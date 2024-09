O artigo “Trocas criptográficas seguras para usar em 2024” explora uma característica importante que a maioria dos investidores ignora quando começa com ativos digitais – a segurança.





Existem muitas bolsas onde você pode comprar, vender ou negociar criptomoedas, algumas com taxas mais acessíveis do que outras, um histórico mais longo, recursos de negociação avançados, uma seleção mais ampla de ativos e, o mais importante, garantindo a segurança dos fundos.





Não é surpreendente encontrar investidores que estão no jogo há muito tempo com contas em mais de uma bolsa. No entanto, sempre haverá aquele em quem eles mais confiam seus fundos, dados privados e informações financeiras.





Se você é novo, nunca é uma má ideia experimentar várias exchanges de criptomoedas antes de escolher uma que funcione para você. Em qualquer caso, um comprador/vendedor de criptomoeda deve sempre ter cuidado e evitar exchanges onde corre o risco de perder seus fundos para hackers.

Escolhas rápidas para trocas de criptomoedas mais seguras

Bitget — A troca de criptomoedas mais segura

Histórico impecável em garantir a segurança dos fundos e dados dos clientes;

Registro de segurança de hack zero;

Possui um fundo de proteção ao cliente de 300 milhões;

Alta transparência de atividade e dados de Prova de Reservas.

Base de moedas – Uma bolsa de criptomoedas negociada publicamente

Uma empresa de capital aberto que significa maior transparência;

Amigo do usuário;

Introduziu fortes medidas de segurança após enfrentar vários incidentes de hack no passado;

Menor quantidade de hacks em comparação com outras exchanges.

Kraken — Intercâmbio de nível profissional para comerciantes de criptografia experientes

Recursos de segurança premium;

Taxas de transação acessíveis;

Favorece traders de ativos digitais altamente experientes.

Revisão abrangente das três principais exchanges de criptomoedas mais seguras

Para ajudar nossos leitores a escolher a bolsa de criptomoedas mais segura em 2024, escrevemos uma avaliação independente para garantir que eles façam julgamentos fundamentados ao escolher uma bolsa para comprar ou vender ativos digitais.

Bitget

Características principais

Taxas de transação: 0,00% - 0,10%

Criptomoedas: 700

Depósito Mínimo: $1

Recursos avançados de negociação: Spots, futuros, margem, negociações de cópia, empréstimo criptográfico, piquetagem

Suporte P2P: Sim, para qualquer método de pagamento local na sua região

Moedas Fiat: USD, EUR, UAHCAD, GBP, BRLCHF, TRY e RUBINR

Métodos de pagamento: Suporta mais de 140 moedas fiduciárias via cartão de crédito/débito, Apple Pay, Google Pay, Banxa, AlchemyPay, Mercuryo e muitos mais.













Por que escolhemos Bitget

A Crypto já perdeu US$ 210,7 milhões para hacks de criptografia nos primeiros dois meses de 2024. Isso indica que a insegurança nas plataformas de criptografia é uma grande preocupação no espaço e é por isso que queremos que você esteja no time vencedor. Bitget é uma daquelas trocas de criptografia raras, seguras e de alta qualidade que não sofreu hack desde o lançamento em 2018.





A bolsa oferece vários recursos de negociação avançados, incluindo negociação de futuros, pontos, apostas e empréstimos criptográficos. A Bitget já está se aproximando de 25 milhões de usuários registrados que têm acesso a um portfólio diversificado de 700 ativos criptográficos e mais de 1.000 pares negociáveis.





Em 2023, a Bitget adquiriu o controle acionário da carteira de criptomoedas Bitkeep. A Bitkeep manteve sua própria equipe e recebeu investimentos significativos destinados a melhorar a segurança do armazenamento de fundos dos usuários após um incidente de segurança em 2022.





Prós e contras:

Prós

Ampla seleção de criptomoedas;

Taxas competitivas;

Liquidez premium;

Launchpad para integrar os projetos de qualidade mais recentes;

Suporte ao cliente confiável;

Segurança de nível militar.

