6 melhores livros de programação HTML classificados por pontuação de revisão

As linguagens de programação vêm em muitas formas, cada uma destinada a ser usada para fins específicos. Muitas dessas linguagens são projetadas para a criação de programas e aplicativos, mas uma dessas linguagens — HTML — destina-se a páginas da web.

O HTML é talvez a linguagem mais comum usada pelas páginas da web, em parte graças à sua implementação inicial em toda a web e à sua capacidade de utilizar outras linguagens junto com ela. Aprender HTML é vital para codificadores e web designers, mas pode ser muito difícil sem um grande recurso para extrair. Para começar, os codificadores aspirantes devem verificar os 6 melhores livros de programação HTML classificados por suas análises da Amazon.

Este artigo abordará os livros com base na quantidade e na porcentagem de avaliações positivas da Amazon, além de eliminar o material redundante. HTML é quase sempre emparelhado com CSS e outras linguagens focadas em web design, mas existem muitos livros “gerais” que incluem HTML entre linguagens de programação não relacionadas. Portanto, esta lista só incluirá esses livros “gerais” se eles forem focados em web design.

Os 6 melhores livros de programação HTML classificados pela Amazon Reviews

6. HTML5 e CSS3 para iniciantes pela iCode Academy

HTML5 & CSS3 For Beginners , como o título indica, é para quem está começando no mundo do desenvolvimento web . O livro cobre a versão mais recente do HTML5 juntamente com a versão mais recente do CSS3, uma tendência é encontrada em cada item desta lista. Como uma cartilha barata para os idiomas, este guia é um bom ponto de partida.

Infelizmente, muitas resenhas criticam o livro por conter muitos exemplos de erros de digitação e desinformação. A maioria das críticas positivas vem de verdadeiros iniciantes e até mencionam a falta de cobertura em determinados tópicos. Embora não seja uma péssima ideia começar com este livro, talvez seja melhor combiná-lo com outro recurso para garantir que tudo o que você aprender seja o mais preciso possível.

Preço de tabela: US$ 19,97

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

O HTML & CSS QuickStart Guide de David DuRocher é outro recurso desenvolvido para ajudar iniciantes. Ao contrário do item anterior desta lista, existem pouquíssimas reclamações com o conteúdo deste livro. Em vez disso, as reclamações vêm de como o conteúdo do guia é fornecido. Muitos dos recursos contidos não são muito úteis, a menos que você esteja disposto a se inscrever no site localizado nele, e requer uma quantidade relativa de informações para começar na íntegra.

Se você estiver disposto a passar por esse processo problemático, encontrará um guia fantástico para todas as suas necessidades de HTML e CSS. Os revisores que perseveraram no processo de inscrição acabaram elogiando a grande quantidade de informações que receberam. Você precisará investir muito de si mesmo para fazer pleno uso deste livro, mas, considerando os custos subsequentes e os resultados gerais, é um investimento que vale a pena considerar.

Preço de tabela: US$ 27,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

Qualquer pessoa familiarizada com a marca “For Dummies” não deve se surpreender com a existência de HTML5 e CSS3 All-in-One For Dummies . Em vez de ser uma fonte abrangente de informações, este livro é tecnicamente oito livros em um, contendo uma abundância de recursos para qualquer um que esteja minimamente interessado em web design. Este livro abrange informações sobre mais do que apenas HTML e CSS, com PHP, JavaScript e MySQL ocupando os destaques.

No geral, os revisores ficaram muito satisfeitos com o conteúdo do livro. Abrange quase tudo que um desenvolvedor web deseja. Algumas pessoas observam que o livro pode conter erros, mas eles são poucos e distantes entre si, especialmente quando se trata da quantidade impressionante de material que você encontrará nele. Esta é uma das ofertas mais caras desta lista, mas é difícil não recomendar tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Preço de tabela: US$ 39,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

Learning Web Design é outro livro que abrange mais do que HTML e CSS. Como tal, é mais adaptado para aqueles familiarizados com os idiomas. Ele oferece muitos tópicos diferentes para os leitores acompanharem e ainda contém informações sobre aspectos mais visuais do design da web, como gráficos SVG. Se outros livros nesta lista são bons pontos de partida, este é uma revisão “final” perfeita do que você aprendeu.

Este livro é o mais caro desta lista. Há uma versão digital mais barata do Learning Web Design, mas alguns revisores encontraram problemas com o corte do texto. Talvez seja melhor você mergulhar completamente na cópia física deste livro, especialmente se quiser aproveitar ao máximo tudo o que pode fazer com o design da web.

Preço de tabela: US$ 59,99

Compre agora na Amazon ouAbeBooks

2. Obtenha codificação! por Young Rewired State

Surpreendentemente, um dos livros de programação mais bem avaliados sobre HTML, Get Coding! se orgulha de ser feito “para crianças – por crianças”. Por mais divertida e colorida que seja a apresentação do livro, ele ainda contém informações suficientes para criar um site inteiro por conta própria. Os revisores argumentam que o livro é perfeito para crianças e adultos, afirmando que ele atua como o livro de programação por excelência para iniciantes.

Antes de comprar este livro, tenha cuidado, pois alguns revisores o criticaram por informações desatualizadas. Pode muito bem ser um dos melhores livros para iniciantes, mas não deve ser o único recurso em que você confia.

Preço de tabela: US$ 12,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

1. HTML e CSS: Projetar e Construir Sites por Jon Duckett

Completando os 6 melhores livros de programação HTML baseados em avaliações da Amazon está HTML & CSS: Design and Build Websites . O livro fornece muitos exemplos visuais para iniciantes enquanto cobre uma vasta gama de tópicos para leitores avançados. Como resultado, esta coleção abrangente de recursos tornou-se um dos melhores livros de HTML existentes.

Infelizmente, o tempo não foi bom para o material interior. Este livro foi publicado há mais de uma década e nenhuma nova edição foi feita desde então. Ele ainda encontrou ótimas críticas mesmo depois de tanto tempo, mas este pode ser outro livro que combina melhor com uma segunda opção desta lista, em vez de ser mantido sozinho.

Preço de tabela: US$ 29,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks