美国联邦研究表明，警察监视监督已经过时

一份新的政府报告发现，联邦政府在监控警察对美国人的监控方面存在重大缺陷，这是联邦法院系统首次承认自己未能追踪窃听和电子监控等事情。





美国政府司法部门的研究部门联邦司法中心进行的一项研究表明，联邦法院系统的年度窃听报告——该报告汇集了地方和联邦执法部门拦截人们通信的信息——充满了不准确之处。





研究发现，报告要求未能纳入新技术，进一步让公众和立法者对警方如何使用黄貂鱼等设备以及他们收集短信和手机数据等信息的频率一无所知。





隐私和公民自由倡导者长期以来一直批评监督执法监视的系统，但司法机构从未公开承认自己的失败。





每年，法律要求联邦和州法官向美国法院行政办公室报告他们批准的所有窃听令，检察官也必须报告他们要求的窃听令。





该办公室使用这些数据向国会发送年度窃听报告，该报告有助于为有关执法、监视和数据隐私问题的决策提供信息。





至少在过去 15 年中，法律专家、法官和立法者一直批评《窃听报告》少报了实际发布的窃听令的数量，以及未能跟上现代技术和监视技术的步伐。





曾担任斯坦福互联网与社会中心隐私咨询主任的退休律师阿尔伯特·吉达里（Albert Gidari）长期以来一直指出窃听报告的不准确之处。他从 2005 年开始在会议上谈论窃听的无效性，然后在 2010 年，一旦公司开始发布透明度报告，他就指出了其中的不准确之处。





2017 年，Gidari 发表了一篇博客文章，强调了 Wiretap Report 如何低估了执法监督。他发现，虽然窃听报告在 2014 年确定了 3,554 次电话窃听，但同年电话运营商报告收到了 10,712 份窃听订单。





这不是这个国家面临的最性感的问题，但它仍然是一个非常重要的问题……我们的隐私基金会确实处于危险之中。 Albert Gidari，电子监控专家





Gidari 说，自那以后，窃听报告没有任何改变。





“这不是这个国家面临的最性感的问题，但它仍然是一个非常重要的问题，尤其是在一个一切都收集起来的世界里，”吉达里说。 “我们的隐私基金会确实处于危险之中。”

他说，承认这些缺陷的司法中心对于采取措施解决问题至关重要。





在 2019 年至 2021 年期间，该中心进行了一系列焦点小组和调查，分为两组，一组是检察官和法官等司法利益相关者，另一组是学者、律师、民权团体和国会工作人员等非司法利益相关者。





该研究是在2017 年俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登 (Ron Wyden) 的一封信中指示联邦法院的决策机构司法会议实施电子监控的透明度改革，包括更新窃听报告的方法之后进行的。





怀登说，他计划引入立法，要求对其他监视方法进行类似报告。





窃听报告是上个世纪的遗物…… 参议员罗恩·怀登





“窃听报告是上个世纪的遗物，它报告了对寻呼机和传真机的监视，而不是使用现代监视技术，如恶意软件和黄貂鱼，”怀登在给 The Markup 的一封电子邮件中说。





“法院在更新窃听报告的过程中值得称赞，但很明显，国会还需要通过一项新法律，要求对其他形式的监视进行年度报告，例如位置跟踪和数据需求存储在云端。”





虽然研究中的每个焦点小组对窃听报告都有不同的担忧，但一些共同的关键问题浮出水面。两个团体都呼吁对报告进行更新，以反映对现代技术的监控并更好地执行以防止不准确之处。

过时的技术

1968 年，根据《综合犯罪控制和安全街道法》，窃听报告成为法律要求的披露。当时，唯一真正用于窃听的设备是固定电话。





但现在窃听大多是在手机上进行的，而且经常包括手机数据。研究中的检察官和法官表示，他们无法准确披露他们的监视请求，因为“表格上列出的技术不是最新的”。





虽然窃听报告涵盖了对电话的监控，但对电话数据、设备位置、通过文本或信使应用程序的消息传递或在线语音通话的监控并不透明。





它也不涵盖新的监视方法，例如地理围栏授权请求或拦截电话数据的黄貂鱼设备。





“这种类型的监视没有记录在窃听报告中，而且它可能不在当前的法律授权范围内，”Stephen Wm。史密斯是一名退休的联邦地方法官，也是斯坦福大学互联网与社会中心第四修正案和公开法庭的前任主任，他说。





“我们需要更新我们的其他监视法律，要求报告与窃听报告相同的级别。”





Gidari 和 Smith 都作为非司法利益相关者参与了这项研究。





检察官和法官表示，由于所涉及的技术已经过时，他们对需要向 Wiretap Report 报告的内容存在混淆。他们建议在报告中添加通信应用程序和VoIP应用程序等新技术。





“所有参与者都同意，该法规（18 USC § 2519）在现代通信技术方面已经过时，更新将至少解决一些关于报告内容和方式的困惑，”该研究称。

不准确的报告

该研究的所有参与者还表示，即使涉及更传统的窃听，窃听报告也始终不准确，这进一步引发了人们对政策制定者会根据有缺陷的信息做出决定的担忧。





检察官和法官指责这些不准确的报告缺乏标准，并指出这些披露没有可遵循的中心模板。例如，根据这项研究，参与者不确定是否需要为添加到调查中的每个电话号码或设备发布新的窃听，或者是否只需要延长现有窃听命令。





州检察官还表示，他们缺乏如何提交报告的培训。美国法院行政办公室没有办法要求提供信息或惩罚那些没有充分报告的人。





“行政办公室没有就提交的表格的错误或遗漏提供反馈。没有反馈，就没有问责制，错误和遗漏很可能会持续存在，”该研究称。





多年来仔细审查窃听报告的监管机构一再提出担忧，即一些司法管辖区根本不披露他们的窃听，即使法律要求这样做。





他们没有在达拉斯进行任何窃听？我的意思是，来吧。 斯蒂芬·Wm。史密斯，退休的联邦地方法官





例如，史密斯发现，许多大城市的窃听报告比小社区少。他还发现其中一些根本没有报告。





“他们没有在达拉斯进行任何窃听？我的意思是，来吧，”他说。他建议行政办公室呼吁每年未能报告的城市和州。





该研究还指出，许多参与者并不知道行政办公室没有执法能力。





“了解绝对拒绝报告的州，这对我们来说是新的，”吉达里说。 “我从来没有想过，AO 没有能力拿起电话，打电话给顽固的检察官和该地区的首席法官说，‘你没有报告。这是一条法律。 ”





由于缺乏执法能力，该研究的参与者建议国会采取行动，呼吁修改立法，赋予行政办公室执法权力或对未报告的情况进行处罚的能力。





“国会越是意识到这一点，就越有可能发生一些事情，”史密斯说。





作者： Alfred Ng





照片由ev在Unsplash上拍摄





也在这里发布