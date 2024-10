Shariah Oracle da Haqq Network: pioneira na conformidade ética em DeFi

Na apresentação abaixo, Andrey Kuznetsov, CTO e cofundador da Haqq Network, apresentou seu Shariah Oracle e como a rede Haqq está garantindo a conformidade com os padrões éticos no DeFi.

Abaixo está um glossário dos principais conceitos mencionados durante a palestra de Andrey, destinado a ser um complemento à sua apresentação em vídeo.





O QUE É A REDE HAQQ?

Haqq é um blockchain Proof-of-Stake escalonável e de alto rendimento que foi construído usando o Cosmos SDK e é totalmente compatível e interoperável com Ethereum. No centro da plataforma está o $ISLM, seu ativo nativo, que é usado para pagamentos, governança, taxas de gás e apostas. A Haqq Network visa fornecer aos desenvolvedores as ferramentas e a flexibilidade necessárias para criar aplicativos descentralizados escalonáveis e interoperáveis.





ORÁCULO SHARIAH

O Shariah Oracle é um mecanismo on-chain que controla uma lista de permissões de interações de contratos inteligentes por meio da carteira HAQQ, minimiza atividades antiéticas na rede e garante que apenas dApps em conformidade com a Sharia na lista de permissões sejam acessíveis aos usuários.













A Oracle opera com aprovação da comunidade, que permite que o projeto seja listado no HAQQ Wallet Marketplace, e com aprovação da Shariah, que permite que os projetos recebam um rótulo de conformidade com a Shariah. Todo o processo é metódico e transparente, começando com o envio de propostas, depois os depósitos obrigatórios que servem como salvaguarda contra spam, seguido de uma fase de votação na comunidade. Os projetos endossados com sucesso adquirem um token Soulbound (SBT), significando sua conformidade com as regras da rede. Esta postagem do blog apresenta detalhes abrangentes sobre o Shariah Oracle.





EVM

A Máquina Virtual Ethereum (EVM) é um ambiente de execução descentralizado e completo em Turing que executa contratos inteligentes e Dapps. É frequentemente descrito como um computador virtual que fica no topo do hardware e da camada de rede de nós do Ethereum e permite a criação de uma ampla gama de contratos e aplicativos programáveis e autoexecutáveis que não dependem de uma autoridade central.





Quando uma transação ou interação contratual é iniciada, o EVM processa o código e emprega um mecanismo de consenso denominado “gás” para medir e alocar recursos computacionais.





Os recursos intrínsecos do EVM permitem que os desenvolvedores criem uma gama diversificada de soluções inovadoras, abrangendo finanças, jogos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e muito mais.





DAPPS

Aplicativos Descentralizados (dApps) são aplicativos de software executados no blockchain e integram contratos inteligentes para automatizar e garantir a execução de regras predefinidas. Para se qualificar como um dApp, o software deve ter:





– Código-fonte aberto e um ecossistema controlado pelo usuário

– Uma rede blockchain acessível ao público sem ponto central de ataque

– Um token criptográfico para acesso e distribuição de recompensas

– Um método de consenso que gera tokens, como prova de trabalho (PoW) ou prova de participação (PoS)





Muitos Dapps oferecem inúmeros benefícios, como descentralização, transparência, resistência à censura, custos de transação mais baixos, etc., mas também lutam com escalabilidade e uma interface de usuário complexa.





Sequestro de DNS

O sequestro de DNS, também conhecido como redirecionamento de DNS ou falsificação de DNS, é uma prática maliciosa em que os invasores manipulam o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) para redirecionar usuários para sites ou servidores fraudulentos. O DNS é responsável por traduzir nomes de domínio legíveis por humanos (como www.example.com) em endereços IP que os computadores possam entender. Em um ataque de sequestro de DNS, os cibercriminosos modificam os registros DNS associados a um domínio e direcionam erroneamente os usuários que tentam acessar um site legítimo para um site malicioso controlado pelo invasor. Isso pode levar a vários riscos de segurança, como ataques de phishing, roubo de dados e distribuição de malware.





WEB3

A evolução da Internet começou com a Web1, caracterizada por sites estáticos e compartilhamento de informações básicas, antes do surgimento da Web2 introduzir uma era de conteúdo dinâmico gerado pelo usuário, redes sociais e interatividade. Infelizmente, os avanços da Web2 foram acompanhados por questões de controle centralizado, violações de dados e proteção limitada da privacidade, levando ao surgimento da Web3.





Web3 é uma visão de um cenário da Internet onde os usuários mantêm a propriedade e o controle sobre seus dados e identidades digitais. Embora esteja em sua fase conceitual, esta terceira iteração busca capacitar os indivíduos, fornecendo ferramentas para interações seguras entre pares usando tecnologia blockchain, segurança criptográfica, inteligência artificial, automação e contratos inteligentes.