Contras

Não disponível em algumas jurisdições dos EUA.

Base de moedas

Características principais

Taxas de transação: 0,00% - 0,6%

Criptomoedas: 248+

Depósito Mínimo: $2

Recursos avançados de negociação: futuros, derivativos, ganhos Coinbase, pools de apostas, NFTs

Suporte P2P: Sim

Moedas Fiat: mais de 60 moedas fiduciárias, incluindo as principais

Métodos de pagamento: conta bancária ACH, transferência bancária para depósitos, Apple Pay, Google Pay, cartões-presente, PayPal













Visão geral da Coinbase

A Coinbase foi lançada em 2012 e detém o status de uma das exchanges de criptomoedas mais antigas. A maioria das pessoas adora o Coinbase por ser fácil de usar e estar disponível nos Estados Unidos. Em 2021, a plataforma foi a primeira exchange de criptomoedas dos Estados Unidos a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).





Devido à sua facilidade de uso, a Coinbase se tornou a plataforma preferida para muitas pessoas que entram no espaço criptográfico. A plataforma oferece a experiência do usuário de um aplicativo bancário on-line, o que proporcionou uma transição tranquila para quem vem das finanças tradicionais.





Embora a Coinbase seja uma bolsa adequada, a maioria das reclamações em torno dela varia de taxas altas a um processo tedioso ao tentar entrar em contato com o suporte ao cliente.





É fácil dizer que hacks de criptomoedas são uma ocorrência normal no espaço criptográfico, mas você não pode ignorar que a Coinbase sofreu vários hacks no passado. A Coinbase ainda tem espaço para melhorar em relação às suas medidas de segurança e lidar com incidentes como a perda de $ 348.407 do Sr. Ricardo Vasquez que desapareceu de sua carteira Coinbase em dezembro de 2023.

Prós e contras:

Prós

Disponível nos EUA;

Ampla seleção de criptomoedas;

Amigável para iniciantes;

Suporta múltiplas moedas fiduciárias e métodos de pagamento.

Contras

Carece de suporte confiável ao cliente.

Kraken

Características principais

Taxas de transação: 0,00% - 0,26%

Criptomoedas: mais de 200

Depósito Mínimo:$1

Recursos avançados de negociação: margem, futuros, NFTs

Suporte P2P: Sim

Moedas Fiat: EUR, USD, CAD, AUD, GBP e CHF

Métodos de pagamento: transferências domésticas, transferência bancária, SEPA













Por que escolhemos Kraken

Jesse Powell fundou a Kraken em 2011 e a bolsa cresceu em popularidade devido às suas baixas taxas de transação. É uma plataforma de criptomoeda adequada para comerciantes profissionais de ativos digitais que procuram uma troca de criptomoedas de qualidade. A plataforma está atenta às suas medidas de segurança para garantir a segurança dos fundos e dos dados pessoais. Algumas das medidas que a Kraken implementou para reforçar a sua segurança incluem auditorias regulares por partes externas, onde também reportam Provas de Reservas. Vale destacar que Kraken possui duas plataformas de exchange, Kraken e Kraken Pro. Nossa principal escolha entre os dois para a troca de criptomoedas mais segura e robusta é o Kraken Pro.





Kraken Pro é uma escolha justa para traders de criptografia que estão começando e ainda melhor para traders profissionais que já estão no jogo há algum tempo. Vejamos os prós e os contras de usar o Kraken:





Prós e contras:

Prós

Boa seleção de criptomoedas;

Taxas de transação baixas;

Alta liquidez;

Confiável;

Recursos de segurança robustos.

Contras

Não disponível em algumas jurisdições dos EUA.





