Der Artikel „Sichere Krypto-Börsen für den Einsatz im Jahr 2024“ untersucht ein wichtiges Merkmal, das die meisten Anleger übersehen, wenn sie mit digitalen Vermögenswerten beginnen – Sicherheit.





Es gibt viele Börsen, an denen Sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder handeln können. Einige haben günstigere Gebühren als andere, eine längere Erfolgsbilanz, erweiterte Handelsfunktionen, eine größere Auswahl an Vermögenswerten und, was am wichtigsten ist, die Garantie der Fondssicherheit.





Es ist nicht überraschend, Anleger zu finden, die schon seit langem im Spiel sind und Konten bei mehr als einer Börse haben. Es wird jedoch immer denjenigen geben, dem sie ihre Gelder, privaten Daten und Finanzinformationen am meisten anvertrauen.





Wenn Sie neu sind, ist es nie eine schlechte Idee, mehrere Kryptowährungsbörsen auszuprobieren, bevor Sie sich für eine geeignete Börse entscheiden, die für Sie geeignet ist. In jedem Fall muss ein Käufer/Verkäufer einer Kryptowährung immer vorsichtig sein und Börsen meiden, bei denen er riskiert, sein Geld an Hacker zu verlieren.

Schnelle Tipps für die sichersten Kryptowährungsbörsen

Bitget – Die sicherste Kryptowährungsbörse

Tadellose Erfolgsbilanz bei der Gewährleistung der Sicherheit von Kundengeldern und -daten;

Kein Hack-Sicherheitsprotokoll;

Verfügt über einen Kundenschutzfonds von 300 Millionen;

Hohe Transparenz der Aktivitäts- und Proof-of-Reserves-Daten.

Coinbase – Eine öffentlich gehandelte Kryptowährungsbörse

Ein börsennotiertes Unternehmen bedeutet höhere Transparenz;

Benutzerfreundlich;

Einführung strenger Sicherheitsmaßnahmen nach mehreren Hacker-Vorfällen in der Vergangenheit;

Weniger Hacks im Vergleich zu anderen Börsen.

Krake – Professionelle Börse für erfahrene Krypto-Händler

Premium-Sicherheitsfunktionen;

Erschwingliche Transaktionsgebühren;

Bevorzugt sehr erfahrene Händler digitaler Vermögenswerte.

Umfassende Überprüfung der Top 3 der sichersten Kryptowährungsbörsen

Um unseren Lesern bei der Auswahl der sichersten Kryptowährungsbörse im Jahr 2024 zu helfen, haben wir eine unabhängige Bewertung verfasst, um sicherzustellen, dass sie bei der Auswahl einer Börse zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte fundierte Urteile fällen.

Bitget

Hauptmerkmale

Transaktionsgebühren: 0,00 % – 0,10 %

Kryptowährungen: 700

Mindesteinzahlung: 1 $

Erweiterte Handelsfunktionen: Spots, Futures, Margin, Copy Trades, Krypto-Kreditvergabe, Staking

P2P-Unterstützung: Ja, für jede lokale Zahlungsmethode in Ihrer Region

Fiat-Währungen: USD, EUR, UAHCAD, GBP, BRLCHF, TRY und RUBINR

Zahlungsmethoden: Unterstützt mehr als 140 Fiat-Währungen per Kredit-/Debitkarte, Apple Pay, Google Pay, Banxa, AlchemyPay, Mercuryo und viele mehr.













Warum wir uns für Bitget entschieden haben

Krypto hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 bereits 210,7 Millionen US-Dollar durch Krypto-Hacks verloren. Dies deutet darauf hin, dass die Unsicherheit auf Krypto-Plattformen in diesem Bereich ein großes Problem darstellt, und deshalb möchten wir, dass Sie zum Gewinnerteam gehören. Bitget ist einer dieser seltenen, hochwertigen und sicheren Krypto-Börsen, die seit ihrer Einführung im Jahr 2018 keinen Hack erlitten haben.





Die Börse bietet verschiedene erweiterte Handelsfunktionen, darunter Futures-Handel, Spots, Staking und Krypto-Kreditvergabe. Bitget erreicht bereits 25.000.000 Millionen registrierte Benutzer, die Zugriff auf ein vielfältiges Portfolio von 700 Krypto-Assets und über 1.000 handelbaren Paaren haben.





Im Jahr 2023 erwarb Bitget eine Mehrheitsbeteiligung an der Kryptowährungs-Wallet Bitkeep. Bitkeep behielt sein eigenes Team und erhielt erhebliche Investitionen , um die Sicherheit der Speicherung von Benutzergeldern nach einem Sicherheitsvorfall im Jahr 2022 zu verbessern.





