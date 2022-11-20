6 本最佳 HTML 编程书籍，按评论分数排名

编程语言有多种形式，每一种都用于特定目的。许多这些语言都是为创建程序和应用程序而设计的，但其中一种语言——HTML——是为网页设计的。

HTML 可能是网页使用的最常见的语言，部分原因在于它在整个网络中的早期实施及其同时使用其他语言的能力。学习 HTML 对编码人员和网页设计师来说至关重要，但如果没有大量资源可供使用，学习起来会非常困难。首先，有抱负的编码人员应该查看 6 本最佳 HTML 编程书籍，这些书籍由他们的亚马逊评论排名。

本文将根据亚马逊正面评论的数量和百分比涵盖书籍，同时删除多余的材料。 HTML 几乎总是与 CSS 和其他专注于网页设计的语言配对，但有许多“通用”书籍将 HTML 包含在不相关的编程语言中。因此，此列表将仅包括这些专注于网页设计的“一般”书籍。

亚马逊评论评选的 6 本最佳 HTML 编程书籍

6. iCode Academy 的 HTML5 和 CSS3 初学者

HTML5 & CSS3 For Beginners ，顾名思义，是为那些刚开始从事Web 开发的人准备的。这本书涵盖了最新版本的 HTML5 和最新版本的 CSS3，在这个列表的每一项中都可以找到一个趋势。作为这些语言的廉价入门书，本指南是一个很好的起点。

不幸的是，许多评论批评这本书有许多错别字和错误信息的例子。大多数正面评价来自真正的初学者，甚至他们提到某些主题缺乏报道。虽然从这本书开始并不是一个糟糕的主意，但最好将它与其他资源搭配使用，以确保您学到的一切都尽可能准确。

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David DuRocher 编写的HTML & CSS QuickStart Guide是另一个旨在帮助初学者的资源。与此列表中的前一项不同，对本书内容的抱怨很少。相反，投诉来自指南内容的提供方式。除非您愿意注册位于其中的网站，否则其中的许多资源都不是很有用，并且需要大量信息才能全面开始。

如果您愿意完成这个有问题的过程，您会找到一本满足您所有 HTML 和 CSS 需求的绝妙指南。坚持完成注册过程的审稿人最终称赞他们收到的大量信息。要想充分利用本书，您需要自己投入大量精力，但考虑到后续成本和总体结果，这是一项非常值得考虑的投资。

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任何熟悉“For Dummies”品牌的人都不会对HTML5 和 CSS3 All-in-One For Dummies的存在感到惊讶。这本书不是一个全面的信息来源，从技术上讲，这本书是八本书合而为一，为任何对网页设计稍微感兴趣的人提供了丰富的资源。本书涵盖的信息不仅仅是 HTML 和 CSS，PHP、JavaScript 和 MySQL 占据了头条。

总的来说，评论者对本书的内容非常满意。它涵盖了 Web 开发人员想要的几乎所有内容。有些人注意到这本书可能包含错误，但它们很少而且相差甚远，尤其是当涉及到您将在其中找到的惊人数量的材料时。这是此列表中价格较高的产品之一，但很难不向新手和专业人士推荐。

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学习网页设计是另一本不仅仅涵盖 HTML 和 CSS 的书。因此，它更适合那些熟悉这些语言的人。它为读者提供了许多不同的主题，可以跟随，它甚至包含有关网页设计的更多视觉方面的信息，如 SVG 图形。如果此列表中的其他书籍是很好的起点，那么这本书是对您所学知识的完美“最终”复习。

这本书是这份清单上最贵的一本书。 Learning Web Design 有一个更便宜的数字版本，但一些评论者遇到了文本被截断的问题。你最好全面了解本书的物理副本，特别是如果你想充分利用你可以用网页设计做的一切。

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2. 获取编码！通过 Young Rewired State

令人惊讶的是，关于 HTML 的最受好评的编程书籍之一， Get Coding！以“为孩子们——由孩子们”而自豪。尽管这本书的介绍既有趣又丰富多彩，但它仍然包含足够的信息，足以让您自己制作一个完整的网站。评论家认为这本书对儿童和成人来说都是完美的，并称它是初学者的典型编程书籍。

购买本书前，要警惕一些评论者批评它的信息过时。它很可能是最好的初学者书籍之一，但它不应该是您依赖的唯一资源。

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1. HTML 和 CSS：设计和构建网站，作者：Jon Duckett

基于亚马逊评论的 6 本最佳 HTML 编程书籍排名第一的是HTML & CSS：设计和构建网站。本书为初学者提供了许多视觉示例，同时为高级读者涵盖了大量主题。因此，这个全面的资源集合成为了最好的 HTML 书籍之一。

不幸的是，时间并没有善待其中的材料。这本书是十多年前出版的，此后没有再出过新版本。即使经过这么长时间，它仍然获得好评如潮，但这可能是另一本书，最好与此列表中的第二个选择配对，而不是单独保存。

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