Pourquoi les communautés sont la nouvelle devise commerciale

Pas une seule personne sur Internet en 2022 ne peut nier que nous vivons à l'ère de la surcharge de contenu. Les entreprises diffusent des entonnoirs de messagerie et des articles de blog plus rapidement que quiconque ne peut les consommer, et la grande majorité d'entre eux tombe dans l'oreille d'un sourd.

Mais il y a quelque chose qui nous manque ici. Qu'est-il arrivé à la création d'une communauté, plutôt que de simplement envoyer votre contenu dans le vide ? Où est passé l'élément de connexion humaine ?

Parfois, la création de contenu ne suffit pas. Parfois, nous devons ramener nos tactiques commerciales à l'essentiel ; connecter avec nos clients et consommateurs à un niveau réel et humain.

Dans le récapitulatif de la newsletter d'aujourd'hui, nous discuterons de tout ce qui concerne la communauté - pourquoi votre entreprise en a besoin, comment en créer une et pourquoi produire du contenu ne vous procurera jamais la connectivité dont vous avez besoin pour prospérer. Plongeons dedans.

Après Vs. Communauté - Quelle est la différence ?

Il y a une tendance qui traverse de nombreuses entreprises que vous voyez et avec lesquelles vous interagissez aujourd'hui. Je vais vous le décrire, et je pense que vous le trouverez familier.

Je parle de l'entreprise qui envoie au moins quelques e-mails par semaine, souvent avec un langage conversationnel et un contenu « pertinent ». Leurs médias sociaux sont élégants et sur la marque, avec des publications éducatives ou ambitieuses. Ils pourraient même avoir un blog. Vous pourriez même l'aimer.

Mais malgré tout cela, ils se sentent… quelque peu unidimensionnels. Vous n'avez aucune idée de la personne qui dirige les choses derrière l'écran. Même si leurs articles de blog commencent tous par "Hey there!" et leurs biographies sur les réseaux sociaux vantent à quel point ils aiment se connecter avec les autres, vous ne sentez pas un iota d'authenticité se manifester.

Pourquoi? Parce qu'ils ne se connectent pas vraiment avec vous. Ils suivent une stratégie de contenu qui s'est avérée efficace et ils espèrent que les clients viendront à eux plutôt que l'inverse.

Ce que vous recherchez – la partie qui semble manquer – est quelque chose que la plupart des entreprises ne veulent pas ou ne sont pas équipées pour fournir : une communauté.

Les affaires peuvent être une rue à double sens

En 2021, Sprout Social a publié son étude #BrandsGetReal . Cela a donné un aperçu incroyable de la façon dont les utilisateurs des médias sociaux veulent se connecter avec les entreprises ; en fait, l'étude a révélé que 64% des consommateurs souhaitent que les marques se connectent à eux.

De plus, près de la moitié des consommateurs interrogés souhaitent que les marques a) rassemblent les gens et b) unissent des personnes d'horizons différents. Si cela ne crie pas la communauté, je ne sais pas ce qui se passe. Sprout Social a même intitulé l'une de leurs sous-sections "La connexion est la nouvelle monnaie".

En d'autres termes, nous ne nous contentons plus d'interactions à sens unique avec les entreprises. Nous voulons sentir que nous faisons partie de quelque chose, que nous appartenons. Nous voulons pouvoir parler aux personnes derrière l'entreprise et faire en sorte que ces conversations soient authentiques.

C'est ce que la communauté offre : une rue à double sens où les entreprises peuvent se connecter avec leurs consommateurs et vice versa. Et c'est un changement tout à fait faisable de nos jours; nous avons un meilleur accès aux plateformes sociales que jamais auparavant.

À quoi ressemblent les communautés d'affaires ?

Quand je dis communauté, je ne parle pas seulement d'un groupe d'abonnés Instagram qui regardent les histoires de votre entreprise et laissent de bons commentaires. Je parle d'une communauté réelle où les gens peuvent se rassembler, partager des expériences et se soutenir mutuellement.

