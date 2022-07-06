为什么社区是新的商业货币

2022 年，互联网上没有一个人可以否认我们生活在内容过载的时代。企业发送电子邮件漏斗和博客文章的速度比任何人都可以使用它们的速度更快，而其中绝大多数都被置若罔闻。

但是我们在这里缺少一些东西。建立一个社区发生了什么，而不是简单地将你的内容轰炸成空？人类联系的元素去哪儿了？

有时，内容创建并没有削减它。有时，我们需要让我们的商业策略回归基础；在真实、人性化的层面上与我们的客户和消费者建立联系。

在今天的时事通讯回顾中，我们将讨论所有事物社区 - 为什么您的企业需要一个，如何构建一个，以及为什么大量生产内容永远不会让您获得蓬勃发展所需的联系。让我们潜入水中。

跟随比。社区——有什么区别？

您今天看到并与之互动的许多企业都有一种趋势。我会向你描述它，我想你会觉得它很熟悉。

我说的是每周至少发送几封电子邮件的业务，通常带有会话语言和“相关”内容。他们的社交媒体时尚且贴近品牌，发布的帖子要么具有教育意义，要么具有抱负性。他们甚至可能有一个博客。你甚至可能喜欢它。

但尽管如此，他们觉得……有点一维。你对幕后操作的人一无所知。尽管他们的博客文章都以“嘿那里！”开头。他们的社交媒体简历吹嘘他们多么喜欢与他人联系，你感觉不到一丝真实性。

为什么？因为他们实际上并没有与您联系。他们遵循已被证明有效的内容策略，他们希望这将导致客户来找他们，而不是相反。

你正在寻找的东西——感觉缺失的部分——是大多数企业不愿意或没有能力提供的东西：一个社区。

商业可以是一条两条路

2021 年，Sprout Social 发布了他们的#BrandsGetReal 研究。它对社交媒体用户希望如何与企业建立联系提供了令人难以置信的洞察力；事实上，研究发现 64% 的消费者希望品牌与他们建立联系。

更重要的是，几乎一半的受访消费者希望品牌 a) 将人们聚集在一起，b) 将来自不同背景的人们团结起来。如果这不叫社区，我不知道是什么。 Sprout Social 甚至将他们的一个小节命名为“连接是新货币”。

换句话说，我们不再满足于与企业的单向互动。我们想要感觉自己是某物的一部分，我们属于某物。我们希望能够与业务背后的人交谈，并让这些对话感觉真实。

这就是社区所提供的：一条双向街道，企业可以在这里与消费者建立联系，反之亦然。在这个时代，这是一个完全可行的转变；我们比以往任何时候都更容易访问社交平台。

商业社区是什么样的？

当我说社区时，我不仅仅是指一群观看您的商业故事并留下好评的 Instagram 追随者。我说的是一个现实生活中的社区，人们可以在这里聚集、分享经验并相互支持。

有各种各样的企业围绕他们的工作建立了繁荣的社区：

哈雷戴维森推出了哈雷车主俱乐部，公司通过该俱乐部为其摩托车爱好者社区组织社交聚会、特别活动等。

在健身界， CrossFit建立了一个令人难以置信的紧密联系的社区，这些人都热爱努力锻炼并相互支持。乐高积极欢迎来自其社区的新产品设计理念，并与设计师密切合作，将他们的想法变为现实。

Rust-Oleum拥有一个令人难以置信的 DIY 社区，他们在 Creator's Studio 网站上分享技巧、窍门和产品评论。该公司通过社区网站开展特殊挑战和活动，并直接与用户互动。

所有这些企业的共同点是真正渴望与消费者建立联系。他们已经意识到，这不是要发布内容并希望人们留下来——而是要创造一个社区可以蓬勃发展的环境。

真正在这里脱颖而出的企业是那些明白他们的消费者群是人类，他们的感情和兴趣超出了他们所销售的产品。他们超越并创造了一个让人感到欢迎、支持和参与的社区。

Motti Partners Capital 创始人 Daniel Kwak

今天的时事通讯是由我与房地产投资界杰出人士 Daniel Kwak 分享的一次内容丰富的对话带给您的。

Daniel Kwak 在 5 岁时第一次与家人移民到美国。到 20 岁时，他的银行账户中的余额为负 187.65 美元——再加上在那之前的一生都处于经济困境中，促使丹尼尔了解房地产投资。

到 23 岁时，他拥有 83 个出租单元，以及数百万美元的资本。 26 岁时，Daniel 创立了核心卫星基金 Miotti Partners Capital，首次将股票基金管理模式引入房地产领域。他还曾在全国各地培训和指导成百上千的有抱负的房地产投资者。

Daniel 和他的兄弟目前经营一家在线金融教育公司，以及一个目前拥有超过 20 万订阅者的 YouTube 频道（The Kwak Brothers）。

不用说，丹尼尔是成功故事的缩影。他是那些真正有才华的人之一，他们设法度过了艰难的生活并将其变成了成功。

他取得巨大成功的原因之一——在许多其他人中——是他致力于建立和投资他的追随者社区。

丹尼尔认为，为什么社区很重要

在我们的 Success Story 播客对话结束一小时后，我向 Daniel 询问了他的个人品牌战略，以及他如何衡量建立社区的重要性。

“有人曾经告诉我，人们永远不会根据你做了什么而改变，而是根据你是谁。除非你花时间和他们坐下来，否则没人能真正知道你是谁。”

这让我们回到了这样一个想法，即最重要的是，您的消费者群只是人。他们是人。而且，正如人类自然所做的那样，他们渴望真实性。他们想看到你是真实的，你有人性的一面，他们可以在某种程度上与你联系。

显然，我们不能与每个客户或潜在消费者坐下来进行对话。与这么多人分享深刻而有意义的联系是不可行的。

但这是关于建立一个你可以做到的社区。无论是通过您积极管理的 Facebook 群组，还是您每月主持的 Twitter 聊天，社区都是关键。

丹尼尔的繁荣社区战略

事实证明，亲自与您的客户互动并非完全不可能——丹尼尔做到了。以下是他作为在线金融教育公司 The Kwak Brothers 的一部分积极实施的一些策略。

1. 静修

丹尼尔向我解释说，由于会议的性质——即几个演讲者做所有的谈话——很难真正了解人们。因此，他改为举办务虚会。

“我对召开会议犹豫不决，但我会参加务虚会。我将在 11 月举行一次务虚会，届时我将接待 35 到 40 位企业家。我们只需深入探讨，单独讨论我们的业务，然后共同生活。”

虽然将有一些演讲者出席，但丹尼尔强调聚会方面更为重要。

“我带来了一些非常酷的演讲者，不要误会我的意思。但是[一起生活]就是它的全部内容。”

2. 免费聚会

因为 Kwak 兄弟致力于教育和装备人们获得成功所需的工具，所以聚会是 Daniel 和他的兄弟在继续他们的成功之旅时激励他们的社区成员的好方法。

“我会举办一次免费聚会；我每个月会举办两次，如果人们想加入，他们可以访问 TheKwakBrothers.com。”

聚会是一种简单而有效的方式，可以向您的听众展示您是真实的，您将他们的最大利益放在心上，并且您愿意从繁忙的日程中抽出时间以真实的水平进行交流。

3.赠品资源

我从采访中了解到，丹尼尔是一个非常慷慨的人。他想帮助别人，而且他毫不避讳尽可能多地提供免费资源。

“我们刚刚发布了一个免费课程——我们称之为 Basecamp——它是价值 50 小时的房地产投资创业材料。我们在那里开设了生产力课程。我正在拍摄一个小型融资课程，并“我们只是免费提供。我会尽可能多地提供，内容方面。”

