Bit-Chess anuncia sua pré-venda para xadrez descentralizado para assumir o centro do palco

**PRIEN AM CHIEMSEE, Alemanha, 13 de agosto de 2024/Chainwire/--**Bit-Chess, um projeto de criptomoeda recém-lançado, anuncia com orgulho o lançamento da pré-venda da primeira plataforma de xadrez totalmente descentralizada do mundo. Esta plataforma inovadora visa trazer milhões de jogadores de xadrez online para a indústria de criptomoedas em expansão.





A equipe Bit-Chess compartilhou esta notícia emocionante em seu Conta X (anteriormente conhecida como Twitter) , destacando seu compromisso em revolucionar a maneira como os entusiastas do xadrez se envolvem com o jogo na era digital.

Bit-Chess lançou sua fase de pré-venda

Bit-Xadrez , a primeira plataforma de xadrez online totalmente descentralizada, anunciou em seu X conta o lançamento de sua fase oficial de pré-venda.

Esta iniciativa marca um passo notável na incorporação de milhões de jogadores de xadrez online à revolucionária indústria de criptomoedas.

A pré-venda foi criada para amantes do xadrez e investidores que desejam entrar no mercado antecipadamente neste empolgante projeto focado no xadrez.





O Bit-Chess visa trazer o mundo do xadrez para o espaço cripto descentralizado, oferecendo uma mistura única de jogos estratégicos e tecnologia blockchain. Com um fornecimento total de 210 bilhões de tokens, $BCC é um token baseado em Solana que servirá como o token de governança dentro do ecossistema Bit-Chess.





Isso significa que os HODLers de $BCC terão voz em decisões importantes sobre o futuro da plataforma. Para a fase de pré-venda, a Bit-Chess oferece 23,625 bilhões de tokens $BCC, 11,25% do fornecimento total. Atualmente, 1 $BCC tem o preço de $0,000373, e os compradores interessados podem comprar tokens neste estágio inicial para garanti-los com um desconto significativo.





Os tokens podem ser comprados no site oficial do projeto usando várias criptomoedas populares, incluindo Solana (SOL), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC) e Tether (USDT). Isso torna a participação acessível a uma ampla gama de investidores.

A pré-venda é uma oportunidade para aqueles que veem o potencial de combinar este jogo atemporal com a mais recente tecnologia blockchain.

Características notáveis do Bit-Chess

O Bit-Chess está definido para impactar significativamente o mundo do xadrez ao integrar a jogabilidade tradicional com a moderna tecnologia blockchain por meio da rede Solana. Aqui estão alguns recursos principais que distinguem o Bit-Chess:





Diretrizes com carteiras no jogo - A plataforma oferecerá diretrizes detalhadas para iniciantes em criptomoedas ou xadrez, pois seu objetivo é educar qualquer pessoa interessada e atrair milhões para criptomoedas.

$BCC - Bit Chess Coin - O contrato inteligente $BCC será desenvolvido no curto prazo no Solana-Blockchain com um forte parceiro da Bit-Chess À prova de solidez para garantir 100% de segurança e transparência fabricados na Alemanha.

para garantir 100% de segurança e transparência fabricados na Alemanha. Mecânica Play-to-Earn (P2E) - O Bit-Chess introduz um modelo play-to-earn onde os jogadores podem ganhar recompensas através de sua jogabilidade. Essas recompensas serão lançadas automaticamente e podem ser convertidas em valor do mundo real, adicionando uma nova camada de benefício ao jogo de xadrez.

Torneios globais - A plataforma sediará torneios que permitirão que jogadores do mundo todo compitam entre si. Os vencedores terão a chance de ganhar prêmios em dinheiro e NFTs exclusivos, criando um ambiente competitivo e recompensador.

Partidas Jogador-Versus-Jogador - Os jogadores podem participar de partidas um-contra-um para testar suas habilidades contra outros entusiastas do xadrez. Esse recurso oferece uma experiência direta e competitiva, permitindo que os jogadores desafiem e melhorem suas habilidades estratégicas.

NFTs exclusivos - A Bit-Chess oferecerá NFTs especiais que destacam mais recompensas aos stakers. Haverá um total de 2.000 NFTs exclusivos disponíveis, com um lançamento inicial limitado de 500 durante a pré-venda.

Bit-Chess NFT-Marketplace - Bit-Chess usa peças de xadrez digitais como NFTs, de peões a reis. Cada peça tem características e habilidades únicas determinadas por seus genes digitais. Essas peças podem ser compradas, criadas, negociadas e emprestadas.

Loja de produtos da Bit-Chess - A Bit Chess também implementa uma loja de produtos que garante usar todos os ganhos para recompras de $BCC.

$BCC Burn - No ambiente Bit Chess também haverá um mecanismo de queima integrado.

Sobre Bit-Chess

Bit-Xadrez está introduzindo uma nova maneira de jogar e aproveitar o xadrez usando a tecnologia blockchain.

É a primeira plataforma de xadrez construída no blockchain Solana, que usa tecnologia digital para criar um ambiente de jogo mais seguro e aberto.





O Bit-Chess visa misturar o jogo tradicional de xadrez com a tecnologia moderna. Seu objetivo é oferecer uma plataforma onde os jogadores não só podem jogar xadrez, mas também participar de um sistema que recompensa seus esforços. Usando blockchain, ele quer tornar o xadrez mais interativo e benéfico para jogadores em todo o mundo.





O Bit-Chess é focado em conectar o xadrez tradicional com as novas possibilidades da tecnologia blockchain. A plataforma é projetada para ser acessível e amigável ao usuário, ajudando os jogadores a guiar e participar facilmente dessa nova experiência de jogo.

Para as últimas atualizações sobre o Bit-Chess e sua pré-venda de tokens, visite constantemente seu site oficial e junte-se à sua vibrante comunidade seguindo-os em X (Twitter) , Telegrama , e Instagram .

Contato

Christian Andreas Heinrich

Bit Xadrez

[email protected]

Esta história foi distribuída como um release pela Chainwire sob o Programa de Blogging Empresarial da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui .