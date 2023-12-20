Haqq Network 的伊斯兰教法神谕：开创 DeFi 道德合规之路

在下面的演讲中，Haqq Network 首席技术官兼联合创始人 Andrey Kuznetsov 介绍了他们的伊斯兰教法预言机以及 Haqq 网络如何确保遵守 DeFi 道德标准。

以下是安德烈演讲中提到的关键概念的词汇表，旨在作为他的视频演示的补充。





什么是 HAQQ 网络？

Haqq是一个可扩展、高吞吐量的权益证明区块链，使用Cosmos SDK构建，与以太坊完全兼容和互操作。该平台的核心是其原生资产 $ISLM，用于支付、治理、汽油费和质押。 Haqq Network 旨在为开发人员提供创建可扩展和可互操作的去中心化应用程序所需的工具和灵活性。





伊斯兰教法神谕

Shariah Oracle 是一种链上机制，可通过 HAQQ 钱包控制智能合约交互的白名单，最大限度地减少网络中的不道德活动，并确保用户只能访问列入白名单、符合伊斯兰教法的 dApp。













Oracle 的运作依靠社区批准，这使得该项目能够在 HAQQ 钱包市场中列出，而伊斯兰教法批准则允许项目获得符合伊斯兰教法的标签。整个过程是有条不紊且透明的，从提交提案开始，然后是作为垃圾邮件防范措施的强制存款，最后是社区投票阶段。成功背书的项目将获得Soulbound 代币（SBT），表明其遵守网络规则。这篇博文全面详细介绍了伊斯兰教法甲骨文。





评估值

以太坊虚拟机（EVM）是一个去中心化的、图灵完备的运行时环境，可以执行智能合约和 Dapp。它通常被描述为位于以太坊硬件和节点网络层之上的虚拟计算机，能够创建各种不依赖中央机构的可编程、自动执行的合约和应用程序。





当交易或合约交互启动时，EVM 会处理代码并采用称为“gas”的共识机制来计量和分配计算资源。





EVM 的固有功能使开发人员能够创建各种创新解决方案，涵盖金融、游戏、供应链管理等。





分布式应用程序系统

去中心化应用程序（dApp）是在区块链上运行并集成智能合约以自动化并确保预定义规则执行的软件应用程序。要获得 dApp 资格，该软件必须具备：





– 开源代码和用户控制的生态系统

– 一个可公开访问的区块链网络，没有中心攻击点

– 用于访问和奖励分配的加密令牌

– 生成代币的共识方法，例如工作量证明（PoW）或权益证明（PoS）





许多 Dapp 提供了无数的好处，例如去中心化、透明、抗审查、降低交易成本等，但它们也面临可扩展性和复杂的用户界面的问题。





DNS劫持

DNS 劫持，也称为 DNS 重定向或 DNS 欺骗，是一种恶意行为，攻击者操纵域名系统 (DNS) 将用户重定向到欺诈网站或服务器。 DNS 负责将人类可读的域名（例如 www.example.com）转换为计算机可以理解的 IP 地址。在 DNS 劫持攻击中，网络犯罪分子会修改与域关联的 DNS 记录，并将尝试访问合法网站的用户误导到攻击者控制的恶意网站。这可能会导致各种安全风险，例如网络钓鱼攻击、数据盗窃和恶意软件分发。





网页3

互联网的发展始于Web1，以静态网站和基本信息共享为特征，之后Web2的出现引入了动态用户生成内容、社交网络和交互性的时代。不幸的是，Web2的进步伴随着中心化控制、数据泄露和有限的隐私保护等问题，促使了Web3的出现。





Web3 是一个互联网景观的愿景，用户保留对其数据和数字身份的所有权和控制权。虽然处于概念阶段，但第三次迭代旨在通过使用区块链技术、加密安全、人工智能、自动化和智能合约提供安全的点对点交互工具来增强个人能力。







