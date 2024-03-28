《2024 年安全加密货币交易所》一文探讨了大多数投资者在开始投资数字资产时忽视的一个重要特征——安全性。





您可以在很多交易所购买、出售或交易加密货币，其中一些交易所的费用比其他交易所更实惠、历史记录更长、交易功能更先进、资产选择更广泛，最重要的是保证资金安全。





长期参与该游戏的投资者在多个交易所拥有账户并不奇怪。然而，总有一个人最信任他们的资金、私人数据和财务信息。





如果您是新手，在选择适合您的加密货币交易所之前，尝试几种加密货币交易所绝对不是一个坏主意。无论如何，加密货币买家/卖家必须始终小心并避免进行交易，否则他们可能会因黑客而损失资金。

最安全的加密货币交易所的快速选择

比特捷 — 最安全的加密货币交易所

确保客户资金和数据安全方面的良好记录；

零黑客安全记录；

拥有客户保障基金3亿；

活动和储备证明数据的高度透明度。

币库 — 公开交易的加密货币交易所

上市公司意味着更高的透明度；

方便使用的;

在经历过多次黑客事件后，采取了强有力的安全措施；

与其他交易所相比，黑客攻击的数量较少。

克拉肯 — 为经验丰富的加密货币交易者提供的专业级交易所

高级安全功能；

负担得起的交易费用；

青睐经验丰富的数字资产交易者。

综合评述前三名最安全的加密货币交易所

为了帮助我们的读者选择 2024 年最安全的加密货币交易所，我们编写了一份独立评估报告，以确保他们在选择购买或出售数字资产的交易所时做出有根据的判断。

比特捷

主要特征

交易费用：0.00% - 0.10%

加密货币：700

最低存款：1 美元

高级交易功能：现货、期货、保证金、跟单交易、加密货币借贷、质押

P2P 支持：是的，适用于您所在地区的任何本地支付方式

法定货币：美元、欧元、UAHCAD、英镑、BRLCHF、TRY 和 RUBINR

付款方式：通过信用卡/借记卡、Apple Pay、Google Pay、Banxa、AlchemyPay、Mercuryo 等支持 140 多种法定货币。













为什么我们选择Bitget

2024 年前两个月，加密货币已因加密货币黑客攻击而损失了 2.107 亿美元。这表明加密货币平台的不安全性是该领域的一个严重问题，这就是为什么我们希望您成为获胜团队的原因。 Bitget 是罕见的、高质量且安全的加密货币交易所之一，自 2018 年推出以来从未遭受过黑客攻击。





该交易所提供各种先进的交易功能，包括期货交易、现货、质押和加密货币借贷。 Bitget 的注册用户数量已接近 250000 亿，他们可以访问由 700 种加密资产和 1,000 多个可交易对组成的多元化投资组合。





2023年，Bitget 收购了加密货币钱包Bitkeep的控股权。 Bitkeep 保留了自己的团队，并获得了大量投资，旨在在 2022 年发生安全事件后增强用户资金存储的安全性。





优点和缺点：

优点

多种加密货币选择；

有竞争力的费用；

优质的流动性；

用于启动最新优质项目的启动板；

可靠的客户支持；

军用级安全性。

缺点

在美国某些司法管辖区不可用。

币库

主要特征

交易费用：0.00% - 0.6%

加密货币：248+

最低存款：2 美元

高级交易功能：期货、衍生品、Coinbase 收益、质押池、NFT

P2P 支持：是

法定货币：包括主要货币在内的 60 多种法定货币

付款方式： 银行账户 ACH、电汇存款、Apple Pay、Google Pay、礼品卡、PayPal













Coinbase 概述

Coinbase 于 2012 年推出，是最古老的加密货币交易所之一。大多数人喜欢 Coinbase，因为它用户友好，并且在美国可用。 2021年，该平台成为美国第一家在纽约证券交易所（NYSE）上市的加密货币交易所。





由于其易用性，Coinbase 已成为许多进入加密货币领域的人的首选平台。该平台具有网上银行应用程序的用户体验，这使得来自传统金融的人能够顺利过渡。





虽然 Coinbase 是一个合适的交易所，但围绕它的大多数投诉都是从高额费用到尝试联系客户支持时的繁琐过程。





很容易说加密货币黑客攻击是加密货币领域的正常现象，但你不能忽视 Coinbase 过去曾遭受过多次黑客攻击。 Coinbase 在安全措施和处理诸如丢失等事件方面仍有改进的空间 Ricardo Vasquez 先生的 $348,407 于 2023 年 12 月从他的 Coinbase 钱包中消失。

