Réflexions du 7e président américain Andrew Jackson sur la crypto-monnaie

De nombreux professeurs d'université aiment faire venir des conférenciers invités chaque fois que possible pour donner à leurs étudiants une nouvelle perspective. Et les cours en ligne sur Zoom ont rendu le processus beaucoup plus convivial pour les orateurs car il est si pratique. Maintenant, imaginez si vous pouviez faire passer cette application au niveau supérieur et faire appel à des experts du passé. (C'est possible de créer avec des hologrammes et de l'IA mais c'est très cher). En mettant ces limitations de côté, explorons ce que le professeur Smith, qui enseigne l'économie, peut faire pour discuter du potentiel de la crypto-monnaie et de ses origines.





Son conférencier invité n'était autre que le président Andrew Jackson, alias Old Hickory, le 7e président américain. Je ne vais pas entrer dans certaines des choses à propos de Jackson qui ont été considérées comme source de division, en particulier du point de vue de 2022. Au lieu de cela, j'aimerais discuter de ce que nous pouvons apprendre de lui sur la décentralisation de l'argent. Étonnamment, ses croyances se concrétisent aujourd'hui dans la croissance et l'acceptation de la crypto-monnaie. Découvrez cette session de classe :





Smith tend la main à ses étudiants lors d'un appel Zoom.



Smith : J'ai toujours cru à la décentralisation de l'argent. Je sais que beaucoup de gens sont plus favorables aux modes traditionnels de réalisation des transactions. Mais j'aimerais que vous considériez qu'il n'est peut-être pas logique qu'une seule entité ait le contrôle total de vos finances. Vous ne voulez pas plus de choix et de flexibilité ? Pour ces raisons, j'ai fait appel à un invité du passé, qui rejoint notre session virtuelle en ce moment. Président Jackson, pouvez-vous nous entendre ?





Jackson : Juste une minute. Mon cheval, Sam Patch, fait trop de bruit.





Smith : Désolé. Quand je me suis inscrit pour vous inviter à la session, je ne savais pas que le cheval serait présent. Je ne pense pas que le collège va payer les frais supplémentaires de transport du cheval.





Le cheval disparaît du cadre.





Jackson : Je m'excuse pour ça. Je viens de renvoyer Sam Patch dans les années 1800. Comme vous le savez, je suis tout au sujet de la réduction des coûts et des dettes. J'ai fermé la deuxième banque nationale et redistribué les fonds aux banques d'État. J'ai pensé que c'était une bonne décision. En fait, je suis le seul président de l'histoire qui ait jamais réussi à rembourser la dette nationale américaine. Je suis reconnaissant, cependant, que vous vous souveniez de moi chaque fois que vous voyez mon visage sur un billet de 20 $, mais je préfère la crypto.





Vous, les gens du futur, avez vraiment gâché les choses parce que la dette nationale dépasse maintenant les 30 000 milliards de dollars. Je ne peux même pas imaginer ce montant. Et c'est environ 4 000 milliards de dollars de plus qu'à cette époque en 2020. Que se passe-t-il ?





Smith : Cela prendrait trop de temps à expliquer. Cependant, je peux vous assurer que certaines de vos idées sur le fait de s'opposer à la concentration de la richesse et du pouvoir entre les mains de quelques-uns et de donner plus de flexibilité aux États gagnent également du terrain sous la forme de crypto-monnaie. Certaines personnes vous appellent même le père de la crypto-monnaie parce que vous croyiez en la décentralisation de l'argent et en garantissant la confidentialité contre l'intrusion du gouvernement.





Jackson : On m'a appelé beaucoup de choses et cette description semble possible. J'ai lu un peu ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté votre planète en 1845 pour me préparer à ce cours. Vous êtes passé aux actifs numériques, comme les bitcoins et d'autres types de crypto-monnaies telles que les pièces stables. Juste pour être clair, cependant, convenons que les pièces d'écurie ne sont pas ce que vous aviez l'habitude de payer là où vos chevaux dorment. Quoi qu'il en soit, on me dit que certaines personnes disent que la crypto-monnaie est comme la renaissance du billet de banque et transformera la façon dont les gens achètent des biens et des services. J'aime ça.





Smith : Parlez-nous du billet de banque.





Jackson : Eh bien, les États avaient leurs propres monnaies privées pour soutenir les transactions lorsqu'ils faisaient des affaires. Lorsqu'ils émettaient des billets de banque, ils n'avaient plus à trimballer autant de lourdes pièces d'or et d'argent. Et ils ont utilisé ces billets dans leurs communautés pour diriger et développer des entreprises locales. Les billets étaient populaires parce qu'ils donnaient la liberté aux gens parce qu'ils n'étaient pas coincés avec un seul émetteur de devises. Je pense que la liberté est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes de votre époque sont attirées par la crypto-monnaie.





Smith : Oui, la liberté est un facteur important. Près de 20 ans après votre mort, la loi sur la monnaie nationale a été adoptée lorsque le gouvernement a recommencé à centraliser les opérations bancaires pendant la guerre civile, une période de chaos.





Jackson : La centralisation de l'argent n'aurait pas eu lieu si j'avais été président.





Smith : C'était une période difficile pour les banques d'État et la plupart d'entre elles ont disparu. Finalement, les banques d'État sont revenues en donnant plus d'options à leurs clients. Le dernier billet a été émis en 1929.





Jackson : Mais il semble que la crypto-monnaie soit plus flexible que le billet de banque. J'ai même étudié la blockchain, cette technologie dernier cri qui utilise les ordinateurs pour suivre les transactions au fur et à mesure de leur croissance. Et il n'y a aucun intermédiaire impliqué. À quoi penseront-ils ensuite ? Même l'électricité n'en était qu'à ses balbutiements à mon époque.





Smith : C'est vrai. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les crypto-monnaies, ainsi que les jetons cryptographiques, garantissent l'authenticité des actifs et éliminent la contrefaçon.





Jackson : C'est bien parce que les faussaires peuvent être de vrais fauteurs de troubles. Soit dit en passant, j'ai été surpris et ravi d'apprendre qu'au Massachusetts, les BerkeShares sont récemment devenus la première monnaie locale blockchain aux États-Unis. Les gens l'utilisent pour acheter des articles dans leur propre ville – et cela se fait maintenant par voie électronique.





Smith : Nous avons parcouru un long chemin, mais nous pouvons aussi apprendre du passé. La crypto-monnaie et les autres actifs numériques sont comme le nouveau billet de banque. Mais la cryptographie est plus efficace, transparente et a le potentiel de réaliser un avenir plus durable.





Jackson : Donc, j'accepte le fait que la société a progressé avec toute cette technologie et que mes principes ont contribué à lancer toute la tendance des crypto-monnaies et des actifs numériques. Mais je dois tracer la ligne quelque part. Je ne ressens tout simplement pas la même chose pour le transport. Je n'aime pas la façon dont les voitures et les avions ont remplacé mon cheval bien-aimé. Mais qui suis-je pour critiquer le progrès ? Il est temps que je le rejoigne et que je retourne dans le passé. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai même eu affaire à des guerres bancaires, alors je veux partager avec vous quelques réflexions finales.



Smith : J'ai entendu dire que vous aimez un bon combat.





Jackson : Ouais, j'ai même participé à des duels, mais ce n'est pas la question. Et j'ai gagné plusieurs batailles dans la guerre de 1812. Je pense que vous allez dans la bonne direction avec la crypto mais soyez prêt pour les batailles. Et préparez-vous à combattre. Cela en vaut la peine.