Estudo federal dos EUA mostra que a supervisão da vigilância policial está desatualizada

Existem grandes falhas na forma como o governo federal monitora a vigilância policial dos americanos, descobriu um novo relatório do governo , representando a primeira vez que o sistema judiciário federal reconheceu sua própria falha em rastrear coisas como escutas telefônicas e vigilância eletrônica.





Um estudo, conduzido pelo Federal Judicial Center , o ramo de pesquisa do poder judiciário do governo dos EUA, diz que o relatório anual Wiretap Report do sistema judiciário federal – que compila informações sobre interceptações locais e federais de comunicações das pessoas – está repleto de imprecisões.





Os requisitos de relatórios, segundo o estudo, não incorporam novas tecnologias, deixando ainda mais o público e os legisladores no escuro sobre como a polícia usa dispositivos como arraias e com que frequência eles coletam coisas como mensagens de texto e dados de celulares.





Os defensores da privacidade e das liberdades civis há muito criticam o sistema de supervisão da vigilância policial, mas nunca antes a agência judicial reconheceu publicamente suas próprias falhas.





Todos os anos, os juízes federais e estaduais são obrigados por lei a relatar todas as ordens de escuta que aprovaram ao Escritório Administrativo dos Tribunais dos Estados Unidos, e os promotores também são obrigados a relatar as ordens de escuta que solicitaram.





O escritório usa esses dados para enviar ao Congresso o relatório anual Wiretap , que ajuda a informar as decisões sobre aplicação da lei, vigilância e questões de privacidade de dados.





Pelo menos nos últimos 15 anos, especialistas jurídicos, juízes e legisladores criticaram o Wiretap Report por não relatar a quantidade de ordens de escutas realmente emitidas e por não acompanhar a tecnologia moderna e as técnicas de vigilância.





Albert Gidari, um advogado aposentado que atuou como diretor consultor de privacidade no Stanford Center for Internet and Society, há muito denuncia as imprecisões do relatório Wiretap. Ele começou em 2005 falando sobre a ineficácia das escutas telefônicas em conferências e, em 2010, quando as empresas começaram a divulgar relatórios de transparência, ele apontou suas imprecisões.





Em 2017, Gidari publicou uma postagem no blog destacando como o Wiretap Report subnotificou a vigilância policial. Ele descobriu que, embora o Relatório de escutas telefônicas tenha identificado 3.554 escutas telefônicas em 2014, as operadoras de telefonia relataram ter recebido 10.712 pedidos de escutas telefônicas no mesmo ano.





Não é a questão mais sexy que o país enfrenta, mas ainda é muito importante…. Nossas fundações de privacidade estão realmente em risco. Albert Gidari, especialista em vigilância eletrônica





Gidari disse que nada mudou com o relatório Wiretap desde então.





“Não é a questão mais sexy que o país enfrenta, mas ainda é muito importante, especialmente em um mundo onde tudo é coletado”, disse Gidari. “Nossas fundações de privacidade estão realmente em risco.”

Ele disse que o Centro Judicial reconhecendo essas falhas era essencial para tomar medidas para corrigir o problema.





Entre 2019 e 2021, o centro conduziu uma série de grupos focais e pesquisas divididas em dois grupos, um judiciário, como promotores e juízes, e o outro não judiciário, como acadêmicos, advogados, grupos de direitos civis e funcionários do Congresso.





O estudo veio depois que uma carta de 2017 do senador Ron Wyden , um democrata de Oregon, instruiu a Conferência Judicial , o órgão de formulação de políticas dos tribunais federais, a implementar reformas de transparência para vigilância eletrônica, incluindo uma atualização da metodologia do Wiretap Report.





Wyden disse que planeja introduzir legislação que exigirá relatórios semelhantes sobre outros métodos de vigilância.





O relatório do grampo é uma relíquia do século passado…. Senador Ron Wyden





“O relatório de escuta telefônica é uma relíquia do século passado que relata a vigilância de pagers e aparelhos de fax, em vez do uso de tecnologia de vigilância moderna, como malware e arraias”, disse Wyden em um e-mail ao The Markup.





“Os tribunais merecem muito crédito por assumir o processo de atualização dos relatórios de escuta, mas é claro que o Congresso também precisará aprovar uma nova lei exigindo relatórios anuais para outras formas de vigilância, como rastreamento de localização e demandas por dados. armazenados na nuvem”.





Embora cada grupo focal no estudo tenha preocupações diferentes com o Relatório de escutas telefônicas, algumas questões-chave comuns surgiram. Ambos os grupos pediram atualizações do relatório para refletir a vigilância sobre a tecnologia moderna e para uma melhor fiscalização contra imprecisões.

