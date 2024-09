Une étude fédérale américaine montre que la surveillance de la police est obsolète

Il y a des défauts majeurs dans la façon dont le gouvernement fédéral surveille la surveillance policière des Américains, selon un nouveau rapport du gouvernement , ce qui représente la première fois que le système judiciaire fédéral a reconnu son propre échec à suivre des choses comme les écoutes téléphoniques et la surveillance électronique.





Une étude, menée par le Federal Judicial Center , la branche de recherche de la branche judiciaire du gouvernement américain, indique que le rapport annuel sur les écoutes téléphoniques du système judiciaire fédéral, qui compile des informations sur les interceptions des communications des personnes par les forces de l'ordre locales et fédérales, est truffé d'inexactitudes.





Selon l'étude, les exigences en matière de signalement ne parviennent pas à intégrer les nouvelles technologies, laissant davantage le public et les législateurs dans l'ignorance quant à la façon dont la police utilise des appareils comme les raies pastenagues et à quelle fréquence elle collecte des choses comme les messages texte et les données des téléphones portables.





Les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles critiquent depuis longtemps le système de surveillance de la surveillance des forces de l'ordre, mais jamais auparavant l'agence judiciaire n'a publiquement reconnu ses propres échecs.





Chaque année, les juges fédéraux et d'État sont tenus par la loi de signaler toutes les ordonnances d'écoute électronique qu'ils ont approuvées au Bureau administratif des tribunaux américains, et les procureurs sont également tenus de signaler les ordonnances d'écoute électronique qu'ils ont demandées.





Le bureau utilise ces données pour envoyer au Congrès le rapport annuel sur les écoutes téléphoniques , qui aide à éclairer les décisions concernant l'application de la loi, la surveillance et les problèmes de confidentialité des données.





Au cours des 15 dernières années au moins, des experts juridiques, des juges et des législateurs ont critiqué le rapport sur les écoutes téléphoniques pour avoir sous-déclaré le nombre d'ordonnances d'écoute électronique réellement émises et pour ne pas avoir suivi la technologie moderne et les techniques de surveillance.





Albert Gidari, un avocat à la retraite qui a été directeur consultant de la confidentialité au Stanford Center for Internet and Society, a longtemps dénoncé les inexactitudes du rapport sur les écoutes téléphoniques. Il a commencé en 2005 à parler de l'inefficacité des écoutes téléphoniques lors de conférences, puis, en 2010, une fois que les entreprises ont commencé à publier des rapports de transparence, il a souligné leurs inexactitudes.





En 2017, Gidari a publié un article de blog soulignant comment le rapport sur les écoutes téléphoniques sous-estimait la surveillance des forces de l'ordre. Il a constaté que, bien que le rapport sur les écoutes téléphoniques ait identifié 3 554 écoutes téléphoniques en 2014, les opérateurs téléphoniques ont déclaré avoir reçu la même année 10 712 commandes d'écoutes téléphoniques.





Ce n'est pas le problème le plus sexy auquel le pays est confronté, mais c'est quand même un problème très important…. Nos fondements mêmes de la vie privée sont vraiment à risque. Albert Gidari, expert en surveillance électronique





Gidari a déclaré que rien n'a changé avec le rapport sur les écoutes téléphoniques depuis.





"Ce n'est pas le problème le plus sexy auquel le pays est confronté, mais c'est quand même un problème très important, surtout dans un monde où tout est collecté", a déclaré Gidari. "Nos fondements mêmes de la confidentialité sont vraiment menacés."

Il a déclaré que le Centre judiciaire reconnaissant ces failles était essentiel pour prendre des mesures pour résoudre le problème.





Entre 2019 et 2021, le centre a mené une série de groupes de discussion et d'enquêtes divisés en deux groupes, l'un des acteurs judiciaires comme les procureurs et les juges, et l'autre des acteurs non judiciaires comme les universitaires, les avocats, les groupes de défense des droits civiques et le personnel du Congrès.





L'étude est intervenue après qu'une lettre de 2017 du sénateur Ron Wyden , un démocrate de l'Oregon, a ordonné à la Conférence judiciaire , l'organe décisionnel des tribunaux fédéraux, de mettre en œuvre des réformes de transparence pour la surveillance électronique, y compris une mise à jour de la méthodologie du rapport sur l'écoute électronique.





Wyden a déclaré qu'il prévoyait d'introduire une législation qui exigerait des rapports similaires sur d'autres méthodes de surveillance.





Le rapport d'écoute électronique est une relique du siècle dernier…. Le sénateur Ron Wyden





"Le rapport d'écoute électronique est une relique du siècle dernier qui fait état de la surveillance des téléavertisseurs et des télécopieurs, au lieu de l'utilisation de la technologie de surveillance moderne, comme les logiciels malveillants et les raies pastenagues", a déclaré Wyden dans un e-mail à The Markup.





"Les tribunaux méritent beaucoup de crédit pour avoir pris en charge le processus de mise à jour des rapports d'écoute électronique, mais il est clair que le Congrès devra également adopter une nouvelle loi exigeant des rapports annuels pour d'autres formes de surveillance, telles que le suivi de localisation et les demandes de données. stocké dans le cloud.





Bien que chaque groupe de discussion de l'étude ait eu des préoccupations différentes concernant le rapport sur l'écoute électronique, certains problèmes clés communs ont fait surface. Les deux groupes ont appelé à des mises à jour du rapport pour refléter la surveillance de la technologie moderne et pour une meilleure application contre les inexactitudes.

