风险投资公司如何利用 Y Combinator 方法蓬勃发展

作者：James McDowall， Arcanum Capital创始合伙人





在传统金融领域，私募股权公司长期以来以其老派的投资方式而闻名，其特点是向成熟公司投入大量资本，目的是在相对较长的时期内产生丰厚的回报。





然而，随着 Web3 技术和去中心化金融 (DeFi) 的兴起，金融格局发生了翻天覆地的变化，人们越来越认识到私募股权公司需要调整其策略，以在这个新时代保持竞争力。





最重要的是，私募股权公司——尤其是在新兴、高速增长的科技领域——可以从Y Combinator方法中受益，该方法涉及选择在大多数领域都表现强劲但可能缺少一个可以由公司提供的项目。 VC集团的网络和资源。





这种运营方式的主要优势之一是能够开放参与并专注于初创企业和新生公司的早期投资。在 Web3 时代，区块链、去中心化应用程序 (dApp) 和不可替代代币 (NFT) 等颠覆性技术正在重塑行业，Y Combinator 方法为企业提供了远见和工具，以识别并最终投资有前景的早期项目。阶段项目。





通过将重点转向早期投资，私募股权公司可以获得创新技术和商业模式的机会，从长远来看，这些技术和商业模式有可能带来巨额回报。





当然，你不需要我告诉你，Y Combinator方法在现代非常有效，Y Combinator 本身就是世界上最成功的风险投资公司之一。该公司的成功可归因于其独特的投资方式，其中包括为初创企业提供一系列资源，包括指导、资金以及接触庞大的投资者和企业家网络的机会。





这种方法帮助 Y Combinator 识别并投资了世界上一些更知名的初创公司，包括 Airbnb、Dropbox 和 Reddit 等。





为了应对这一成功，风险投资公司现在正在将类似的结构和心态应用于其投资策略，其范围超出了资本承诺。通过为初创企业提供成功所需的辅助资源，风险投资公司可以帮助确保他们的投资尽可能成功，通常会带来更大的回报。





他们还可以扩散自己的循环经济生态系统，这一生态系统的重要性与日俱增。





在他们自行创建和维持的网络中，风险投资公司能够在他们的项目中变得更具创造性、深思熟虑和前瞻性，考虑到那些缺乏已经证明的成熟增长和传统上所需的收入的公司，并且仍然需要填补一些空白他们的模型；例如，投资于可能拥有惊人愿景但在很大程度上忽视了营销/公关策略的伟大团体，或者是缺乏顾问委员会或一些特别专注的开发人员的团体，甚至是仍在寻找其另一个关键部分的团体。 GTM 和/或基础设施。





这种方法在全球区块链初创公司中尤其有效，可以说，对于那些在飞机建造过程中驾驶飞机的优秀但有时组织不善的团队打交道的投资者来说，实践、积极的方法至关重要。





让我们通过 Arcanum Capital 的几家投资组合公司的精彩例子来详细了解一下：

两个案例研究：Kandola 和 Cross The Ages

坎多拉

Kandola 的价值主张触动了我们的心：构建一个去中心化的数据即服务平台，保证数据安全、数据完整性和数据隐私，同时满足应用程序的实时存储和检索需求，超越当今的数字经济跨行业创新和增长的新机遇。





挑战在于能够处理众所周知的通用数据交易的巨大数量、可变性和速度，并兑现 Web3 更高的安全性、透明度和问责制的承诺。





他们的平台通过在跨应用程序生成的数据、区块链数据和外部数据的统一数据视图（数据湖）上启用实时分析和人工智能训练和部署，使数据更接近 Web3 智能合约和 DApp。





他们正在构建的东西不仅适用于 Web3，而且还满足物联网、医疗保健、社交和游戏的存储和检索需求。就他们而言，除了我们通常对品牌等方面的实践指导之外，主要是基础设施，这真正推动了他们前进：





Kandola 创始人兼首席执行官 Siddharth Banerjee 表示：“我们非常幸运能够拥有 Arcanum Capital 作为我们的主要风险投资人和早期投资者之一。他们坚定不移的支持有助于将我们的项目推向新的高度。除了提供重要的流动性和财务支持之外，Arcanum 一直是指导的支柱和通往宝贵网络连接的桥梁。