Tecnologias desatualizadas

O Wiretap Report tornou-se uma divulgação legalmente exigida em 1968 com o Omnibus Crime Control and Safe Streets Act. Na época, o único dispositivo para o qual os grampos eram realmente destinados eram os telefones fixos.





Mas agora as escutas telefônicas são realizadas principalmente em telefones celulares, e muitas vezes os dados do telefone são incluídos. Os promotores e juízes do estudo disseram que não podiam divulgar com precisão seus pedidos de vigilância porque as “tecnologias listadas nos formulários não estavam atualizadas”, de acordo com o estudo.





Embora o Relatório de escuta telefônica cubra a vigilância em chamadas telefônicas, não há transparência na vigilância de dados telefônicos, localização do dispositivo, mensagens por meio de textos ou aplicativos de mensagens ou chamadas de voz online.





Ele também não cobre novos métodos de vigilância, como solicitações de mandados de geofence ou dispositivos de arraia que interceptam dados telefônicos.





“Esse tipo de vigilância não está sendo registrado em um relatório de escuta telefônica e provavelmente não poderia estar de acordo com as autoridades legais atuais”, Stephen Wm. Smith, juiz federal aposentado e ex-diretor da Quarta Emenda e dos Tribunais Abertos do Centro de Internet e Sociedade de Stanford.





“Precisamos atualizar nossas outras leis de vigilância para exigir denúncias no mesmo nível das escutas telefônicas.”





Tanto Gidari quanto Smith participaram do estudo como partes interessadas não judiciais.





Promotores e juízes disseram que, como as tecnologias cobertas estavam desatualizadas, havia confusão sobre o que eles precisavam relatar ao Relatório de escuta telefônica. Eles recomendaram adicionar novas tecnologias, como aplicativos de comunicação e aplicativos de VoIP , ao relatório.





“Todos os participantes concordaram que o estatuto (18 USC § 2519) está desatualizado em relação à tecnologia de comunicação moderna e que uma atualização resolveria pelo menos parte da confusão sobre o que deve ser relatado e como”, disse o estudo.

Relatórios imprecisos

Todos os participantes do estudo também disseram que o Relatório de escuta telefônica era consistentemente impreciso, mesmo quando se trata de escutas telefônicas mais tradicionais, levantando preocupações adicionais de que os formuladores de políticas tomariam decisões com base em informações falhas.





Promotores e juízes culparam a falta de padrões pelos relatórios imprecisos, observando que não há um modelo central a seguir para essas divulgações. Por exemplo, os participantes não tinham certeza se era necessário um novo grampo emitido para cada número de telefone ou dispositivo adicionado a uma investigação ou se apenas uma extensão para um pedido de grampo existente era necessária, de acordo com o estudo.





Os promotores estaduais também disseram que faltava treinamento sobre como fazer denúncias. E o Escritório Administrativo dos Tribunais dos Estados Unidos não tem como solicitar informações ou penalizar quem não as reporta adequadamente.





“Não há feedback do Escritório Administrativo sobre erros ou omissões nos formulários enviados. Sem feedback, não há responsabilidade, e os erros e omissões provavelmente persistirão”, diz o estudo.





Observadores que examinaram o Relatório de escutas telefônicas ao longo dos anos repetidamente levantaram preocupações de que algumas jurisdições simplesmente não divulgam suas escutas telefônicas, mesmo quando legalmente obrigadas a fazê-lo.





Eles não estavam fazendo nenhuma escuta telefônica em Dallas? Quer dizer, vamos lá. Estevão Wm. Smith, juiz federal aposentado





Smith, por exemplo, descobriu que muitas grandes cidades tiveram menos escutas telefônicas relatadas do que pequenas comunidades. Ele também descobriu que alguns deles simplesmente não relataram nada.





“Eles não estavam fazendo nenhuma escuta telefônica em Dallas? Quero dizer, vamos”, disse ele. Ele recomendou que a Secretaria Administrativa chamasse as cidades e estados que não prestavam contas a cada ano.





O estudo também observou que muitos participantes não estavam cientes de que o Escritório Administrativo não possui recursos de fiscalização.





“Aprender sobre os estados que absolutamente se recusaram a denunciar, isso foi novo para nós”, disse Gidari. “Nunca me ocorreu que o AO não tivesse a capacidade de pegar o telefone e ligar para um promotor recalcitrante e para o juiz principal do distrito e dizer: 'Você não está denunciando. Isso é uma lei. ”





Devido a essa falta de capacidade de fiscalização, os participantes do estudo recomendam que o Congresso tome providências, pedindo mudanças legislativas que dariam ao Escritório Administrativo poderes de fiscalização ou a capacidade de impor penalidades por não apresentação de relatórios.





“Quanto mais o Congresso souber disso, mais provável será que algo aconteça”, disse Smith.





Escrito por: Alfred Ng





Foto por ev no Unsplash





Também publicado aqui