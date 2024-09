6 meilleurs livres de programmation HTML classés par score de révision

Les langages de programmation se présentent sous de nombreuses formes, chacune étant destinée à être utilisée à des fins spécifiques. Beaucoup de ces langages sont conçus pour créer des programmes et des applications, mais un de ces langages, HTML, est destiné aux pages Web.

HTML est peut-être le langage le plus couramment utilisé par les pages Web, en partie grâce à sa mise en œuvre précoce sur le Web et à sa capacité à utiliser d'autres langages en parallèle. L'apprentissage du HTML est vital pour les codeurs et les concepteurs de sites Web, mais cela peut s'avérer très difficile sans une grande ressource à exploiter. Pour commencer, les codeurs en herbe devraient consulter les 6 meilleurs livres de programmation HTML classés par leurs critiques Amazon.

Cet article couvrira les livres en fonction du nombre et du pourcentage de critiques positives d'Amazon tout en supprimant les éléments redondants. HTML est à peu près toujours associé à CSS et à d'autres langages axés sur la conception Web, mais il existe de nombreux livres «généraux» qui incluent HTML parmi les langages de programmation non liés. Par conséquent, cette liste n'inclura ces livres «généraux» que s'ils sont axés sur la conception Web.

Les 6 meilleurs livres de programmation HTML classés par Amazon Reviews

6. HTML5 et CSS3 pour les débutants par iCode Academy

HTML5 & CSS3 For Beginners , comme son titre l'indique, est destiné à ceux qui débutent dans le monde du développement Web . Le livre couvre la dernière version de HTML5 aux côtés de la dernière version de CSS3, une tendance se retrouve dans chaque élément de cette liste. En tant qu'introduction bon marché aux langues, ce guide constitue un bon point de départ.

Malheureusement, de nombreuses critiques critiquent le livre pour avoir de nombreux exemples de fautes de frappe et de désinformation. La plupart des critiques positives proviennent de vrais débutants, et même elles mentionnent le manque de couverture sur certains sujets. Bien que ce ne soit pas une mauvaise idée de commencer avec ce livre, il serait peut-être préférable de l'associer à une autre ressource pour vous assurer que tout ce que vous apprenez est aussi précis que possible.

Prix catalogue : 19,97 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Le guide de démarrage rapide HTML et CSS de David DuRocher est une autre ressource conçue pour aider les débutants. Contrairement à l'élément précédent de cette liste, il y a très peu de plaintes concernant le contenu de ce livre. Au lieu de cela, les plaintes proviennent de la façon dont le contenu du guide est fourni. De nombreuses ressources ne sont pas très utiles à moins que vous ne souhaitiez vous inscrire sur le site Web situé à l'intérieur, et cela nécessite une quantité inquiétante d'informations pour démarrer pleinement.

Si vous êtes prêt à suivre ce processus problématique, vous trouverez un guide fantastique pour tous vos besoins HTML et CSS. Les examinateurs qui ont persévéré tout au long du processus d'inscription ont fini par louer la grande quantité d'informations qu'ils ont reçues. Vous devrez investir beaucoup de vous-même pour tirer pleinement parti de ce livre, mais compte tenu des coûts ultérieurs et des résultats globaux, c'est un investissement qui vaut la peine d'être considéré.

Prix catalogue : 27,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Quiconque connaît la marque "For Dummies" ne devrait pas être surpris de l'existence de HTML5 et CSS3 All-in-One For Dummies . Au lieu d'être une source d'information complète, ce livre est techniquement huit livres en un, contenant une abondance de ressources pour quiconque s'intéresse même un peu à la conception de sites Web. Ce livre couvre des informations sur plus que HTML et CSS, PHP, JavaScript et MySQL faisant la une des journaux.

Dans l'ensemble, les critiques ont été très satisfaits du contenu du livre. Il couvre presque tout ce qu'un développeur Web voudrait. Certaines personnes notent que le livre peut contenir des erreurs, mais elles sont rares, surtout en ce qui concerne la quantité stupéfiante de matériel que vous y trouverez. C'est l'une des offres les plus chères de cette liste, mais il est difficile de ne pas la recommander aux nouveaux arrivants et aux professionnels.

Prix catalogue : 39,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

Learning Web Design est un autre livre qui couvre plus que HTML et CSS. En tant que tel, il est plus adapté à ceux qui connaissent les langues. Il propose de nombreux sujets différents que les lecteurs peuvent suivre, et il contient même des informations sur des aspects plus visuels de la conception Web, tels que les graphiques SVG. Si d'autres livres de cette liste sont de bons points de départ, celui-ci constitue une parfaite révision "finale" de ce que vous avez appris.

Ce livre est le plus cher de cette liste. Il existe une version numérique moins chère de Learning Web Design, mais certains examinateurs ont rencontré des problèmes de coupure de texte. Vous feriez peut-être mieux de plonger complètement dans la copie physique de ce livre, surtout si vous voulez tirer pleinement parti de tout ce que vous pouvez faire avec la conception Web.

Prix catalogue : 59,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ouAbeBooks

2. Obtenez le codage ! par Young Rewired State

Assez étonnamment pour l'un des livres de programmation HTML les mieux notés, Get Coding! se targue d'être fait "pour les enfants - par des enfants". Aussi ludique et colorée que soit la présentation du livre, elle contient toujours suffisamment d'informations pour créer vous-même un site Web complet. Les critiques affirment que le livre est parfait pour les enfants et les adultes, affirmant qu'il agit comme le livre de programmation par excellence pour les débutants.

Avant d'acheter ce livre, sachez que certains critiques l'ont critiqué pour des informations obsolètes. Il pourrait très bien être l'un des meilleurs livres pour débutants, mais il ne devrait pas être la seule ressource sur laquelle vous comptez.

Prix catalogue : 12,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks

1. HTML et CSS : concevoir et créer des sites Web par Jon Duckett

En tête des 6 meilleurs livres de programmation HTML basés sur les critiques d'Amazon, on trouve HTML & CSS : Concevoir et créer des sites Web . Le livre fournit de nombreux exemples visuels pour les débutants tout en couvrant un large éventail de sujets pour les lecteurs avancés. En conséquence, cette collection complète de ressources a constitué l'un des meilleurs livres HTML du marché.

Malheureusement, le temps n'a pas été tendre avec le matériel à l'intérieur. Ce livre a été publié il y a plus de dix ans, et aucune nouvelle édition n'a été faite depuis. Il a toujours trouvé des critiques élogieuses même après si longtemps, mais il s'agit peut-être d'un autre livre qu'il vaut mieux associer à un deuxième choix de cette liste plutôt que de le conserver seul.

Prix catalogue : 29,99 $

Achetez maintenant sur Amazon ou AbeBooks