Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？

大家好!





我总是对具有双重目的(UI 和 API 测试覆盖率)的测试自动化框架持怀疑态度。通常,您将在不同的测试运行(或事件项目)中运行不同的测试层,因为每个测试可能都有自己的 依赖关系 , 配置, 和 环境变量 。





最近,我查看了Playwright在API测试方面提供的内容,并将其与我在 Cypress 的经验进行了比较,所以以下是我要与大家分享的内容......

柏

Cypress不久前就实现了API测试。您可以在学习门户上找到一篇文章,通过示例了解该工具在API测试方面的出色表现。

安装性能

为了运行测试,您需要安装项目依赖项,对吗?好吧, Cypress附带了一个电子浏览器,如果你想专门运行API测试,那么安装它可能会非常多余(而且耗时)(比方说,你在 CI 中有单独的工作用于 UI 和 API 测试运行,通常是这种情况)。









看起来不太好,是吧? ☝️





此外,当您运行API测试时 - 它无论如何都会启动浏览器。









测试实例

使用Cypress的简单API测试如下所示:





it('Sign in with valid credentials', () => { cy.request('POST', '/auth', { login: Cypress.env('username'), password: Cypress.env('password'), }).should(response => { expect(response.body.token).to.be.a('string') expect(response.status).to.eq(200) }) })





看起来很漂亮

剧作家

就像Cypress一样, Playwright是一个测试自动化框架 - 您可以只使用浏览器自动化工具,也可以使用整个框架(测试运行器、断言库、浏览器自动化工具、HTTP 客户端、报告器等)。

安装性能

这里的区别在于Playwright不附带任何开箱即用的浏览器 - 您必须使用单独的命令安装它们(如果您愿意)。









它在这里产生了巨大的差异,因为就专门运行API测试而言,它不会运行任何浏览器或任何其他桌面应用程序,并在您的计算机上节省一些运行时间和资源。

测试实例

使用Playwright进行的简单API测试如下所示:





import {test, expect} from '@playwright/test' test('Sign in with valid credentials', async ({request}) => { const response = await request.post('/auth', { data: { login: process.env.USERNAME, password: process.env.PASSWORD, }, }) expect(response.status()).toEqual(200) expect(await response.json()).toEqual({ token: expect.any(String), }) })





我想强调一下断言对象的类似 Jest 的语法:





expect(await response.json()).toEqual({ token: expect.any(String), })





这种语法允许您仅通过一次 expect 调用来验证对象的整个结构☝️

结论

API 测试应该是小而轻的,因为它们不需要太多的运行。





让我们总结一下上面的材料...

安装性能

✅ Playwright凭借13 倍快的开箱即用干净安装而获胜。





ℹ️ 如果使用带有预安装依赖项的映像或将它们缓存在CI 存储中,您可以减少CI中的Cypress安装时间。

运行性能

✅ Playwright获胜,因为它不需要浏览器来运行 API 测试,所以它开门见山。





ℹ️ 在 API 测试中没有办法“不运行”浏览器,因为它是框架逻辑的一部分。

测试语法

这里无法选出获胜者,因为Cypress和Playwright都没有客观优势。





它们的语法都非常简单,但略有差异。我想说这是测试人员决定在这里选择他们喜欢的东西。

全面的

我可以肯定地说,由于其性能,使用Playwright进行API测试自动化是足够安全的。如果您已经使用此框架进行了UI测试,那么这将是一个公平的解决方案。





我对那些使用Cypress进行UI测试并想要覆盖API层的人的建议 - 最好使用其他东西( Jest + Axios ,你可以在那里看到一个例子)。