优点和缺点：

优点

在美国有售；

多种加密货币选择；

对初学者友好；

支持多种法定货币和支付方式。

缺点

缺乏可靠的客户支持。

克拉肯

主要特征

交易费用：0.00% - 0.26%

加密货币：200+

最低存款：$1

高级交易功能：保证金、期货、NFT

P2P 支持：是

法定货币：欧元、美元、加元、澳元、英镑和瑞士法郎

付款方式：国内转账、电汇、SEPA













为什么我们选择海妖

Jesse Powell 于 2011 年创立了 Kraken，该交易所因其低廉的交易费用而广受欢迎。对于寻求优质加密货币交易的专业数字资产交易者来说，它是一个合适的加密货币平台。平台注重安全措施，保证资金和个人数据的安全。 Kraken 为增强安全性而采取的一些措施包括外部各方进行定期审计，并报告储备金证明。值得强调的是，Kraken有两个交易平台，Kraken和Kraken Pro。我们在这两者中最安全、最强大的加密货币交易中的首选是 Kraken Pro。





Kraken Pro 对于刚开始的加密货币交易者来说是一个公平的选择，对于已经进入游戏一段时间的专业交易者来说则是更好的选择。让我们看看使用 Kraken 的优缺点：





优点和缺点：

优点

良好的加密货币选择；

交易费用低；

流动性高；

可靠的;

强大的安全功能。

缺点

在美国某些司法管辖区不可用。





影响我们首选最安全加密货币交易所的因素

为什么选择 Bitget、Coinbase 和 Kraken

在选择我们的安全加密货币交易所列表时，最重要的因素之一是安全功能。即使交易所在保护用户资金方面享有良好声誉，我们也希望用户能够控制自己的资金。诸如 2 因素身份验证、冷存储选项（例如 Coinbase 的 Bitget 钱包或 Coinbase 钱包）以及 KYC 功能等功能。





遵守当地和国际法规也凸显了交易所对安全性和透明度的承诺。虽然我们知道加密货币平台正在努力满足金融监管中的许多警告，但我们检查了他们是否试图满足最关键的要求，例如遵守反洗钱要求、提供定期准备金证明以及拥有保护/保险基金以防万一发生了违规行为。我们发现 Coinbase、Bitget 和 Binance 都有客户保护基金，可以在出现违规情况时充当安全网。尽管自推出以来没有记录任何类型的安全漏洞，但 Bitget 鼓励用户申请其 保护基金 30 天内，以防他们因交易所问题而遭受任何类型的损失。





我们还强调了用户体验、客户支持及时性、可用的加密资产、对不断发展的区块链环境的适应性、可负担性和易用性等因素。所有这些因素的完美结合帮助我们在 2024 年提出了三个最安全、最强大的加密货币交易所：Bitget、Coinbase 和 Kraken。





虽然我们发现币安、火币和 OKX 足以出现在像这样的顶级交易所列表中，但我们有理由解释为什么他们无法进入前三名。





币安拥有良好的用户体验、先进的交易功能和高流动性。然而，该交易所正面临美国证券交易委员会（SEC）的监管合规问题。目前面临违反国安法指控的前首席执行官赵长鹏于 2023 年 11 月被迫辞职。





OKX 是另一个不错的加密货币交易所，有多种加密货币可供选择，并且用户界面友好。然而，交易所似乎已经 Trustpilot 评级不佳 — 2 星评级（满分 5 星）。大多数投诉的范围从不可靠的客户支持到繁琐的身份验证过程。在安全方面，区块链安全公司 Certik 于 2023 年 12 月发布了针对 OKX 的警告，敦促用户更新其 iOS 应用程序或 存在因关键远程代码执行而遭受漏洞的风险。





HTX（前身为 Huobi）是合适的加密货币交易所的合理候选者，但在安全性方面，人们可能会因 2023 年 11 月的黑客攻击而泄气，该黑客事件导致了 价值 1.1 亿美元的加密货币损失 属于客户。同时，交易所承诺赔偿所有因黑客攻击而遭受损失的用户。

结论：2024 年最安全的加密货币交易所是哪个

对于初学者和经验丰富的加密货币交易者来说，选择安全的加密货币交易所都是一个关键的决定。在选择合适的交易所时，请优先考虑我们上面讨论的因素，从声誉、安全记录、用户体验、客户支持的可靠性以及交易费用的承受能力开始。交易所还应该符合您的交易目标，这意味着如果您的业务是 P2P 加密货币交易，您不应该选择没有 P2P 功能的交易所。我们已经尽了自己的一份力量，在优先考虑安全性时为您提供最合适的加密货币供您选择，但是，请记住始终进行自己的研究和尽职调查。





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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