Il existe toutes sortes d'entreprises qui ont construit des communautés prospères autour de leur travail :

Harley-Davidson a lancé le Harley Owners Club, à travers lequel l'entreprise organise des rassemblements sociaux, des événements spéciaux et bien plus encore pour sa communauté de passionnés de moto.

Dans le monde du fitness, CrossFit a construit une communauté incroyablement soudée de personnes qui partagent un amour pour s'entraîner dur et se soutenir mutuellement. LEGO accueille activement les concepts de conception de nouveaux produits de sa communauté et travaille en étroite collaboration avec les concepteurs pour donner vie à leurs idées.

Rust-Oleum a une communauté incroyablement engagée de bricoleurs qui partagent des conseils, des astuces et des critiques de produits sur le site Web de Creator's Studio. L'entreprise organise des défis et des activités spéciaux via le site communautaire et s'engage directement avec ses utilisateurs.

Ce que toutes ces entreprises ont en commun, c'est un véritable désir de se connecter avec leurs consommateurs. Ils ont réalisé qu'il ne s'agit pas de diffuser du contenu et d'espérer que les gens resteront, mais de créer un environnement dans lequel la communauté peut prospérer.

Les entreprises qui se démarquent vraiment ici sont celles qui comprennent que leur clientèle est constituée d'humains ayant des sentiments et des intérêts au-delà des produits qu'ils vendent. Ils vont au-delà des attentes pour créer une communauté qui se sent accueillante, solidaire et engageante.

Daniel Kwak, Fondateur de Motti Partners Capital

Le bulletin d'aujourd'hui vous est présenté par une conversation enrichissante que j'ai partagée avec Daniel Kwak, extraordinaire investisseur immobilier.

Daniel Kwak a d'abord immigré aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 5 ans. À l'âge de 20 ans, il avait un montant négatif de 187,65 $ sur son compte bancaire - et cela, combiné à une vie entière de difficultés financières jusqu'à ce point. , a incité Daniel à se renseigner sur l'investissement immobilier.

À 23 ans, il possédait 83 logements locatifs, ainsi que des millions de dollars en capital. À 26 ans, Daniel a fondé Miotti Partners Capital, un fonds core-satellite qui a introduit pour la première fois le modèle de gestion de fonds d'actions dans l'espace immobilier. Il a également voyagé à travers le pays pour former et encadrer des centaines et des milliers d'aspirants investisseurs immobiliers.

Daniel et son frère dirigent actuellement une société d'éducation financière en ligne, ainsi qu'une chaîne YouTube (The Kwak Brothers) qui compte actuellement plus de 200 000 abonnés.

Inutile de dire que Daniel est la quintessence d'une success story. Il fait partie de ces personnes vraiment talentueuses qui ont réussi à prendre une vie de difficultés et à la transformer en succès.

L'une des raisons de son immense succès - parmi tant d'autres - est son engagement à construire et à investir dans sa communauté de followers.

Pourquoi la communauté est importante, selon Daniel

Juste après la marque d'une heure dans notre conversation podcast Success Story, j'ai interrogé Daniel sur sa stratégie de marque personnelle et comment il évalue l'importance de construire une communauté.

"Quelqu'un m'a dit un jour que les gens ne se transforment jamais en fonction de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Et personne ne peut vraiment savoir qui vous êtes à moins que vous ne passiez du temps et que vous ne vous asseyiez avec eux."

Cela nous ramène à l'idée que, par-dessus tout, votre clientèle n'est constituée que de personnes. Ils sont humains. Et, comme les humains le font naturellement, ils ont soif d'authenticité. Ils veulent voir que vous êtes réel, que vous avez un côté humain et qu'ils peuvent se connecter avec vous à un certain niveau.

Évidemment, nous ne pouvons pas nous asseoir avec chaque client ou consommateur potentiel et avoir une conversation. Il n'est tout simplement pas possible de partager une connexion profonde et significative avec autant de personnes.

Mais il s'agit de construire une communauté là où vous le pouvez. Que ce soit par le biais d'un groupe Facebook que vous modérez activement ou d'un chat Twitter que vous hébergez sur une base mensuelle, la communauté est essentielle.

