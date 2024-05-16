2024 年加密货币营销成功的弹性策略：克服监管和丑闻

根据你向谁询问 2024 年加密行业的前景，你可能会听到从谨慎乐观到与 2023 年基本相同的回答。通胀加剧和利率上升等普遍存在的看跌宏观经济条件抑制了预期。



即使美国有可能最终批准比特币 ETF 并且下一次比特币减半，许多人仍然认为阻力太大，而且人工智能的普及将吸走仍然可用的所有风险投资资金。



随着我们进入 2024 年第二季度，大多数人都对该行业的强大和韧性感到震惊。比特币 ETF 在机构投资者中的受欢迎程度以及美联储措辞的缓和重新激发了人们对这一高度波动的资产类别的兴趣。





但是，我们可以从上一次牛市的错误中学到什么？在适应这一新的监管环境的同时，我们如何克服加密货币丑闻所造成的声誉损害？

我们是如何走到这一步的

这似乎是遥远的记忆，但 2021 年是该行业的辉煌一年。大多数加密项目都创下了历史新高，像 锚定协议 提供了超过 20% 的回报，而 Do Kwon、SBF 和 Alex Maschinsky 等魅力十足的创始人被主流媒体誉为史蒂夫·乔布斯的下一个化身。



然而，有警告信号表明市场情绪即将发生转变，这些新的神童只不过是利用过度炒作的市场情绪进行诈骗的骗子和江湖骗子。



甚至在 2021 年牛市之前，分析师们就一直在强调上一轮牛市中一些最受欢迎的项目的潜在陷阱。2018 年 4 月，MakerDAO 前风险主管兼 Scaler 研究分析师 Cyrus Younessi 正确识别 Terra Luna 的关键故障点：





“如果 Terra 跌落并打破挂钩，那么就需要依靠 Luna 来拯救 Terra。但是 Luna 会因为投资者的恐慌而下跌，然后 Terra 会继续下跌，然后他们就会继续导致彼此的灭亡。”





2022 年崩盘，2023 年熊市

随着 Terra Luna 的倒闭，第一张多米诺骨牌倒下，2021 年席卷整个市场的兴奋情绪在 2022 年戛然而止。

Terra 生态系统

在这一时期最引人注目的崩溃之一中，Terra 生态系统的旗舰协议 LUNA 和算法稳定币 (UST) 失去了与美元的挂钩，导致 价格跌至零 几天之内。LUNA 的陨落更加引人注目，因为其创始人 Do Kwon 傲慢地宣扬其实力和稳定性。

摄氏度

在 2021 年的大部分时间里，Celsius 被认为是一个优质的中心化借贷平台。其魅力十足的创始人 Alex Maschinsky 积极宣传其超过 20% 的投资回报率，并成为散户和机构投资者事实上的托管人。然而，随着市场发生变化，基础资产开始贬值，这种模式变得难以为继。据透露，Celcius 正在利用庞氏经济学来支撑平台。它正在借入新的存款来弥补支付高额回报的资金不足，整个平台 重压之下倒下 ，卷走投资者的存款。

自由贸易区

在 2021 年的牛市中，没有哪个项目像中心化交易所 FTX 那样受欢迎或成功。它之所以出名，是因为其创始人 Sam Bankman Fried 在他的第一家公司 Alameda Research 中以主导套利交易员的声誉而闻名。他是一个谜，媒体对他大加赞赏，因为他接受了谦逊亿万富翁的生活方式，大肆宣扬有效利他主义哲学生活方式的好处。FTX 成为全球排名第一的交易所，签下了 Larry David、Tom Brady 和 Steph Curry 等大量名人代言。FTX 通过要求其支持的项目将资产存放在平台上，深深扎根于该行业，以至于 当它倒塌时 ，这几乎影响了该领域的每个人。这家曾经占据主导地位的交易所最终被币安创始人 CZ 破坏，此前有消息称 SBF 一直在使用客户存款来弥补 Alameda 的损失，并使用 FTT 来弥补资产负债表上的差额，之后 CZ 公开出售了币安在 FTX 实用代币 FTT 中的全部股份。

监管格局转变

2022 年，加密行业陷入了熊市，而我们今天才刚刚开始走出熊市。该行业在很大程度上处于自我监管状态，SEC 仅在明显犯罪的情况下进行干预。然而，2022 年的经历让许多人严厉批评 SEC 的做法，特别是主席 Gary Gensler 以及他与 SBF 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 的密切关系。



SEC 和主席 Gensler 态度转变，开始对任何可能的人采取法律行动，积极转向通过执法进行监管的政策。这一转变影响了 Ripple、Library 和 Tornado Cash 等个别项目。这一转变还意味着 SEC 监管决定不断推迟，特别是与比特币 ETF 批准相关的决定，以及针对中心化交易所Kraken和 Coinbase 多年来，Kraken 和 Coinbase 一直在要求制定明确的监管规定。由于它们在保持合规方面遇到困难，SEC 提起诉讼 针对每一个 经营未注册的证券交易所





2023 年底，美国证券交易委员会 (SEC) 开始大肆搜捕，最终逮捕了全球最大的加密货币交易所 (Binance) 的首席执行官 CZ。CZ 对反洗钱指控表示认罪，目前面临 10 年以上的监禁，而该交易所则被罚款 40 亿美元。





SEC 政策的转变是对行业的直接打击。但最终造成的损害更大，因为它造成了混乱，并营造了不断变化的监管环境，从而削弱了这些公司在美国的经营能力。

持续发生的黑客攻击和抢劫

尽管美国证券交易委员会对该行业采取了新的做法，但整个 2023 年，整个行业的抢劫和黑客行为仍然猖獗， 总额超过17亿美元。





虽然 2024 年再次被证明是加密货币黑客和诈骗的温床，但前三个月 总额超过 4.37 亿美元 随着比特币减半即将到来，以及其刺激下一轮牛市的历史趋势，可以相对肯定地说，这个问题在好转之前会变得更糟。

2024 年展望

那么，鉴于上一轮周期以来行业内积累的负面情绪，我们如何才能以积极的态度来推销该行业呢？



如果说我们从上一个周期中学到了什么，那就是产品需要成为中心舞台，而不是任何有魅力的领导者。当市场波动时，人们很容易被兴奋所感染，但我们需要记住 DYOR 的基本原则。





对上一轮周期中那些坏人的责任追究也是关键。我们开始明白，那些神童创始人的犯罪行为不是因为他们从事加密货币，而是因为他们是罪犯。SBF 和 Maschinsky 犯下贪污和金融罪行是因为他们利用了用户资金，而不是因为技术本身存在问题。他们更像伯纳德·麦道夫而不是中本聪。解释两者的区别将是关键。