Vor-und Nachteile:

Vorteile

Große Auswahl an Kryptowährungen;

Wettbewerbsfähige Gebühren;

Premium-Liquidität;

Launchpad zum Onboarding der neuesten Qualitätsprojekte;

Zuverlässiger Kundensupport;

Sicherheit auf Militärniveau.

Nachteile

In einigen US-Gerichtsbarkeiten nicht verfügbar.

Coinbase

Hauptmerkmale

Transaktionsgebühren: 0,00 % – 0,6 %

Kryptowährungen: 248+

Mindesteinzahlung: 2 $

Erweiterte Handelsfunktionen: Futures, Derivate, Coinbase Earn, Stake Pools, NFTs

P2P-Unterstützung: Ja

Fiat-Währungen: Über 60 Fiat-Währungen, einschließlich der wichtigsten

Zahlungsmethoden: Bankkonto ACH, Überweisung für Einzahlungen, Apple Pay, Google Pay, Geschenkkarten, PayPal













Überblick über Coinbase

Coinbase wurde 2012 gegründet und zählt zu den ältesten Kryptowährungsbörsen. Die meisten Menschen lieben Coinbase, weil es benutzerfreundlich und in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Im Jahr 2021 war die Plattform die erste Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten, die an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert wurde.





Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit ist Coinbase für viele Menschen, die in den Kryptobereich einsteigen, zur bevorzugten Plattform geworden. Die Plattform verfügt über die Benutzererfahrung einer Online-Banking-Anwendung, was den Übergang für Menschen, die aus dem traditionellen Finanzwesen kommen, zu einem reibungslosen Übergang macht.





Obwohl Coinbase eine geeignete Börse ist, reichen die meisten Beschwerden darüber von hohen Gebühren bis hin zu einem langwierigen Prozess beim Versuch, den Kundensupport zu erreichen.





Es ist leicht zu sagen, dass Kryptowährungs-Hacks im Krypto-Bereich normal sind, aber man kann nicht ignorieren, dass Coinbase in der Vergangenheit mehreren Hacks ausgesetzt war. Coinbase hat noch Raum für Verbesserungen in Bezug auf seine Sicherheitsmaßnahmen und die Bewältigung von Vorfällen wie dem Verlust von Die 348.407 US-Dollar von Herrn Ricardo Vasquez der im Dezember 2023 aus seinem Coinbase Wallet verschwand.

Vor-und Nachteile:

Vorteile

Verfügbar in den USA;

Große Auswahl an Kryptowährungen;

Freundlich für Anfänger;

Unterstützt mehrere Fiat-Währungen und Zahlungsmethoden.

Nachteile

Es mangelt an zuverlässigem Kundensupport.

Krake

Hauptmerkmale

Transaktionsgebühren: 0,00 % – 0,26 %

Kryptowährungen: 200+

Mindesteinzahlung: 1 $

Erweiterte Handelsfunktionen: Margin, Futures, NFTs

P2P-Unterstützung: Ja

Fiat-Währungen: EUR, USD, CAD, AUD, GBP und CHF

Zahlungsmethoden: Inlandsüberweisungen, Überweisung, SEPA













Warum wir uns für Kraken entschieden haben

Jesse Powell gründete Kraken im Jahr 2011 und die Börse erfreut sich aufgrund ihrer niedrigen Transaktionsgebühren zunehmender Beliebtheit. Es handelt sich um eine geeignete Kryptowährungsplattform für professionelle Händler digitaler Vermögenswerte, die auf der Suche nach einem hochwertigen Kryptowährungsaustausch sind. Die Plattform achtet auf ihre Sicherheitsmaßnahmen, um die Sicherheit von Geldern und persönlichen Daten zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen, die Kraken zur Verbesserung seiner Sicherheit implementiert hat, gehören regelmäßige Audits durch externe Parteien, bei denen auch der Nachweis von Reserven gemeldet wird. Hervorzuheben ist, dass Kraken über zwei Austauschplattformen verfügt: Kraken und Kraken Pro. Unsere erste Wahl für den sichersten und robustesten Kryptowährungsaustausch ist Kraken Pro.





Kraken Pro ist eine gute Wahl für Krypto-Händler, die gerade erst anfangen, und eine noch bessere Wahl für professionelle Händler, die schon länger dabei sind. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile der Verwendung von Kraken an:





Vor-und Nachteile:

Vorteile

Gute Auswahl an Kryptowährungen;

Niedrige Transaktionsgebühren;

Hohe Liquidität;

Zuverlässig;

Robuste Sicherheitsfunktionen.

Nachteile

In einigen US-Gerichtsbarkeiten nicht verfügbar.





