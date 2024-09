Suy nghĩ của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 7 Andrew Jackson về tiền điện tử

Nhiều giáo sư đại học thích mời các diễn giả khách mời tham gia bất cứ khi nào có thể để cung cấp cho sinh viên của họ một góc nhìn mới mẻ. Và các khóa học trực tuyến trên Zoom đã làm cho quá trình này trở nên thân thiện với người nói hơn nhiều vì nó rất tiện lợi. Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu bạn có thể đưa ứng dụng đó lên cấp độ tiếp theo - và kêu gọi các chuyên gia trong quá khứ. (Có thể tạo bằng ảnh ba chiều và AI nhưng rất tốn kém). Đặt những hạn chế đó sang một bên, hãy cùng khám phá xem Giáo sư Smith, người dạy kinh tế học, có thể làm gì để thảo luận về tiềm năng của tiền điện tử và nguồn gốc của nó.





Giảng viên khách mời của ông không ai khác chính là Tổng thống Andrew Jackson, AKA Old Hickory, tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ. Tôi sẽ không đi sâu vào một số điều về Jackson được coi là gây chia rẽ, đặc biệt là khi nhìn từ quan điểm của năm 2022. Thay vào đó, tôi muốn thảo luận về những gì chúng ta có thể học được từ anh ấy về việc phân cấp tiền bạc. Đáng ngạc nhiên là ngày nay niềm tin của anh ấy đang thực sự bùng phát vào sự phát triển và chấp nhận tiền điện tử. Kiểm tra buổi học này:





Smith liên hệ với sinh viên của mình trong một cuộc gọi Zoom.



Smith: Tôi luôn tin tưởng vào việc phân quyền tiền bạc. Tôi biết rằng nhiều người ủng hộ các cách thực hiện giao dịch truyền thống hơn. Nhưng tôi muốn bạn cân nhắc rằng sẽ không hợp lý nếu chỉ có một thực thể giành được toàn quyền kiểm soát tài chính của bạn. Bạn không muốn có nhiều sự lựa chọn và linh hoạt hơn? Vì những lý do này, tôi đã gọi cho một vị khách trước đây, người đang tham gia phiên ảo của chúng tôi ngay bây giờ. Tổng thống Jackson, bạn có nghe thấy chúng tôi không?





Jackson: Chờ một phút. Con ngựa của tôi, Sam Patch, đang gây ồn ào quá mức.





Smith: Xin lỗi. Khi tôi đăng ký để đưa bạn vào phiên họp, tôi không nhận ra con ngựa sẽ tham dự. Tôi không nghĩ trường đại học sẽ trả thêm phí vận chuyển ngựa.





Con ngựa biến mất khỏi khung hình.





Jackson: Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi vừa gửi Sam Patch trở lại những năm 1800. Như bạn đã biết, tôi là tất cả về việc giảm chi phí và nợ. Tôi đóng cửa Ngân hàng Quốc gia thứ hai và phân phối lại tiền cho các ngân hàng nhà nước. Tôi nghĩ đó là một động thái tốt. Trên thực tế, tôi là tổng thống duy nhất trong lịch sử từng trả được nợ quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn vì bạn sẽ nhớ đến tôi bất cứ khi nào bạn nhìn thấy khuôn mặt của tôi trên tờ 20 đô la, nhưng tôi thích tiền điện tử hơn.





Các bạn, những người của tương lai thực sự làm mọi thứ rối tung lên vì nợ quốc gia hiện là hơn 30 nghìn tỷ đô la. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được số tiền đó. Và nó cao hơn khoảng 4 nghìn tỷ đô la so với khoảng thời gian này vào năm 2020. Chuyện gì đang xảy ra?





Smith: Sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng một số ý tưởng của bạn về việc phản đối việc tập trung của cải và quyền lực vào tay một số ít và mang lại sự linh hoạt hơn cho các bang cũng đang nhận được sức hút dưới dạng tiền điện tử. Một số người thậm chí còn gọi bạn là cha đẻ của tiền điện tử vì bạn tin vào sự phân quyền của tiền và đảm bảo quyền riêng tư khỏi sự xâm nhập của chính phủ.





Jackson: Tôi đã được gọi là rất nhiều thứ và mô tả đó nghe có vẻ khả thi. Tôi đã đọc một chút về những gì đã xảy ra kể từ khi tôi rời hành tinh của bạn vào năm 1845 để chuẩn bị cho lớp học này. Bạn đã chuyển sang tài sản kỹ thuật số, như bitcoin và các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như tiền xu ổn định. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng, chúng ta hãy đồng ý rằng những đồng tiền ổn định không phải là những gì bạn dùng để trả cho nơi ngủ của những con ngựa của bạn. Dù sao đi nữa, tôi được biết rằng một số người đang nói rằng tiền điện tử giống như sự hồi sinh của tiền giấy và sẽ biến đổi cách mọi người mua hàng hóa và dịch vụ. Tôi thích điều đó.





Smith: Hãy cho chúng tôi biết về tờ tiền.





Jackson: Chà, các bang có tiền tệ tư nhân của riêng họ để hỗ trợ các giao dịch khi họ tiến hành kinh doanh. Khi họ phát hành tiền giấy, họ không còn phải mang theo nhiều đồng tiền vàng và bạc nặng như trước nữa. Và họ đã sử dụng những tờ tiền đó trong cộng đồng của mình để tiến hành và phát triển các doanh nghiệp địa phương. Các tờ tiền được yêu thích vì chúng mang lại cho mọi người sự tự do vì họ không bị mắc kẹt với chỉ một nhà phát hành tiền tệ duy nhất. Tôi nghĩ rằng tự do là một trong những lý do chính khiến nhiều người trong thời đại của bạn bị thu hút bởi tiền điện tử.





Smith: Vâng, tự do là một yếu tố quan trọng. Gần 20 năm sau khi bạn qua đời, Đạo luật tiền tệ quốc gia đã được thông qua khi chính phủ bắt đầu tập trung hóa ngân hàng một lần nữa trong Nội chiến, một thời kỳ hỗn loạn.





Jackson: Việc tập trung tiền sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống.





Smith: Đó là một thời gian đầy thử thách đối với các ngân hàng nhà nước và hầu hết chúng đều lụi tàn. Cuối cùng, các ngân hàng nhà nước đã quay trở lại bằng cách cho khách hàng của họ nhiều lựa chọn hơn. Tờ tiền cuối cùng được phát hành vào năm 1929.





Jackson: Nhưng có vẻ như tiền điện tử linh hoạt hơn tiền giấy. Tôi thậm chí còn nghiên cứu về blockchain - đó là công nghệ mới sử dụng máy tính để theo dõi các giao dịch khi chúng phát triển. Và không có người trung gian nào tham gia. Họ dự định làm gì tiếp theo? Ngay cả điện cũng có trong giai đoạn trẻ sơ sinh trong thời của tôi.





Smith: Đúng vậy. Không có người trung gian. Tiền điện tử, cũng như mã thông báo tiền điện tử, đảm bảo rằng tài sản là xác thực và loại bỏ hàng giả.





Jackson: Điều đó tốt vì những kẻ làm giả có thể là những kẻ gây rối thực sự. Nhân tiện, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng BerkeShares ở Massachusetts gần đây đã trở thành đồng tiền địa phương blockchain đầu tiên ở Mỹ. Mọi người sử dụng nó để mua các mặt hàng trong thị trấn của họ - và nó hiện đang được thực hiện bằng phương thức điện tử.





Smith: Chúng ta đã đi được một chặng đường dài nhưng chúng ta cũng có thể học hỏi từ quá khứ. Tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác giống như tờ tiền mới. Nhưng tiền điện tử hiệu quả hơn, minh bạch hơn và có tiềm năng đạt được một tương lai bền vững hơn.





Jackson: Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận sự thật rằng xã hội đã tiến bộ với tất cả công nghệ này và các nguyên tắc của tôi đã giúp bắt đầu toàn bộ xu hướng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Nhưng tôi phải vẽ đường ở đâu đó. Tôi chỉ cảm thấy không giống như vậy về giao thông vận tải. Tôi không thích cái cách mà ô tô và máy bay đã thay thế con ngựa yêu quý của tôi. Nhưng tôi là ai để chỉ trích sự tiến bộ? Đã đến lúc tôi tham gia cùng anh ấy và quay về quá khứ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều và thậm chí đối phó với các cuộc chiến tranh ngân hàng, vì vậy tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ kết thúc với bạn.



Smith: Tôi nghe nói bạn thích một cuộc chiến hay.





Jackson: Vâng, tôi thậm chí đã từng đấu tay đôi, nhưng đó là vấn đề quan trọng. Và tôi đã thắng một số trận chiến trong Chiến tranh năm 1812. Tôi nghĩ rằng bạn đang đi đúng hướng với tiền điện tử nhưng hãy chuẩn bị cho các trận chiến. Và sẵn sàng chiến đấu. Nó đáng để nỗ lực.