股票市场比加密货币市场更合法吗？









‍我最近被要求在 CSE TV 的一个小组中发言，讨论加密货币和区块链技术。





我们被问到的问题之一是关于亿万富翁查理芒格对加密货币的看法。





他曾在各种场合表示，他希望从未发明过加密货币，而加密货币是为那些希望通过为文明做很少的事情而快速致富的人提供的。





如果人们了解当前金融体系的运作方式，那么关于股票市场在某种程度上比加密货币市场更合法的论点是错误的。





像查理芒格这样从传统股市中获利颇丰的人，喜欢将加密货币投资者描绘成下层生活和底层饲养员，而华尔街经纪人和对冲基金经理则是社区的支柱，是资本主义的光辉榜样。

股市到底在做什么？

要理解芒格的评论，我们首先需要简要了解一下那些从金融系统的运作方式中获利最多的人——对冲基金经理。





对冲基金经理经营通常只有美国最富有的人才能负担得起的私人投资工具。对冲基金经理试图控制并经常操纵股市以谋取私利。





当他们从公司中榨取利润以获取短期收益时，他们常常会激怒中产阶级和普通投资者，而不考虑长期后果——通常会导致裁员、合并和/或破产，例如西尔斯或环球航空公司。





虽然人们无法预测这些公司的未来——美国只剩下少数几家西尔斯公司，而环球航空公司在 2001 年倒闭——但对冲基金经理和企业掠夺者却无所事事地试图建立经济。





为了为自己和客户实现高投资回报，对冲基金经理经常参与有问题的金融行为，例如出售垃圾债券、卖空和次级抵押贷款，就像2008 年经济衰退中的情况一样。





虽然政府在次贷危机期间三心二意地假装清理华尔街，但这些可疑的、有时是非法的做法在今天基本上仍在实施。





股票市场和加密市场之间的真正区别在于，当人们在加密市场中偷窃时，他们被贴上诈骗者和小偷的标签，但当人们在股票市场中偷窃时，几乎没有任何后果。





在整个次贷危机期间，没有一位 CEO 入狱，只有一位银行家入狱。事实上，白领犯罪的起诉率似乎随着报告的白领犯罪数量而下降。





在 80 年代和 90 年代，美国每年大约有 10,000 起起诉。但根据 Bajoka Law Group 的数据，2019 年白领犯罪起诉的数量仅为 5,000 人，这是自 1986 年以来的最低水平。





由于缺乏问责制，人们对对冲基金经理和股市普遍不公平的愤怒越来越大。如此之多，以至于一群 Reddit 用户决定联合起来给对冲基金经理上一课。





当对冲基金经理决定做空一只名为 GameStop 的股票时，Reddit 用户决定继续购买该股票，从而推动股票上涨，导致对冲基金经理损失数十亿美元。 Robinhood 和 Webull 等一些主要经纪人惊慌失措， 停止了股票交易。





股票经纪人引用“极端波动”作为暂停 GameStop 交易的原因，而实际上是为了保护对冲基金经理。





过去曾出现过因股票突然下跌而停止交易的情况，称为熔断；这是为了防止恐慌性抛售，但很少（如果有的话）在股票价值上涨时使用。当 GameStop 停止时，世界各地的投资者都大喊大叫。





但像往常一样，没有任何改变可以为普通投资者提供公平的竞争环境。当少数强大的经纪人可以停止交易以保护对冲基金而不是小型个人投资者时，该系统不再公平或平等，并且变得越来越难以反对。





那么，对于那些想快速致富、对文明无所作为却自掏腰包的人来说，股市是否适合？





查理芒格正在捍卫一个旨在继续为富人和那些没有钱或权力的人利用该系统赚钱的系统。





查理芒格从骗局中获利的一种方式是在 2016 年富国银行欺诈丑闻期间。该银行在客户不知情的情况下代表客户创建了数百万个虚假储蓄和支票账户。 富国银行的客户开始注意到他们的账户被收取了未经授权的费用。此外，擅自开通信用额度和信用卡。





最初的责任归咎于分行经理，但后来转移到向客户经理施压以尽可能多地开设账户的高管身上。由于这一非法活动，监管机构发现并对该公司处以 1.85 亿美元的罚款。





该公司面临民事和刑事诉讼。然而，没有人进监狱。至于富国银行股票？它受到了一点打击，但继续攀升，不受骗局的影响。





查理芒格也是美国银行的投资者。 2014 年 8 月，美国银行同意达成一项价值近 170 亿美元的交易，以解决针对其出售包括次级住房贷款在内的有毒抵押贷款相关证券的索赔，这被认为是美国公司历史上最大的和解。





现在要明确一点，Carlie Munger 绝对没有策划任何这些骗局或计划，而且很可能不知道它们，但无论如何他都能从中获得巨大的利润。当他批评加密货币时，他要么无视自己从那些不道德行为或犯下非法行为的公司那里牟取暴利。





更重要的是，他继续投资这些公司（在撰写本文时，他拥有价值约 7600 万美元的 159 万股富国银行股票和 220 万股价值略高于 1 亿美元的美国银行股票。）用他的钱投票认为没关系让这些公司无视法律。

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没有完美的货币体系

加密货币并不完美，但 Web3 爱好者和那些在区块链生态系统中以道德方式工作的人的目标是创建一个更好更公平的系统。





然而，有很多不良行为者试图利用缺乏监管和空间带来的匿名性，但它比股市和法定货币总体上更好还是更差？不幸的是，贪婪是人类的特征，它会出现在我们创建的任何系统中。





那里有很多很棒的加密和区块链项目——远远超过糟糕的项目，就像投资股票市场的普通人不会试图撒谎、欺骗或偷窃一样。





但在加密领域，没有监管机构，因此在选择投资项目时必须非常小心；你很有可能会赔钱。





至于有人指责加密公司只是为了赚钱而不关心经济？





只需快速浏览一下，就会发现有许多令人惊叹的加密项目旨在形成强大的在线社区，这些社区可以支持创作者构建令人惊叹的游戏、艺术和平台等。





这些社区不仅有利于那些有钱投资的人，而且任何人都可以赚钱——并通过已经建成的东西谋生。

最后的想法

在加密领域的商业中，人们迷失了方向；要么人们变得太贪婪，他们忽视了重要的事情，要么业务变得太难以管理。





加密和区块链的最终目标是使投资民主化，因此您不必通过经纪人，并且一些经纪人不能仅仅因为这对他们的业务不利而停止平台上的交易。





并不是说加密货币提供了比股票市场更好的东西，而是它有可能让普通人对他们的投资有更多的控制权。





虽然我们显然还没有到那一步，但我们可以希望有一天我们不必担心另一场经济衰退，因为银行、对冲基金经理和其他投资者试图利用这个系统。





该系统不会偏袒有钱有势的人。但要做到这一点，加密货币需要受到监管，但需要深思熟虑，同时仍然允许创新能力。





侯赛因·哈拉克



