allemagne. Mécanique du jeu pour gagner (P2E) - Bit-Chess introduit un modèle de jeu pour gagner où les joueurs peuvent gagner des récompenses grâce à leur jeu. Ces récompenses seront automatiquement larguées et pourront être converties en valeur réelle, ajoutant ainsi un nouveau niveau d'avantages au jeu d'échecs.

Tournois mondiaux – La plateforme accueillera des tournois qui permettront aux joueurs du monde entier de s'affronter. Les gagnants auront la chance de gagner des prix en espèces et des NFT exclusifs, créant ainsi un environnement compétitif et gratifiant.

Matchs en face à face – Les joueurs peuvent participer à des matchs en face à face pour tester leurs compétences contre d'autres passionnés d'échecs. Cette fonctionnalité offre une expérience directe et compétitive, permettant aux joueurs de mettre au défi et d'améliorer leurs capacités stratégiques.

NFT exclusifs - Bit-Chess proposera des NFT spéciaux qui offriront davantage de récompenses aux parieurs. Il y aura un total de 2 000 NFT uniques disponibles, avec une sortie limitée initiale de 500 exemplaires pendant la prévente.

Bit-Chess NFT-Marketplace - Bit-Chess utilise des pièces d'échecs numériques comme NFT, des pions aux rois. Chaque pièce possède des caractéristiques et des capacités uniques déterminées par leurs gènes numériques. Ces pièces peuvent être achetées, élevées, échangées et empruntées.

Boutique de marchandises de Bit-Chess - Bit Chess met également en œuvre une boutique de marchandises qui garantit d'utiliser chaque gain pour les rachats du $BCC.

$BCC Burn - Dans l'environnement Bit Chess, un mécanisme de gravure sera également intégré.

À propos de Bit-Chess

Jeu d'échecs introduit une nouvelle façon de jouer et de profiter des échecs en utilisant la technologie blockchain.

Il s'agit de la première plateforme d'échecs construite sur la blockchain Solana, qui utilise la technologie numérique pour créer un environnement de jeu plus sécurisé et plus ouvert.





Bit-Chess a pour objectif de combiner le jeu d'échecs traditionnel avec la technologie moderne. Son objectif est d'offrir une plateforme où les joueurs peuvent non seulement jouer aux échecs, mais aussi participer à un système qui récompense leurs efforts. En utilisant la blockchain, il souhaite rendre les échecs plus interactifs et bénéfiques pour les joueurs du monde entier.





Bit-Chess se concentre sur la connexion des échecs traditionnels avec les nouvelles possibilités de la technologie blockchain. La plateforme est conçue pour être accessible et conviviale, aidant les joueurs à guider et à participer facilement à cette nouvelle expérience de jeu.

Pour les dernières mises à jour sur Bit-Chess et sa prévente de jetons, visitez constamment leur site officiel et rejoignez leur communauté dynamique en les suivant sur X (Twitter) , Télégramme , et Instagram .

Contact

Christian Andreas Heinrich

Échecs Bit

[email protected]

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici .