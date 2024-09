A dissuasão cibernética é mais importante do que a dissuasão nuclear

Todos nós sabemos que não é uma boa ideia cutucar o urso nuclear russo.





Voilà! A doutrina da dissuasão nuclear em uma linha. Nenhuma explicação adicional necessária. De nada.





Aqui está uma coisa "engraçada" sobre isso, no entanto. Os Millennials e a Geração Z levaram muito a sério tudo sobre a 3ª Guerra Mundial e o apocalipse nuclear. Desculpe, mas isso é algo “reservado” para os Baby Boomers e minha (perdida) geração X. E não damos a mínima para isso. Por quê? Porque aprendemos que funciona em primeira mão.

Chernobyl para iniciantes





Você pode encontrar Chernobyl em um mapa? É pedir muito?





“ Cerca de um em cada seis (16%) americanos localizou corretamente a Ucrânia , clicando em algum lugar dentro de suas fronteiras. A maioria pensou que a Ucrânia estava localizada em algum lugar na Europa ou na Ásia, mas o entrevistado mediano estava a cerca de 1.800 milhas de distância – aproximadamente a distância de Chicago a Los Angeles – localizando a Ucrânia em algum lugar em uma área limitada por Portugal a oeste, Sudão ao sul, Cazaquistão no leste, e a Finlândia no norte.”





Em 1986, quando eu era uma criança de 10 anos, achei um pouco estranho quando minha mãe me disse que eu não podia brincar lá fora quando chovia. Para tornar as coisas ainda piores para minha geração rejeitada (Google “The Prodigy” para contexto adicional), fomos instruídos a esquecer de brincar com bolinhas de gude naquele verão. O lado positivo foi igualmente “misterioso”, mas mais do que bem-vindo, o desaparecimento do mandamento de comer seus vegetais. Por quê?





Há algo no ar. Há algo no chão. Há algo ao nosso redor, e é ruim.





A HBO fez um excelente trabalho ao retratar esse período de tempo com sua dolorosamente precisa série limitada de Chernobyl.





Uma música e um videoclipe ficaram comigo naquele momento muito específico da história. Sting esperava que os russos também amassem seus filhos em sua canção. OK. Essa é uma das maneiras de colocar isso (dissuasão nuclear). Por outro lado, Phil Collins e “Genesis” ganharam um Grammy de Melhor Vídeo Musical Conceitual. Eu tenho que admitir, “Land of Confusion” visualmente e liricamente envelheceu bem.

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7FKO5DlV0





Oh, Superman, onde você está agora? Quando tudo deu errado de alguma forma?





Ponto em! Ponto em!

Durma bem - não vai ser uma luta nuclear





Mal sabia eu que existem coisas muito mais assustadoras do que armas nucleares. Há dois documentários que merecem a sua atenção: “ Countdown to Zero ” (2010) e “ Zero Days ” (2016).





Qual é a diferença entre esses dois abridores de olhos?





“De acordo com o gráfico exibido , uma ogiva nuclear russa levaria 106 segundos para chegar a Berlim, 200 segundos para Paris e 202 segundos para Londres!”





Essa não é uma foto do primeiro documentário que mencionei, mas é útil para mostrar meu ponto de vista. Contagem regressiva significa que existe o tempo envolvido, mesmo que seja medido em segundos.





“O termo “zero-day” refere-se ao fato de que o fornecedor ou desenvolvedor acabou de saber da falha – o que significa que eles têm “zero dias” para consertá-la . Um ataque de dia zero ocorre quando os hackers exploram a falha antes que os desenvolvedores tenham a chance de resolvê-la.”





Eu sei o que você vai dizer. De todos os especialistas em segurança cibernética e provedores de soluções, você está citando - Kaspersky. Você está falando sério? Sim, e respeito meu próprio direito de pesquisa.





Se não me falha a memória, assista ao segundo documentário para provar que estou errado, se não fosse por Kaspersky, não teríamos descoberto - Stuxnet .





Aqui está um resumo do IMDB do documentário que vai te deixar arrepiado:





Um documentário focado no Stuxnet, um malware de computador autorreplicante que os EUA e Israel lançaram para destruir uma parte importante de uma instalação nuclear iraniana e que acabou se espalhando além do alvo pretendido.





Preste atenção à palavra-chave “spread”.

Google “Operação Jogos Olímpicos”





Hoje em dia, as pessoas não conseguem acessar o Instagram ou o Twitter por uma ou duas horas e estão literalmente enlouquecendo. Esse é o mundo em que vivemos. Devo mencionar outra música de Sting, muito melhor - “Fragile”.