值得注意的是，他们，尤其是 James 在我们的测试网阶段积极参与将我们与节点提供商网络连接起来，这体现了他对我们成功的承诺。詹姆斯和露西亚始终致力于了解我们项目的复杂性，提供富有洞察力的反馈和战略建议。他们在 Web3 社区中的广泛联系为我们打开了大门，使我们的项目在一个备受尊敬的圈子中建立起来。





与 Arcanum 的合作不仅仅是财务合作伙伴关系；这是一次充满指导和支持的协作之旅。我们感谢他们持续的承诺，并认为我们很幸运能有这样一个经验丰富、人脉广泛的盟友在我们身边。”

跨越时代

Arcanum Capital 在里斯本的一次会议上会见了创始人 Sami，并且几乎立刻就知道我们需要支持 Cross The Ages (CTA)。现场推介引人入胜且引人注目，我们很快就需要利用 CTA 做什么制定了强有力的长期愿景。





我们建议他们在 Polygon 的基础上进行开发，他们最终选择了这样做，这让我们有机会接触 Polygon Studios，并根据他们的建议进行投资。





他们最初拒绝了，但我们对公司及其愿景非常有信心，因此我们成功说服他们推翻了决定并与我们一起支持 CTA。





跟随 Arcanum 进入 Cross The Ages 的其他投资者现在包括大型游戏发行商 Ubisoft、专注于游戏的区块链投资公司 Animoca Brands，以及 Cointelegraph 报道的最新消息，价值数十亿美元的日本游戏巨头 Square Enix 也加入了该公司。投资者和战略合作伙伴。





这笔资金将用于游戏和应用程序开发计划、人才保留和上市活动，并且拥有来自《星球大战》和《权力的游戏》等系列的高素质支持者以及顶级作家和艺术家，我们预计会有非常好的结果。这家投资组合公司的美好未来。





《Cross The Ages》连续几个月在多个类别和地区的 App Store 排行榜上名列前茅，我们预计其上市后估值将大幅提升。





“我很高兴作为风险投资合作伙伴与 Arcanum 合作，我可以自信地说，他们的投资方式令人耳目一新。与典型的掠夺性风险投资不同，Arcanum 致力于增加价值和支持，而不仅仅是写一张支票。我高度评价向所有在成功之路上寻找真正合作伙伴的创始人推荐 Arcanum。” Cross The Ages 创始人兼首席执行官 Sami Chlagou 说道。

关于詹姆斯·麦克道尔

作为一名职业运动员，James 自 2017 年以来一直致力于早期和成长期技术实体的研究、投资和咨询。他在创意和战略方向以及业务发展方面发挥了关键作用，并且在向政府传达技术解决方案方面拥有丰富的经验、监管机构和金融机构。





他在 CAIA 研究期间以及在苏黎世瑞士资产管理公司 Tavis Digital 任职期间获得了宝贵的另类资产管理知识和投资组合管理经验，并担任瑞士影响力投资协会的顾问委员会成员。





随后，他于 2020 年创立了 Arcanum Capital，并成功筹集和部署了 Arcanum Emerging Technologies Fund I，并在过去 4 年里成功管理了该基金。





詹姆斯擅长利用其强大的全球投资者、企业家和资本市场专业人士网络来帮助尖端技术企业融资和扩大规模。

关于奥秘资本

Arcanum Capital是一家风险投资公司，专注于支持为全球区块链生态系统建立去中心化网络和应用程序的进取心和前瞻性团队。 Arcanum Capital 的团队由经验丰富的投资专业人士组成，他们了解如何评估、孵化和扩展有前途的团队和想法。





自 2013 年以来，我们一直在包括印度在内的前沿和新兴市场担任运营商、投资者和孵化器，并与初创公司、去中心化网络和上市公司合作。





在此期间，我们建立了强大的网络和合作伙伴关系，这对于帮助我们的投资组合实体从理念过渡到市场并在全球舞台上规模化具有不可估量的价值。