Les stratégies de Daniel pour une communauté prospère

Il s'avère qu'il n'est pas totalement hors de question d'interagir avec votre clientèle en personne – et Daniel y parvient. Voici quelques-unes des stratégies qu'il met activement en œuvre dans le cadre de sa société d'éducation financière en ligne, The Kwak Brothers.

1. Retraites

Daniel m'a expliqué qu'en raison de la nature des conférences – c'est-à-dire quelques orateurs faisant tout le discours – il peut être difficile de vraiment connaître les gens. Alors, il organise des retraites à la place.

"J'hésite à faire une conférence, mais je ferai des retraites. J'ai cette retraite à venir en novembre où j'accueille 35 à 40 entrepreneurs. Nous allons juste plonger profondément et parler de nos entreprises individuellement, et faire la vie ensemble."

Bien qu'il y ait quelques conférenciers présents, Daniel a souligné que l'aspect de rassemblement était plus important.

"Je fais venir des orateurs plutôt sympas, ne vous méprenez pas. Mais [faire la vie ensemble], c'est de cela qu'il s'agira."

2. Rencontres gratuites

Parce que les frères Kwak ont pour objectif d'éduquer et de doter les gens des outils dont ils ont besoin pour réussir, les rencontres sont un excellent moyen pour Daniel et son frère de motiver les membres de leur communauté alors qu'ils poursuivent leur chemin vers le succès.

"Je fais une rencontre gratuite ; je le fais deux fois par mois, et si les gens veulent se joindre, ils peuvent simplement aller sur TheKwakBrothers.com."

Les meetups sont un moyen simple et efficace de montrer à votre public que vous êtes réel, que vous avez à cœur ses meilleurs intérêts et que vous êtes prêt à prendre du temps sur votre emploi du temps chargé pour vous connecter à un niveau authentique.

3. Ressources de cadeaux

Ce que j'ai retenu de notre entretien, c'est que Daniel est un gars totalement généreux. Il veut aider les autres et il n'hésite pas à donner autant de ressources gratuites que possible.

"Nous venons de publier un cours gratuit - nous l'appelons Basecamp - et il s'agit de 50 heures de matériel sur l'entrepreneuriat en investissement immobilier. Nous avons un cours de productivité là-bas. Je filme un mini cours de mobilisation de capitaux à mettre là-bas, et nous le donnons simplement gratuitement. J'essaie de donner autant que je peux, en termes de contenu.

Bien que cela ne crée pas directement une communauté, cela aide à montrer à votre public que vous vous souciez de lui et que vous voulez qu'il réussisse.

4. La chaîne YouTube des frères Kwak

Les Kwak Brothers ont une chaîne YouTube avec près de 300 000 abonnés. Et, bien que les frères ne produisent pas activement des vidéos tous les jours, ils s'assurent de passer quelques fois par semaine.

Les YouTubers sont un autre exemple d'excellents bâtisseurs de communauté. Vous constaterez que les chaînes les plus populaires ont une communauté soudée d'abonnés qui ont l'impression de connaître le YouTuber à un niveau personnel. Ils acceptent les demandes, ils demandent des commentaires et ils semblent vraiment se soucier de leurs téléspectateurs.

En plus de tous les autres développements de la communauté qu'il fait, la présence de Daniel sur YouTube est vraiment la cerise sur le gâteau. Cela aide à garder les gens connectés avec lui et son entreprise, et c'est un excellent moyen de montrer la personnalité derrière la marque.

Que pouvez vous faire d'autre?

J'ai beaucoup apprécié la conversation que j'ai eue avec Daniel, et c'était génial d'entendre les nombreuses façons dont il favorise une communauté forte au sein de l'entreprise. Si les retraites et les rencontres en personne ne sont pas une option pour votre entreprise, quelles sont les autres choses que vous pouvez faire pour favoriser un sentiment de communauté parmi vos clients et abonnés ? Nous allons jeter un coup d'oeil.

Diffusion en direct, diffusion en direct, diffusion en direct !

Je l'ai mentionné précédemment, et je le répète - vous devez montrer à votre clientèle que vous êtes un être humain réel, vivant et respirant. La diffusion en direct est l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir. Vous pouvez répondre aux questions, donner un aperçu des nouveaux produits ou des fonctionnalités à venir, et même simplement avoir une conversation informelle avec vos téléspectateurs.