Para todos aqueles nascidos sob uma estrela raivosa Pelo menos não esqueçamos o quão frágeis somos





Esquecemos, de fato. Então, aqui está um lembrete rápido sobre o hack Colonial Pipeline :





“O Colonial Pipeline foi vítima de um ataque de ransomware em maio de 2021.”

“O hack foi considerado uma ameaça à segurança nacional, já que o oleoduto transporta petróleo das refinarias para os mercados industriais.”

“Isso fez com que o presidente Joe Biden declarasse estado de emergência.”

“O Oleoduto Colonial é um dos maiores e mais vitais oleodutos dos EUA”

“Começa no Texas e segue por Nova Jersey, fornecendo quase metade do combustível para a Costa Leste.”

“A Colonial Pipeline pagou aos hackers da DarkSide para obter a chave de descriptografia, permitindo que a equipe de TI da empresa recuperasse o controle de seus sistemas.”





Esse foi APENAS um ataque. Durou APENAS alguns dias. Foi resolvido APENAS quando o resgate foi pago.





Agora, imagine a guerra cibernética em grande escala! Não, você não pode. Você simplesmente não pode.





Como mostra “Zero Days”, essa forma de agressão enigmática já está altamente desenvolvida , na posse de vários governos, bem como de atores não estatais, e atualmente empregada de várias maneiras sub-reptícias em todo o mundo. No entanto, é uma arma cujo potencial destrutivo só foi vislumbrado até agora. Em uma guerra mundial cibernética, milhões podem ser mortos em pouco tempo, pois as infraestruturas nacionais são dizimadas e o caos causado tecnologicamente. É o suficiente para fazer a antiquada guerra nuclear parecer benigna em comparação.





Permita-me “brincar” com a última frase desta grande resenha que acabei de citar.





É o suficiente para fazer a antiquada guerra nuclear parecer uma piada em comparação.





…os EUA têm um programa chamado Nitro Zeus que faz os Jogos Olímpicos parecerem um jogo sandbox. Com o objetivo de “perturbar, degradar e destruir” a infraestrutura do Irã, o programa significaria “uma guerra cibernética em grande escala”, nas palavras de um especialista, uma guerra na qual os EUA estariam sujeitos ao mesmo tipo de ataques . Lançar o Stuxnet foi, como já foi observado, abrir uma caixa de Pandora, e agora seus efeitos se espalharam pelo globo. Os russos eram grandes nesse tipo de guerra desde o início…





Agora eu me tornei um codificador, o destruidor de mundos cibernéticos





Thomas Shelby é (será) Robert Oppenheimer em um novo filme de Christopher Nolan. Um pouco tarde demais, muito pouco, se você está me perguntando.





Oppenheimer tinha sentimentos complicados sobre a bomba atômica , certa vez confessando ao presidente Harry Truman que tinha “sangue nas mãos” (disse Truman: “Não quero ver aquele filho da puta neste escritório nunca mais!”). . Mais tarde, em um estado de profunda melancolia, ele citou uma tradução em sânscrito do Bhagavad Gita: “Agora eu me tornei a Morte, o destruidor de mundos”.





Oppenheimer nunca visitou Hiroshima





Os “Oppenheimers” modernos caminham entre nós e trabalham em bombas cibernéticas. Eles têm “sentimentos complicados” sobre suas “criações”? Veja o que apenas UM “pai” da bomba atômica fez ao mundo. Agora, imagine o que inúmeros “pais” de bombas cibernéticas poderiam fazer. Costumávamos ter apenas UM botão vermelho. Agora, temos inúmeros teclados.





Há uma diferença final e “prevalente” entre dissuasão nuclear e cibernética. A retaliação nuclear tem seus limites. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Primeiro com armas nucleares, primeiro destruído, não completamente, mas com "recursos" suficientes para contra-atacar. As retaliações cibernéticas permitem que sua imaginação doentia corra solta por quanto tempo e quantas vezes você quiser.





No universo Dune, toda a tecnologia e computadores foram destruídos durante o Butlerian Jihad, uma guerra santa contra as máquinas pensantes . Daí a importância da mente e do pensamento sem o uso de computadores.





“Como está hoje, nossa dependência cada vez maior de computadores e tecnologia é questionável? E se quisermos resolver os desafios de nossos tempos, como dependência de combustíveis fósseis, crescimento populacional e diminuição dos recursos naturais, precisamos de habilidades de pensamento mais avançadas, rituais complexos e sabedoria antiga, e não apenas mais tecnologia? Eu, pelo menos, acredito que precisamos de ambos , mas o legado de Duna como ficção científica é poderoso, pois pinta um universo futuro onde a tecnologia fica em segundo plano e a mente, a religião, os rituais e a psicologia estão de volta ao lugar a que pertencem, no banco do motorista. .”





Viva a paz mundial; a ignorância é e sempre será - pura felicidade.