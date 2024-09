La cyberdissuasion est plus importante que la dissuasion nucléaire

Nous savons tous que ce n'est pas une bonne idée de pousser l'ours nucléaire russe.





Voilà ! La doctrine de la dissuasion nucléaire en une ligne. Aucune autre explication nécessaire. Je vous en prie.





Voici une chose "drôle" à ce sujet, cependant. La génération Y et la génération Z ont pris trop au sérieux tout ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale et l'apocalypse nucléaire. Désolé, mais c'est quelque chose de "réservé" aux baby-boomers et à ma génération X (perdue). Et on s'en fout. Pourquoi? Parce que nous avions appris que cela fonctionnait de première main.

Tchernobyl pour les débutants





Peut-on localiser Tchernobyl sur une carte ? Est-ce trop demander?





« Environ un Américain sur six (16 %) a correctement localisé l'Ukraine , en cliquant quelque part à l'intérieur de ses frontières. La plupart pensaient que l'Ukraine était située quelque part en Europe ou en Asie, mais le répondant médian était à environ 1 800 milles - à peu près la distance entre Chicago et Los Angeles - localisant l'Ukraine quelque part dans une zone bordée par le Portugal à l'ouest, le Soudan au sud, le Kazakhstan. à l'est, et la Finlande au nord.





En 1986, alors que j'avais 10 ans, j'ai trouvé ça un peu étrange quand ma mère m'a dit que je ne pouvais pas aller jouer dehors quand il pleuvait. Pour aggraver les choses pour ma génération abandonnée (Google "The Prodigy" pour un contexte supplémentaire), on nous a dit d'oublier de jouer avec des billes cet été-là. La doublure argentée était tout aussi «mystérieuse», mais plus que bienvenue, la disparition du commandement mangez vos légumes. Pourquoi?





Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose dans le sol. Il y a quelque chose tout autour de nous, et c'est mauvais.





HBO a fait un excellent travail en décrivant cette période avec sa série limitée Tchernobyl douloureusement précise.





Une chanson et un clip vidéo m'ont marqué à cette époque très précise de l'histoire. Sting espérait que les Russes aimeraient aussi leurs enfants dans sa chanson. D'ACCORD. C'est l'une des façons de le dire (la dissuasion nucléaire). De l'autre côté, Phil Collins et "Genesis" ont remporté un Grammy Award du meilleur vidéoclip conceptuel. Je dois admettre que "Land of Confusion" a bien vieilli visuellement et lyriquement.

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7FKO5DlV0





Oh, Superman, où es-tu maintenant ? Quand tout va mal d'une manière ou d'une autre ?





Spot sur! Spot sur!

Dormez bien - Ce ne sera pas un combat nucléaire





Je ne savais pas qu'il y avait des choses bien plus effrayantes que les armes nucléaires. Deux documentaires méritent votre attention : « Countdown to Zero » (2010) et « Zero Days » (2016).





Quelle est la différence entre ces deux révélations ?





"Selon le graphique affiché , il faudrait 106 secondes à une ogive nucléaire russe pour atteindre Berlin, 200 secondes pour Paris et 202 secondes pour Londres !"





Ce n'est pas une image du premier documentaire que j'ai mentionné, mais c'est utile pour faire valoir mon point de vue. Le compte à rebours signifie qu'il y a le temps impliqué, même s'il est mesuré en secondes.





« Le terme « jour zéro » fait référence au fait que le fournisseur ou le développeur vient tout juste d'apprendre l'existence de la faille, ce qui signifie qu'il a « jour zéro » pour la corriger . Une attaque zero-day a lieu lorsque les pirates exploitent la faille avant que les développeurs n'aient la possibilité de la corriger.





Je sais ce que tu vas dire. De tous les experts en cybersécurité et fournisseurs de solutions, vous citez - Kaspersky. Êtes-vous sérieux? Oui, et je respecte mon propre droit de recherche.





Si ma mémoire est bonne, regardez le deuxième documentaire pour me prouver le contraire, sans Kaspersky, nous n'aurions pas découvert - Stuxnet .





Voici un résumé IMDB du documentaire qui vous fera frissonner :





Un documentaire axé sur Stuxnet, un malware informatique auto-répliquant que les États-Unis et Israël ont lancé pour détruire une partie clé d'une installation nucléaire iranienne, et qui s'est finalement propagé au-delà de sa cible.





Faites attention au mot-clé "spread".

Google "Opération Jeux olympiques"





De nos jours, les gens ne peuvent pas accéder à Instagram ou Twitter pendant une heure ou deux, et ils paniquent littéralement. C'est le monde dans lequel nous vivons. Je dois mentionner une autre chanson de Sting, une bien meilleure - "Fragile".





Pour tous ceux qui sont nés sous une étoile en colère Au moins on oublie à quel point on est fragile





Nous avons oublié, en effet. Alors, voici un petit rappel sur le piratage du Colonial Pipeline :





"Le Colonial Pipeline a été victime d'une attaque de ransomware en mai 2021."

"Le piratage a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale, car le pipeline transporte le pétrole des raffineries vers les marchés industriels."

"Cela a poussé le président Joe Biden à déclarer l'état d'urgence."

"Le Colonial Pipeline est l'un des oléoducs les plus grands et les plus vitaux des États-Unis"

"Il commence au Texas et remonte jusqu'au New Jersey, fournissant près de la moitié du carburant pour la côte Est."

"Colonial Pipeline a payé les pirates de DarkSide pour obtenir la clé de déchiffrement, permettant au personnel informatique de l'entreprise de reprendre le contrôle de ses systèmes."





Ce n'était qu'une seule attaque. Cela n'a duré que quelques jours. Il a été résolu UNIQUEMENT lorsque la rançon a été payée.





Maintenant, imaginez la cyberguerre à grande échelle ! Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez tout simplement pas.





Comme le montre "Zero Days", cette forme d'agression cryptique est déjà très développée , en possession de nombreux gouvernements ainsi que d'acteurs non étatiques, et actuellement employée de diverses manières subreptices à travers le monde. C'est pourtant une arme dont le potentiel destructeur n'a été qu'entrevu jusqu'à présent. Dans une cyberguerre mondiale, des millions de personnes pourraient être tuées en très peu de temps alors que les infrastructures nationales sont décimées et que des ravages sont causés sur le plan technologique. C'est suffisant pour que la guerre nucléaire à l'ancienne semble bénigne en comparaison.





Permettez-moi de "jouer" avec la dernière phrase de la partie de cette excellente critique que je viens de citer.





C'est suffisant pour que la guerre nucléaire à l'ancienne ressemble à une blague en comparaison.





… les États-Unis ont un programme appelé Nitro Zeus qui fait ressembler les Jeux olympiques à un jeu de bac à sable. Visant à « perturber, dégrader et détruire » l'infrastructure iranienne, le programme signifierait « une cyberguerre à grande échelle », selon les mots d'un expert, une guerre dans laquelle les États-Unis seraient soumis au même type d'attaques . La publication de Stuxnet a été, comme on l'a observé, l'ouverture d'une boîte de Pandore, et maintenant ses effets se sont propagés à travers le monde. Les Russes étaient grands sur ce genre de guerre dès le début…





Maintenant, je suis devenu un codeur, le destructeur des cybermondes





Thomas Shelby est (sera) Robert Oppenheimer dans un nouveau film de Christopher Nolan. Un peu trop tard, trop peu, si vous me demandez.





Oppenheimer avait eu des sentiments compliqués à propos de la bombe atomique , avouant une fois au président Harry Truman qu'il avait « du sang sur les mains » (a déclaré Truman : « Je ne veux plus jamais revoir ce fils de pute dans ce bureau ! ») . Plus tard, dans un état de profonde mélancolie, il cita une traduction sanskrite de la Bhagavad Gita, "Maintenant je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes."





Oppenheimer n'a jamais visité Hiroshima





Les « Oppenheimers » des temps modernes marchent parmi nous et travaillent sur des cyber-bombes. Ont-ils des « sentiments compliqués » à propos de leurs « créations ? » Regardez ce qu'un seul "père" de la bombe atomique a fait au monde. Maintenant, imaginez ce que d'innombrables "parents" de cyber-bombes pourraient faire. Avant, nous n'avions qu'UN seul bouton rouge. Maintenant, nous avons d'innombrables claviers.





Il y a une dernière différence « courante » entre la dissuasion nucléaire et la cyberdissuasion. La riposte nucléaire a ses limites. Premier arrivé premier servi. D'abord bombardé, d'abord détruit, pas complètement, mais avec suffisamment de "ressources" pour riposter. Les cyber-représailles laissent libre cours à votre imagination malade aussi longtemps et aussi souvent que vous le souhaitez.





Dans l'univers Dune, toutes les technologies et tous les ordinateurs ont été détruits pendant le Butlerian Jihad, une guerre sainte contre les machines pensantes . D'où l'importance de l'esprit et de la réflexion sans utiliser d'ordinateurs.





« Dans l'état actuel des choses, notre dépendance toujours croissante à l'égard des ordinateurs et de la technologie est peut-être discutable ? Et si nous voulons résoudre les défis de notre époque, comme la dépendance aux combustibles fossiles, la croissance démographique et la diminution des ressources naturelles, nous avons besoin de capacités de réflexion plus avancées, de rituels complexes et de sagesse ancienne, et pas seulement de plus de technologie ? Pour ma part, je crois que nous avons besoin des deux , mais l'héritage de Dune en tant que science-fiction est puissant, en ce sens qu'il dépeint un univers futur où la technologie passe au second plan, et l'esprit, la religion, les rituels et la psychologie sont de retour à leur place, dans le siège du conducteur .”





Vive la paix mondiale ; l'ignorance est et sera toujours - un pur bonheur.