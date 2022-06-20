网络威慑比核威慑更重要





我们都知道，戳俄罗斯核熊不是个好主意。





瞧！核威慑学说一脉相承。无需进一步解释。别客气。





不过，这是一个“有趣”的事情。千禧一代和 Z 世代把关于 WW3 和核灾难的整件事看得太认真了。对不起，但这是婴儿潮一代和我（失去的）X 一代的“保留”。而且，我们不在乎它。为什么？因为我们已经了解到它是第一手的。

切尔诺贝利初学者





你能在地图上找到切尔诺贝利吗？问太多了吗？





“ 大约六分之一 (16%) 的美国人正确定位了乌克兰，点击其境内的某个地方。大多数人认为乌克兰位于欧洲或亚洲的某个地方，但中位受访者大约在 1,800 英里之外——大约是从芝加哥到洛杉矶的距离——乌克兰位于西部与葡萄牙、南部与苏丹、哈萨克斯坦接壤的某个地区东边，芬兰北边。”





回到 1986 年，当我还是一个 10 岁的孩子时，当我妈妈告诉我下雨时我不能去外面玩时，我觉得有点奇怪。让我这一代被抛弃的事情变得更糟（谷歌“神童”以获得更多背景信息）我们被告知在那个夏天忘记玩弹珠。一线希望同样“神秘”，但更受欢迎的是“吃你的蔬菜”诫命的消失。为什么？





空气中有东西。地上有东西。我们周围有一些东西，而且很糟糕。





HBO 以极其准确的切尔诺贝利限定剧集描绘了那个时期，做得非常出色。





一首歌和一个音乐视频从那个非常特定的历史时期一直困扰着我。斯汀希望俄罗斯人在他的歌中也爱他们的孩子。好的。这是一种说法（核威慑）。另一方面，菲尔柯林斯和“创世纪”获得了格莱美最佳概念音乐视频奖。不得不承认，《迷之国度》无论是视觉还是歌词上都过时了。

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7FKO5DlV0





哦，超人，你现在在哪里？当每件事都以某种方式出错时？





发现！发现！

睡个好觉——这不会是一场核战





我几乎不知道有比核武器更可怕的东西。有两部纪录片值得您关注：《归零倒计时》（2010）和《零日》（2016）。





这两个大开眼界有什么区别？





“根据显示的图形，俄罗斯核弹头到达柏林需要 106 秒，到达巴黎需要 200 秒，到达伦敦需要 202 秒！”





这不是我提到的第一部纪录片中的图片，但它可以方便地表达我的观点。倒计时意味着涉及时间，即使它以秒为单位。





““零日”一词是指供应商或开发人员刚刚得知该漏洞的事实——这意味着他们有“零日”来修复它。当黑客在开发人员有机会解决该漏洞之前利用该漏洞时，就会发生零日攻击。”





我知道你要说什么。在所有网络安全专家和解决方案提供商中，您引用的是卡巴斯基。你是认真的？是的，我尊重自己的研究权利。





如果我没记错的话，请看第二部纪录片来证明我错了，如果不是卡巴斯基，我们就不会发现 - Stuxnet 。





以下是IMDB 对这部纪录片的总结，会让你脊背发凉：





一部专注于 Stuxnet 的纪录片，这是一种自我复制的计算机恶意软件，美国和以色列使用它来摧毁伊朗核设施的一个关键部分，并最终传播到其预定目标之外。





注意关键词“传播”。

谷歌“奥运行动”





如今，人们一两个小时都无法访问 Instagram 或 Twitter，他们简直吓坏了。这就是我们生活的世界。我不得不提到另一首 Sting 的歌，一首更好的歌——“Fragile”。





对于所有出生在愤怒之星下的人至少我们忘记了我们是多么脆弱





我们确实忘记了。所以，这里有一个关于Colonial Pipeline hack的快速提醒：





“Colonial Pipeline 是 2021 年 5 月勒索软件攻击的受害者。”

“随着管道将石油从炼油厂输送到工业市场，黑客攻击被视为国家安全威胁。”

“这导致乔·拜登总统宣布进入紧急状态。”

“殖民地管道是美国最大、最重要的输油管道之一”

“它从德克萨斯州开始，一直向上穿过新泽西州，为东海岸提供近一半的燃料。”

“Colonial Pipeline 向 DarkSide 黑客付费以获取解密密钥，使公司的 IT 员工能够重新获得对其系统的控制权。”





那只是一次攻击。它只持续了几天。只有在支付赎金后才能解决。





现在，想象一下全面的网络战争！不，你不能。你根本做不到。









请允许我“玩”一下我刚刚引用的这篇精彩评论部分的最后一句话。





相比之下，这足以让老式核战争看起来像个笑话。





…美国有一个名为 Nitro Zeus 的项目，它使奥运会看起来像一个沙盒游戏。该计划旨在“破坏、削弱和摧毁”伊朗的基础设施，用一位专家的话来说，将意味着“一场全面的网络战争”，一场美国将受到同样攻击的战争。正如已经观察到的那样，释放 Stuxnet 就像打开了一个潘多拉魔盒，现在它的影响已经蔓延到全球。俄国人从一开始就热衷于这种战争……





现在我已经成为一名程序员，网络世界的毁灭者





托马斯谢尔比（将成为）罗伯特奥本海默在克里斯托弗诺兰的新电影中。如果你问我，有点太晚了，太少了。





奥本海默对原子弹怀有复杂的感情，曾向哈里·杜鲁门总统坦白自己“手上沾满鲜血”（杜鲁门说：“我不想再在办公室看到那个王八蛋了！”） .后来，在深深的忧郁中，他引用了《博伽梵歌》的梵文译文：“现在我已经成为死亡，世界的毁灭者。”





奥本海默从未访问过广岛





现代的“奥本海默”在我们中间走来走去，研究网络炸弹。他们对自己的“创作”有“复杂的感觉”吗？看看原子弹的“父亲”对世界做了什么。现在，想象一下无数网络炸弹的“父母”能做什么。我们过去只有一个红色按钮。现在，我们有无数的键盘。





核威慑和网络威慑之间有一个最终的“普遍”区别。核报复有其局限性。先到先得。首先核武器，首先摧毁，不是完全，但有足够的“资源”进行反击。网络报复让您病态的想象力随心所欲地肆虐。









“就目前的情况而言，我们对计算机和技术日益增长的依赖也许值得怀疑？如果我们想要解决我们这个时代的挑战，比如化石燃料依赖、人口增长和自然资源减少，我们需要更先进的思维能力、复杂的仪式和古老的智慧，而不仅仅是更多的技术？我相信我们两者都需要，但沙丘作为科幻小说的遗产是强大的，因为它描绘了一个未来的宇宙，在这个宇宙中，技术处于次要地位，而思想、宗教、仪式和心理学又回到了它们所属的地方，在驾驶座上。”





世界和平万岁；无知是并将永远是——纯粹的幸福。