Technologies obsolètes

Le rapport d'écoute électronique est devenu une divulgation légalement requise en 1968 avec la loi Omnibus Crime Control and Safe Streets Act. À l'époque, les seuls appareils auxquels les écoutes téléphoniques étaient vraiment destinées étaient les téléphones fixes.





Mais maintenant, les écoutes téléphoniques sont principalement effectuées sur les téléphones portables, et souvent les données du téléphone sont incluses. Les procureurs et les juges de l'étude ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas divulguer avec précision leurs demandes de surveillance parce que « les technologies répertoriées sur les formulaires n'étaient pas à jour », selon l'étude.





Bien que le rapport sur les écoutes téléphoniques couvre la surveillance des appels téléphoniques, il n'y a aucune transparence sur la surveillance des données téléphoniques, l'emplacement de l'appareil, la messagerie via des SMS ou des applications de messagerie, ou des appels vocaux en ligne.





Il ne couvre pas non plus les nouvelles méthodes de surveillance telles que les demandes de mandat de clôture géographique ou les dispositifs Stingray qui interceptent les données téléphoniques.





"Ce type de surveillance n'est pas inscrit dans un rapport d'écoute électronique, et il ne pourrait probablement pas être sous les autorités légales actuelles", Stephen Wm. Smith, juge magistrat fédéral à la retraite et ancien directeur du quatrième amendement et des tribunaux ouverts au Centre pour Internet et la société de Stanford, a déclaré.





"Nous devons mettre à jour nos autres lois sur la surveillance pour exiger des rapports au même niveau que les rapports d'écoute électronique."





Gidari et Smith ont tous deux participé à l'étude en tant que parties prenantes non judiciaires.





Les procureurs et les juges ont déclaré que parce que les technologies couvertes étaient obsolètes, il y avait une confusion sur ce qu'ils devaient signaler au rapport sur l'écoute électronique. Ils ont recommandé d'ajouter de nouvelles technologies comme les applications de communication et les applications VoIP au rapport.





"Tous les participants ont convenu que la loi (18 USC § 2519) est obsolète en ce qui concerne les technologies de communication modernes, et qu'une mise à jour résoudrait au moins une partie de la confusion sur ce qui doit être signalé et comment", indique l'étude.

Rapports inexacts

Tous les participants à l'étude ont également déclaré que le rapport sur les écoutes téléphoniques était systématiquement inexact, même lorsqu'il s'agissait d'écoutes téléphoniques plus traditionnelles, ce qui soulevait d'autres inquiétudes quant au fait que les décideurs prendraient des décisions sur la base d'informations erronées.





Les procureurs et les juges ont blâmé le manque de normes pour les rapports inexacts, notant qu'il n'y a pas de modèle central à suivre pour ces divulgations. Par exemple, les participants ne savaient pas si une nouvelle écoute électronique devait être émise pour chaque numéro de téléphone ou appareil ajouté à une enquête ou si seule une extension pour une commande d'écoute électronique existante était nécessaire, selon l'étude.





Les procureurs de l'État ont également déclaré qu'ils manquaient de formation sur la manière de déposer des rapports. Et le Bureau administratif des tribunaux américains n'a aucun moyen de demander des informations ou de pénaliser ceux qui ne les signalent pas de manière adéquate.





« Il n'y a pas de retour du Bureau administratif concernant des erreurs ou des omissions sur les formulaires soumis. Sans retour d'information, il n'y a pas de responsabilité, et les erreurs et omissions risquent de persister », indique l'étude.





Les organismes de surveillance qui ont examiné le rapport sur les écoutes téléphoniques au fil des ans ont soulevé à plusieurs reprises des inquiétudes quant au fait que certaines juridictions ne divulguent tout simplement pas leurs écoutes téléphoniques, même lorsqu'elles sont légalement tenues de le faire.





Ils ne faisaient pas d'écoutes téléphoniques à Dallas ? Je veux dire, allez. Stephen Wm. Smith, juge magistrat fédéral à la retraite





Smith, par exemple, a constaté que de nombreuses grandes villes avaient moins d'écoutes téléphoniques signalées que les petites communautés. Il a également découvert que certains d'entre eux n'avaient tout simplement pas fait de rapport.





« Ils ne faisaient pas d'écoutes téléphoniques à Dallas ? Je veux dire, allez, dit-il. Il a recommandé que le Bureau administratif appelle les villes et les États qui ne soumettaient pas de rapport chaque année.





L'étude a également noté que de nombreux participants ne savaient pas que le Bureau administratif n'avait pas de capacités d'exécution.





"En savoir plus sur les États qui ont absolument refusé de faire rapport, c'était nouveau pour nous", a déclaré Gidari. « Il ne m'est jamais venu à l'esprit que l'AO n'avait pas la possibilité de décrocher le téléphone et d'appeler un procureur récalcitrant et le juge en chef du district et de dire : 'Vous ne signalez pas. C'est une loi. ”





En raison de ce manque de capacités d'application, les participants à l'étude recommandent que le Congrès prenne des mesures, appelant à des modifications législatives qui donneraient au Bureau administratif des pouvoirs d'application ou la capacité d'imposer des sanctions en cas de non-signalement.





"Plus le Congrès en prend conscience, plus il est probable que quelque chose se produise", a déclaré Smith.





Écrit par : Alfred Ng





Photo par ev sur Unsplash





Également publié ici