Surtout pour les petites entreprises, c'est un moyen très efficace d'établir une relation de confiance avec vos clients. Et ce n'est pas seulement à sens unique non plus. Demandez à vos téléspectateurs de soumettre des questions ou des idées, et récompensez les meilleurs avec un cri ou même un prix.

Un podcast, peut-être ?

C'en est un dont je peux témoigner personnellement. Les podcasts déchaînent ! J'ai pu rencontrer tellement de gens incroyables, apprendre de nouvelles choses et même saisir quelques opportunités commerciales grâce à mon podcast. Sans oublier que cela a été formidable pour la notoriété de ma marque.

Si vous avez déjà un podcast, assurez-vous de l'utiliser au maximum de son potentiel. Faites-vous des entretiens ? Sollicitez-vous des questions de vos auditeurs ? Réorientez-vous votre contenu dans d'autres formats (comme les articles de blog ou les médias sociaux) ?

Faire preuve de créativité

Mon esprit dérive toujours vers Lego lorsque je parle d'engagement communautaire. C'est incroyablement cool que la marque demande à ses plus grands fans de soumettre des designs pour de nouveaux ensembles. Non seulement cela crée un sentiment de propriété et d'appartenance pour les fans, mais cela se traduit également par des conceptions incroyablement créatives.

Quel genre de concours ou de défis pouvez-vous proposer ? Pouvez-vous publier des témoignages de clients sur votre site Web ou sur les réseaux sociaux ? Existe-t-il un produit pour lequel vous pouvez obtenir l'adhésion des clients avant de le lancer ?

Démarrer un groupe parallèle

Comme l'exemple de Rust-Oleum que j'ai mentionné plus tôt, certaines entreprises se prêtent parfaitement à la formation d'un club ou d'un groupe interne. Cela pourrait être un groupe Facebook, mais un site Web de marque est encore mieux.

Pensez-y, il s'agit d'un public captif qui s'intéresse à ce que vous faites. Vous pouvez favoriser un sentiment de communauté en partageant du contenu exclusif, des remises ou des aperçus de nouveaux produits. Vous pourriez même aller jusqu'à organiser des événements en direct (comme des webinaires) ou proposer des séances de coaching de groupe.

Cela donne également à votre communauté une chance de s'autoréguler et d'interagir les unes avec les autres. Ils peuvent aider à répondre aux questions, créer des liens autour de vos produits ou services et lancer des conversations animées.

Quoi que vous choisissiez, l'élément de base de la connectivité et de la communication bidirectionnelle est essentiel. Soyez aimable. Soyez prêt à consacrer le temps nécessaire pour créer une communauté autour de votre entreprise. Donnez généreusement, comme Daniel Kwak, et regardez votre entreprise prospérer.

Dernières pensées

Si vous avez résonné avec le tout début de la newsletter d'aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul - et que vous n'êtes pas non plus un mauvais homme d'affaires. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour créer une communauté autour de votre entreprise ; nous n'avons pas toujours la bande passante disponible pour les cloches et les sifflets.

Ce que je vous encourage à faire, c'est de faire un petit changement vers l'engagement communautaire cette semaine. Créez un groupe Facebook pour vos clients. Faites un livestream de 20 minutes et présentez-vous. Publiez un sondage sur Instagram Stories pour obtenir l'adhésion des clients à un nouveau produit.

Finalement, cependant, l'objectif devrait être de créer une communauté florissante - pas seulement une liste de diffusion qui reçoit au mieux des mesures d'engagement médiocres. Construisez une communauté et le succès suivra.

Si vous avez été intrigué par l'histoire de Daniel, je vous recommande fortement d'écouter son interview. Nous avons parlé de son histoire d'origine, de la façon dont il s'est lancé dans l'investissement immobilier, du rôle que joue la religion dans sa vie professionnelle et, bien sûr, de la manière dont il a réussi à créer une communauté florissante autour de son entreprise. Vous pouvez le trouver ici .









Passe une bonne semaine!

