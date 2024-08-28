释放创造潜力：探索 3D 生成设计中的潜在空间

设计中的创意过程始终是突破界限、探索新领域和重新想象一切可能。随着我们继续将先进的计算方法融入设计工作流程，一个特别令人兴奋的途径是探索生成系统中的潜在空间。潜在空间是生成模型运行的抽象领域，它为设计师提供了前所未有的机会，让他们能够以新颖和互动的方式参与创作。





在本文中，我将介绍“浏览潜在空间”（BLS），这是一种交互式工具，可利用 3D 生成系统中潜在空间可视化和插值的潜力。该工具是作为一项更广泛的研究计划的一部分开发的，它通过为设计师提供直观而强大的方法来理解、操作和生成新设计，从而增强了设计探索过程。





利用潜在空间重新定义设计探索

生成系统在艺术、音乐、设计和建筑等各种创意领域都获得了巨大的关注。然而，与这些系统的交互通常仅限于一个有点随机和不可预测的过程——运行模型、等待输出，并希望它符合设计师的意图。但如果有一种方法可以更深入地探究这些系统的机制，了解甚至控制它们如何生成输出，那会怎样呢？









这就是潜在空间概念发挥作用的地方。潜在空间是生成模型在训练过程中学习到的数据的低维表示。它捕获数据中的底层模式和结构，可以对其进行操作以创建新的设计。通过可视化和与该空间交互，设计师可以获得有关生成系统如何解释其输入的宝贵见解，从而做出更明智和更具创意的设计决策。





生成系统实验：3D 椅子案例

在我们的研究中，我们以椅子为例，探索潜在空间的创意可能性。椅子是设计实践中的重要元素，为实验提供了丰富的空间，尤其是在生成系统的背景下。从混搭和迭代设计文化中汲取灵感，我们力求通过为设计师提供工具来探索、混搭和利用潜在空间创造新的椅子设计，从而增强创作过程。





我们利用了 GET3D 生成模型，这是一种能够生成高质量 3D 模型的强大工具。通过利用该模型的潜在空间，我们能够可视化和操纵定义椅子的特征。这种方法不仅让设计师更好地了解生成系统，而且还允许在潜在空间中创建介于现有设计之间的全新设计。









可视化潜在空间：从抽象数据到有形设计

我们方法中的一个关键创新是潜在空间的可视化。高维数据（例如由生成模型生成的数据）可能难以解释和导航。为了克服这一挑战，我们采用了降维技术将潜在空间投影到二维地图中。该地图直观地表示了不同椅子设计如何根据其特征（例如纹理和形状）分布。





可视化功能允许设计师以交互方式缩放、平移和探索潜在空间。他们可以看到相似的设计是如何组合在一起的，从而揭示生成模型所学习到的底层结构。这不仅有助于理解模型的行为，还为创造性探索开辟了新的可能性。

插值：从现有设计中创建新设计

除了可视化之外，BLS 工具还包括一个插值功能，使设计师能够通过融合现有设计来创建新的椅子设计。潜在空间中的插值涉及在已知数据点（在本例中为现有椅子设计）之间生成新点并观察最终的设计。此过程使设计师能够探索不同设计特征之间的平滑过渡，从而创造出创新而独特的输出。









例如，设计师可以从潜在空间中选择两把或多把椅子，然后使用插值工具生成融合所选椅子特征的中间设计。这个过程类似于在广阔的设计景观中导航，其中每一步都会揭示以前未探索过的新可能性和组合。

设计探索的新范式

“浏览潜在空间”工具代表了设计师与生成系统交互方式的重大进步。通过提供对潜在空间的直观访问，我们使设计师能够超越传统设计探索方法的限制。这种方法不仅可以增强创造力，还可以更深入地了解生成模型的运作方式，从而实现更明智和创新的设计实践。









随着我们不断完善和扩展此工具，我们设想它将成为设计师工具包中不可或缺的一部分。未来的迭代可能包括实时基于云的模型推理、更复杂的降维算法，以及将这种方法应用于 3D 椅子以外的其他生成系统。

结论：创意探索的未来

将潜在空间探索融入设计过程标志着创造力和创新的新纪元。通过释放生成系统的潜力，设计师可以突破可能性的界限，创造出不仅新颖而且深受其所用模型底层机制影响的设计。









设计的未来取决于我们能否驾驭这些先进的计算工具，而“浏览潜在空间”工具只是一个开始。随着我们不断探索和完善这些技术，创造性探索的可能性将无穷无尽。

要亲自体验 BLS 工具或了解更多有关基础研究的信息，请访问项目网站 [在此处插入链接] 或阅读完整的研究文章“浏览潜在空间：一种用于体积生成系统的交互式设计探索的新方法”。