虽然这并不能直接建立社区，但它确实有助于向您的观众展示您关心并希望他们成功。

4. 郭兄弟 YouTube 频道

Kwak 兄弟有一个拥有近 30 万订阅者的 YouTube 频道。而且，虽然兄弟俩并不是每天都积极制作视频，但他们确实会确保每周播放几次。

YouTuber 是优秀社区建设者的另一个例子。您会发现最受欢迎的频道拥有一个紧密联系的订阅者社区，他们觉得他们在个人层面上了解 YouTuber。他们接受请求，他们征求意见，他们似乎真的很关心他们的观众。

除了他所做的所有其他社区建设之外，Daniel 在 YouTube 上的存在确实是最重要的。这有助于让人们与他和他的公司保持联系，这是展示品牌背后个性的好方法。

你还能做什么？

我非常感谢我与丹尼尔的谈话，听到他在企业内培养强大社区的多种方式真是太棒了。但是，如果面对面的静修和聚会不是您的业务的选择，那么您还可以做些什么来培养客户和追随者之间的社区意识？让我们来看看。

直播，直播，直播！

我之前提到过，我会再说一遍——你需要向你的消费者群体展示你是一个真实的、活生生的、会呼吸的人。直播是最有效的方法之一。您可以回答问题、抢先了解新产品或即将推出的功能，甚至可以与您的观众进行随意的交谈。

特别是对于小型企业，这是与客户建立信任和融洽关系的一种非常有效的方式。而且它也不只是单向的。让您的观众提交问题或想法，并通过大声喊叫甚至奖品来奖励最好的观众。

一个播客，也许？

这是我个人可以证明的。播客摇滚！通过我的播客，我结识了许多不可思议的人，学习了新事物，甚至获得了一些商机。更不用说，这对我的品牌知名度很有帮助。

如果您已经有播客，请确保您正在充分利用它。你在做采访吗？你在向听众征求问题吗？您是否将您的内容重新用于其他格式（如博客文章或社交媒体）？

发挥创意

当谈到社区参与时，我的思绪总是飘回乐高。该品牌要求其最大的粉丝提交新系列的设计，这真是太酷了。这不仅为粉丝创造了一种归属感和归属感，而且还产生了一些疯狂的创意设计。

你能想出什么样的比赛或挑战？您可以在您的网站或社交媒体上展示客户故事吗？有没有一种产品可以在发布之前获得客户的认可？

开始一个边组

就像我之前提到的 Rust-Oleum 示例一样，一些企业非常适合组建内部俱乐部或团体。这可能是一个 Facebook 群组——但品牌网站更好。

想一想——这是一个对你的工作感兴趣的被俘虏的观众。您可以通过分享独家内容、折扣或抢先看新产品来培养社区意识。您甚至可以举办现场活动（如网络研讨会）或提供小组辅导课程。

它还为您的社区提供了自我调节和相互互动的机会。他们可以帮助回答问题，建立您的产品或服务，并进行生动的对话。

无论您选择什么，连通性和双向沟通的基本要素都是关键。风度翩翩。愿意花时间围绕您的业务建立社区。像 Daniel Kwak 一样慷慨地给予——看着你的事业蓬勃发展。

最后的想法

如果您对今天时事通讯的开头产生了共鸣，请知道您并不孤单——而且您也不是一个糟糕的商人。围绕您的业务创建社区需要花费大量时间和精力；我们并不总是有多余的带宽用于花里胡哨的。

我鼓励你做的是在本周对社区参与做出一个小小的改变。为您的客户创建 Facebook 群组。进行 20 分钟的直播并介绍自己。在 Instagram 快拍上发布民意调查，让客户购买新产品。

不过，最终目标应该是创建一个蓬勃发展的社区——而不仅仅是一个充其量只能接收平庸参与度指标的电子邮件列表。建立一个社区，成功就会随之而来。

如果你对丹尼尔的故事很感兴趣，我强烈建议你听听他的采访。我们谈到了他的起源故事，他是如何进入房地产投资的，宗教在他的商业生活中扮演的角色，当然还有他如何能够围绕他的业务创建一个繁荣的社区。你可以在这里找到它。









有一个伟大的一周！

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