第七任美国总统安德鲁杰克逊对加密货币的思考

许多大学教授喜欢尽可能邀请演讲嘉宾，让他们的学生有一个全新的视角。 Zoom 的在线课程让这个过程对演讲者更加友好，因为它非常方便。现在，想象一下，如果您可以将该应用程序提升到一个新的水平 - 并请来过去的专家。 （可以使用全息图和 AI 创建，但非常昂贵）。抛开这些限制，让我们探讨一下教授经济学的史密斯教授可以做些什么来讨论加密货币的潜力及其起源。





他的客座讲师正是美国第七任总统安德鲁·杰克逊总统，又名老山核桃。我不打算讨论关于杰克逊的一些被认为是分裂的事情，尤其是从 2022 年的角度来看。相反，我想讨论一下我们可以从他身上学到的关于货币去中心化的知识。令人惊讶的是，他的信念今天实际上在加密货币的增长和接受中发挥作用。看看这堂课：





史密斯在 Zoom 电话中与他的学生联系。



史密斯：我一直坚信去中心化货币。我知道很多人更倾向于传统的交易方式。但我希望你考虑到，只有一个实体完全控制你的财务可能没有意义。您不想要更多的选择和灵活性吗？出于这些原因，我拜访了一位过去的客人，他现在正在加入我们的虚拟会议。杰克逊总统，你能听到我们的声音吗？





杰克逊：等一下。我的马，山姆·帕奇，噪音太大了。





史密斯：对不起。当我报名带你参加会议时，我没有意识到这匹马会参加。我认为学院不会支付运输马匹的额外费用。





马从画面中消失。





杰克逊：我为此道歉。我刚刚将 Sam Patch 送回了 1800 年代。如你所知，我致力于降低成本和债务。我关闭了第二国民银行并将资金重新分配给国有银行。我认为这是一个很好的举动。事实上，我是历史上唯一一位成功偿还美国国债的总统。不过，我很感激你在 20 美元钞票上看到我的脸时记得我，但我更喜欢加密货币。





你们这些未来的人真的把事情搞砸了，因为现在的国债超过了 30 万亿美元。我什至无法想象这个数额。它比 2020 年的这个时候高出约 4 万亿美元。这是怎么回事？





史密斯：解释起来需要很长时间。但是，我可以向您保证，您反对将财富和权力集中在少数人手中并给予国家更多灵活性的一些想法也以加密货币的形式受到关注。有些人甚至称您为加密货币之父，因为您相信货币去中心化并确保隐私免受政府入侵。





杰克逊：我被称为很多东西，这种描述听起来很可能。自从我 1845 年离开你们的星球为这门课做准备以来，我已经阅读了一些关于发生的事情。您已经转向数字资产，例如比特币和其他类型的加密货币，例如稳定币。不过，为了清楚起见，让我们同意稳定币不是你用来支付你的马睡觉的地方。无论如何，有人告诉我，有人说加密货币就像纸币的复兴，将改变人们购买商品和服务的方式。我喜欢。





史密斯：告诉我们关于钞票的事。





杰克逊：嗯，各州在开展业务时都有自己的私人货币来支持交易。当他们发行纸币时，他们不再需要随身携带那么多沉重的金银币。他们在社区中使用这些纸币来开展和发展当地企业。这些纸币之所以受欢迎，是因为它们给了人们自由，因为它们不仅仅局限于单一的货币发行者。我认为自由是你这个时代许多人被加密货币所吸引的关键原因之一。





史密斯：是的，自由是一个重要因素。在您去世近 20 年后，随着政府在内战期间再次开始集中银行业务，《国家货币法》获得通过，这是一个混乱的时期。





杰克逊：如果我是总统，就不会发生资金集中化。





史密斯：对于国有银行来说，这是一个充满挑战的时期，它们中的大多数都消失了。最终，国有银行通过为客户提供更多选择而卷土重来。最后一张钞票是在 1929 年发行的。





杰克逊：但听起来加密货币比纸币更灵活。我什至还复习了区块链——一种使用计算机在交易增长时跟踪交易的新奇技术。而且没有中间人参与。他们接下来会怎么想？在我那个时代，甚至电力还处于婴儿阶段。





史密斯：没错。没有中间人。加密货币以及加密代币可确保资产是真实的并消除伪造。





杰克逊：这很好，因为造假者可能是真正的麻烦制造者。顺便说一句，我很惊讶和高兴地得知，在马萨诸塞州，BerkeShares 最近成为美国第一个区块链本地货币。人们用它在他们自己的城镇购买物品——现在正在以电子方式完成。





史密斯：我们已经取得了长足的进步，但我们也可以从过去中吸取教训。加密货币和其他数字资产就像新纸币。但加密更有效、更透明，并且有可能实现更可持续的未来。





杰克逊：所以，我会接受这样一个事实，即社会随着所有这些技术的进步而进步，并且我的原则帮助启动了整个加密货币和数字资产趋势。但我必须在某处划清界限。我只是对交通的感觉不一样。我不喜欢汽车和飞机取代我心爱的马的方式。但我是谁来批评进步？现在是我加入他并回到过去的时候了。我见过很多，甚至处理过银行战争，所以我想和你分享一些结束的想法。



史密斯：我听说你喜欢打架。





杰克逊：是的，我什至参加过决斗，但这无关紧要。而且我在 1812 年的战争中赢得了几场战斗。我认为你在加密货币方面朝着正确的方向前进，但要为战斗做好准备。并准备战斗。这是值得的。