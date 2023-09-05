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Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？经过@bormando
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Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？

经过 Dmitrii Bormotov3m2023/09/05
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太長; 讀書

Cypress 是一个具有双重用途的测试自动化框架 - UI 和 API 测试覆盖率。 Playwright 具有完全相同的目的，但它没有附带任何开箱即用的浏览器 - 您必须使用单独的命令安装它们（如果您愿意）。当谈到轻量级和最快的工具时，它肯定是 Playwright，因为它的安装时间更少，并且不会消耗浏览器运行的额外资源，因为它不需要 API 测试。
featured image - Playwright 与 Cypress 进行 REST API 自动化测试：谁胜出？
Dmitrii Bormotov HackerNoon profile picture

大家好！


我总是对具有双重目的（UI 和 API 测试覆盖率）的测试自动化框架持怀疑态度。通常，您将在不同的测试运行（或事件项目）中运行不同的测试层，因为每个测试可能都有自己的依赖关系,配置，环境变量


最近，我查看了PlaywrightAPI测试方面提供的内容，并将其与我在 Cypress 的经验进行了比较，所以以下是我要与大家分享的内容......

Cypress不久前就实现了API测试。您可以在学习门户上找到一篇文章，通过示例了解该工具在API测试方面的出色表现。

安装性能

为了运行测试，您需要安装项目依赖项，对吗？好吧， Cypress附带了一个电子浏览器，如果你想专门运行API测试，那么安装它可能会非常多余（而且耗时）（比方说，你在 CI 中有单独的工作用于 UI 和 API 测试运行，通常是这种情况）。


Cypress 清洁安装时间


看起来不太好，是吧？ ☝️


此外，当您运行API测试时 - 它无论如何都会启动浏览器。


Cypress 根据 API 规范运行浏览器会话


浏览器中 API 测试规范的记录

测试实例

使用Cypress的简单API测试如下所示：


 it('Sign in with valid credentials', () => { cy.request('POST', '/auth', { login: Cypress.env('username'), password: Cypress.env('password'), }).should(response => { expect(response.body.token).to.be.a('string') expect(response.status).to.eq(200) }) })


看起来很漂亮

剧作家

就像Cypress一样， Playwright是一个测试自动化框架 - 您可以只使用浏览器自动化工具，也可以使用整个框架（测试运行器、断言库、浏览器自动化工具、HTTP 客户端、报告器等）。

安装性能

这里的区别在于Playwright不附带任何开箱即用的浏览器 - 您必须使用单独的命令安装它们（如果您愿意）。


剧作家清洁装置时间


它在这里产生了巨大的差异，因为就专门运行API测试而言，它不会运行任何浏览器或任何其他桌面应用程序，并在您的计算机上节省一些运行时间和资源。

测试实例

使用Playwright进行的简单API测试如下所示：


 import {test, expect} from '@playwright/test' test('Sign in with valid credentials', async ({request}) => { const response = await request.post('/auth', { data: { login: process.env.USERNAME, password: process.env.PASSWORD, }, }) expect(response.status()).toEqual(200) expect(await response.json()).toEqual({ token: expect.any(String), }) })


我想强调一下断言对象的类似 Jest 的语法


 expect(await response.json()).toEqual({ token: expect.any(String), })


这种语法允许您仅通过一次expect调用来验证对象的整个结构☝️

结论

API 测试应该是小而轻的，因为它们不需要太多的运行。


让我们总结一下上面的材料...

安装性能

Playwright凭借13 倍快的开箱即用干净安装而获胜。


ℹ️ 如果使用带有预安装依赖项的映像将它们缓存在CI 存储中，您可以减少CI中的Cypress安装时间。

运行性能

Playwright获胜，因为它不需要浏览器来运行 API 测试，所以它开门见山。


ℹ️ 在 API 测试中没有办法“不运行”浏览器，因为它是框架逻辑的一部分。

测试语法

这里无法选出获胜者，因为CypressPlaywright都没有客观优势。


它们的语法都非常简单，但略有差异。我想说这是测试人员决定在这里选择他们喜欢的东西。

全面的

我可以肯定地说，由于其性能，使用Playwright进行API测试自动化是足够安全的。如果您已经使用此框架进行了UI测试，那么这将是一个公平的解决方案。


我对那些使用Cypress进行UI测试并想要覆盖API层的人的建议 - 最好使用其他东西（ Jest + Axios ，你可以在那里看到一个例子）。

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Head of QA @ OttoFeller, speaker, mentor, contributor
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purcat-imgprogramming #programming #api #playwright #test-automation #cypress #api-testing #comparing-frameworks #hackernoon-top-story

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