Fatores que influenciaram nossas principais escolhas para a troca de criptografia mais segura

Por que Bitget, Coinbase e Kraken

Um dos fatores mais importantes que permaneceu central ao escolher nossa lista de trocas seguras de criptomoedas foram os recursos de segurança. Mesmo que uma exchange tenha uma boa reputação em proteger os fundos dos usuários, queríamos uma exchange onde os usuários também controlassem seus fundos. Recursos como autenticação de dois fatores, uma opção de armazenamento frio, como Bitget Wallet ou Coinbase Wallet da Coinbase, e recursos KYC.





A conformidade com as regulamentações locais e internacionais também destaca o compromisso da bolsa com a segurança e a transparência. Embora entendamos que há muitas advertências que as plataformas de criptomoeda estão lutando para satisfazer nas regulamentações financeiras, verificamos se elas estavam tentando satisfazer as mais cruciais, como observar os requisitos de AML, fornecer provas regulares de reservas e ter um fundo de proteção/seguro no caso uma violação aconteceu. Descobrimos que Coinbase, Bitget e Binance possuem um fundo de proteção ao cliente que atua como uma rede de segurança em caso de violação. Apesar de não registrar qualquer tipo de violação de segurança desde o lançamento, a Bitget incentiva os usuários a solicitarem seu fundo de proteção no prazo de 30 dias caso sofram perdas de qualquer natureza decorrentes de problemas com a bolsa.





Também enfatizamos fatores como experiência do usuário, rapidez no suporte ao cliente, ativos criptográficos disponíveis, adaptabilidade ao cenário de blockchain em evolução, acessibilidade e facilidade de uso. Uma combinação impecável de todos esses fatores nos ajudou a criar três das exchanges de criptomoedas mais seguras e robustas de 2024: Bitget, Coinbase e Kraken.





Embora tenhamos achado Binance, Huobi e OKX decentes o suficiente para aparecer em uma lista de exchanges importantes como esta, temos razões pelas quais eles não conseguiram chegar ao top 3.





Binance oferece uma ótima experiência de usuário, recursos de negociação avançados e alta liquidez. No entanto, a bolsa está enfrentando problemas de conformidade regulatória com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O ex-CEO Changpeng Zhao, que atualmente enfrenta acusações por violação das leis de segurança, foi forçado a renunciar em novembro de 2023.





OKX é outra bolsa de criptomoedas decente, com uma ampla variedade de criptomoedas para escolher e uma interface de usuário amigável. No entanto, a troca parecia ter classificações ruins na Trustpilot — 2 avaliações de 5 estrelas. A maioria das reclamações variava desde suporte ao cliente não confiável até um tedioso processo de verificação de identidade. Do lado da segurança, a empresa de segurança blockchain Certik emitiu um aviso contra a OKX em dezembro de 2023, onde pedia aos usuários que atualizassem seus aplicativos iOS ou corre o risco de sofrer vulnerabilidade de uma execução remota de código crítica.





HTX, anteriormente Huobi, é um candidato justo para trocas de criptomoedas adequadas, mas quando se trata de segurança, pode-se ficar desanimado com o hack de novembro de 2023 que levou a a perda de US$ 110 milhões em criptomoedas pertencentes aos clientes. Enquanto isso, a exchange prometeu compensar todos os usuários que sofreram perdas após o hack.

Veredicto: Qual é a troca de criptografia mais segura em 2024

Escolher uma troca de criptografia segura é uma decisão crítica tanto para iniciantes quanto para comerciantes de criptografia experientes. Ao escolher uma exchange adequada, priorize os fatores discutidos acima, começando com reputação, histórico de segurança, experiência do usuário, confiabilidade do suporte ao cliente e acessibilidade das taxas de transação. A bolsa também deve estar alinhada com seus objetivos de negociação, isso significa que você não deve escolher uma bolsa sem recursos P2P se a negociação de criptografia P2P for o seu negócio. Fizemos a nossa parte trazendo a você as criptomoedas mais elegíveis para você escolher ao priorizar a segurança; no entanto, lembre-se de sempre conduzir sua própria pesquisa e fazer a devida diligência.