Faktoren, die unsere Top-Auswahl für die sicherste Krypto-Börse beeinflusst haben

Warum Bitget, Coinbase und Kraken

Einer der wichtigsten Faktoren, der bei der Auswahl unserer Liste sicherer Kryptowährungsbörsen im Mittelpunkt stand, waren Sicherheitsmerkmale. Auch wenn eine Börse einen guten Ruf für den Schutz von Benutzergeldern hat, wollten wir eine Börse, bei der Benutzer auch die Kontrolle über ihre Gelder haben. Funktionen wie die 2-Faktor-Authentifizierung, eine Cold-Storage-Option wie das Bitget Wallet oder das Coinbase Wallet von Coinbase sowie KYC-Funktionen.





Die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften unterstreicht auch das Engagement einer Börse für Sicherheit und Transparenz. Wir haben zwar verstanden, dass es bei den Finanzvorschriften viele Vorbehalte gibt, die Kryptowährungsplattformen nur schwer erfüllen können, aber wir haben geprüft, ob sie versuchen, die wichtigsten zu erfüllen, wie z. B. die Einhaltung der AML-Anforderungen, die Bereitstellung eines regelmäßigen Reservenachweises und die Einrichtung eines Schutz-/Versicherungsfonds für den Fall es kam zu einem Verstoß. Wir haben herausgefunden, dass Coinbase, Bitget und Binance alle über einen Kundenschutzfonds verfügen, der als Sicherheitsnetz für den Fall eines Verstoßes dient. Obwohl Bitget seit seiner Einführung keine Sicherheitsverletzung jeglicher Art verzeichnet hat, empfiehlt es seinen Benutzern, sich dafür zu bewerben Schutzfonds innerhalb von 30 Tagen, falls ihnen aufgrund von Problemen mit der Börse Verluste jeglicher Art entstehen.





Wir haben auch Faktoren wie Benutzererfahrung, Schnelligkeit des Kundensupports, verfügbare Krypto-Assets, Anpassungsfähigkeit an die sich entwickelnde Blockchain-Landschaft, Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit hervorgehoben. Eine einwandfreie Kombination all dieser Faktoren hat uns dabei geholfen, drei der sichersten und robustesten Krypto-Börsen im Jahr 2024 zu entwickeln: Bitget, Coinbase und Kraken.





Während wir Binance, Huobi und OKX für anständig genug hielten, um auf einer Top-Börsenliste wie dieser zu erscheinen, haben wir Gründe, warum sie es nicht unter die Top 3 geschafft haben.





Binance bietet ein großartiges Benutzererlebnis, erweiterte Handelsfunktionen und eine hohe Liquidität. Allerdings hat die Börse mit der Securities and Exchanges Commission (SEC) Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Der frühere CEO Changpeng Zhao, dem derzeit Anklage wegen Verstoßes gegen Sicherheitsgesetze droht, musste im November 2023 zurücktreten.





OKX ist eine weitere gute Kryptowährungsbörse mit einer großen Auswahl an Kryptowährungen und einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche. Der Austausch schien jedoch erfolgreich zu sein Schlechte Bewertungen auf Trustpilot — 2 von 5-Sterne-Bewertungen. Die meisten Beschwerden reichten von unzuverlässigem Kundensupport bis hin zu einem langwierigen ID-Überprüfungsprozess. Aus Sicherheitsgründen gab das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Certik im Dezember 2023 eine Warnung gegen OKX heraus, in der es Benutzer dazu aufforderte, ihre iOS-Anwendungen zu aktualisieren bzw Es besteht die Gefahr, dass Sie durch eine kritische Remotecodeausführung verwundbar werden.





HTX, ehemals Huobi, ist ein guter Kandidat für geeignete Kryptowährungsbörsen, aber wenn es um die Sicherheit geht, könnte man durch den Hack im November 2023, der dazu geführt hat, entmutigt sein der Verlust von Kryptowährungen im Wert von 110 Millionen US-Dollar Zugehörigkeit zu Kunden. Unterdessen versprach die Börse, alle Benutzer zu entschädigen, die nach dem Hack Verluste erlitten hatten.

Urteil: Welches ist die sicherste Krypto-Börse im Jahr 2024?

Die Wahl einer sicheren Krypto-Börse ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Krypto-Händler eine wichtige Entscheidung. Priorisieren Sie bei der Auswahl einer geeigneten Börse die oben besprochenen Faktoren, angefangen bei Reputation, Sicherheitsbilanz, Benutzererfahrung, Zuverlässigkeit des Kundensupports und Erschwinglichkeit der Transaktionsgebühren. Die Börse sollte auch zu Ihren Handelszielen passen. Das bedeutet, dass Sie keine Börse ohne P2P-Funktionen wählen sollten, wenn P2P-Kryptohandel Ihr Geschäft ist. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, Ihnen die am besten geeigneten Kryptowährungen zur Auswahl zu bieten, wenn Sie der Sicherheit Priorität einräumen. Denken Sie jedoch daran, immer Ihre eigene Recherche und Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.





