评估 2024 年与 Nvidia 竞争的 3 只最佳生成人工智能股票

华尔街对生成式人工智能的狂热程度可能难以量化，但对于该行业的明星股票之一来说，生成式人工智能的繁荣时代具有变革性。





让我们尝试理解生成式人工智能的狂热程度，它是 2023 年标准普尔 500 指数增长的主要推动力。





根据市场情报对标准普尔 500 指数记录的审查，全年提及人工智能的集体财报电话会议数量比 2022 年增长了 10 倍，涵盖 近 2500 次提及 总共。





这是有充分理由的。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 最近表示，生成式人工智能市场可以 成长为价值 1.3 万亿美元的产业 到 2032 年，复合年增长率将达到 42%。





有切实的证据表明，这种天上掉馅饼的数字也可以扎根于现实。对于半导体制造商英伟达来说，该公司 2023 年在华尔街的增长率为 239%。该股去年首次突破 1 万亿美元市值里程碑，目前已轻松突破 1.5 万亿美元。









当关注英伟达过去五年的市场表现时，该公司取得的成就显得更加令人印象深刻。自 2019 年以来，该股的增长超过 1,600%，成为席卷华尔街的新兴技术炒作的主要受益者之一。





尽管考虑到生成型人工智能热潮推动的广泛增长，英伟达的指数级增长并不完全是反常现象，但这家半导体领导者是采用该技术的行业可以实现巨大增长的一个关键例子。





考虑到这一点，另一只股票能否复制 Nvidia 在 2024 年令人印象深刻的涨势？这个问题的答案可能取决于哪些科技巨头在适应 GenAI 时代方面采取了最果断的行动。

展望 GenAI 并购超级周期

生成式人工智能热潮的主要趋势之一是像 OpenAI 这样的创新工作室在尖端技术开发方面的出现。





值得注意的是，GenAI 领域目前的明星是 ChatGPT，这是一个围绕 迄今为止已有 1.805 亿用户 。 ChatGPT 隶属于 OpenAI，它已成为生成式 AI 淘金热的基石。





虽然目前关于 OpenAI 首次公开募股 (IPO) 的讨论很多，但该公司已经获得了微软的大力支持，并提出了公司的建议 承诺100亿美元 到启动。





与其看到创新型 GenAI 初创公司进行首次公开募股，不如说更有可能的是，领先的企业将在领先科技公司广泛的淘金热中被收购，以将业界最有前途的参与者纳入自己的阵容中。





我们已经看到 GenAI 并购超级周期正在发生的证据，Databricks 以 13 亿美元收购 MosaicML 汤森路透去年以 6.5 亿美元收购了 Casetext。





人们普遍预计，到 2024 年，并购活动（尤其是人工智能公司的并购活动）将继续增长，这很可能为塑造行业领先公司全年的业绩奠定基础。





然而，自由金融欧洲投资研究主管马克西姆·曼图罗夫警告说，投机投资者不应认为并购加速是理所当然的。





虽然人们对 2024 年并购活动增加的预期持乐观态度，但交易撮合者将不得不应对经济、战略和地缘政治因素的复杂环境。” 曼图罗夫笔记 。





“在这种环境下的成功可能取决于优先考虑战略考虑、评估全球趋势对商业模式的影响以及利用交易来推动转型计划。”





这些复杂性表明，随着经济逆风持续存在，到 2024 年，生成式人工智能市场将由业内最足智多谋的参与者控制。但股票能否与英伟达去年全年的显着增长相抗衡呢？让我们看看三只可能跑赢大盘的股票：

1.亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）





亚马逊的市值与英伟达非常相似，均为 1.7 万亿美元，而这家科技巨头也专注于在企业层面构建人工智能基础设施。该公司正忙于为其亚马逊网络服务（AWS）云计算平台创建基于人工智能的服务，此举可能会促进更大的增长。





随着 2023 年 9 月推出 Bedrock，亚马逊 建立了强大的平台 使客户能够构建和扩展可定制的人工智能模型。虽然随着 Bedrock 的发展，它可能会面临来自微软和 Alphabet 等其他主要科技公司的竞争，但与 AWS 的天然联系无疑是一个优势。





至于股票本身，AMZN 从 2022 年末的低点经历了令人印象深刻的反弹，这是自大流行之前以来从未出现过的情况。和 净销售额增长 14% 与 2022 年第四季度相比，2023 年第四季度该公司的收入达到 1700 亿美元，该公司的增长得到了强劲基本面的支持。

2.Alphabet（纳斯达克股票代码：GOOGL）

\Alphabet 是当今生成人工智能领域最先进的参与者之一。拥有 做好了准备 自 2014 年收购人工智能研究实验室 DeepMind 以来，该技术已出现多年，该技术有潜力推动公司在包括自动驾驶汽车在内的众多垂直领域发展。





至关重要的是，Alphabet 早在 2023 年初就在巴德推出了自己的 ChatGPT 竞争对手，并在接下来的几个月里一直致力于完善该技术。





鉴于谷歌对 Alphabet 发展的重要性，该公司非常有兴趣利用法学硕士和生成式人工智能工具的力量来帮助用户查询并开创节省时间的流程。





总收入 增长 13% 至 863.1 亿美元 到 2023 年第四季度，我们可能会看到 Alphabet 的大部分资源被分配到成为生成型 AI 领域的先驱，而巴德的发展很可能处于成为该领域市场领导者的最前沿。

3.苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）

尽管苹果公司避免了立即陷入华尔街人工智能热潮的诱惑，但该公司在 2023 年仍然表现出色。





相反，苹果选择专注于在 2024 年初推出 Vision Pro 耳机，但更多分析师开始预计这家 iPhone 制造商将在今年晚些时候进入期待已久的市场，并在未来对 iOS 操作系统进行升级。方式。





报道称苹果准备承诺 每年 10 亿美元 生成式人工智能投资，这很可能表现为软件程序旨在模仿人类学习、理解模式和做出预测的能力。





这些创新将显着改善 iPhone 的功能，并最终改善许多其他苹果产品的功能，这些产品可能会改变该公司的命运。 最近股票评级被下调 来自巴克莱分析师。

生成式人工智能的繁荣可能难以预料

在现阶段，重要的是要强调生成式人工智能是一项仍在新兴的年轻技术，因此很难预测其繁荣将如何形成。





对于许多企业来说，从构思到实施的过程将是一个棘手的过程，特别是在整个半导体市场的成本仍然很高的情况下。





考虑到这一点，创新很有可能来自左翼领域，使该技术对用户来说更具成本效益或更实用。





尽管如此，我们可以合理地预期，随着生成式人工智能革命继续主导该领域，科技领域的最大参与者将成为前沿和中心。





无论是提高并购资质还是致力于将自己的法学硕士竞争对手推向市场，亚马逊、Alphabet 和苹果等公司都可能对该行业在 2024 年的增长方式拥有重要发言权。