破解 Cloudflare 绕过代码

您的网络抓取工具刚刚再次被 Cloudflare 屏蔽！您已经在网上寻找解决方案，但似乎没有任何解决办法。 Cloudflare 绕过有什么秘诀吗？你打赌是有的。您只是没有偶然发现正确的食谱！





踏上导游之旅，穿越 Cloudflare 反机器人技术的迷宫。我们来这里是为了揭开 Cloudflare 内部运作的神秘面纱，揭示一些改变游戏规则的技巧，并确保您再也不会陷入死胡同！

什么是 Cloudflare？

Cloudflare是互联网的网络堡垒，提供一流的服务来提高网站和 Web 应用程序的安全性和性能。但你可能已经知道了！





现在，Cloudflare 如此受欢迎的秘诀是什么？请击鼓——这是反机器人解决方案！









曾经遇到过那个页面吗？嗯，你是唯一的一个！这是Cloudflare 机器人管理服务的结果，它是一种防止恶意机器人恶作剧的高科技屏障。





以下是为该网络安全平台提供支持的技术：





行为分析：将其想象为夏洛克·福尔摩斯仔细检查网络上的用户行为，以破译用户是否是人类。

机器学习魔法：将其视为机器人检测的邓布利多军团，从包含数十亿条记录的庞大数据集中学习，为每个请求提供可靠的机器人评分。

指纹识别：使用数百万个互联网属性来精确识别机器人请求，而不会损害用户隐私。





结果？机器人，走开！









从阻止撞库到阻止内容抓取者、垃圾邮件发送者、库存囤积者、信用卡填充者，甚至针对应用程序 DDoS 攻击建立坚实的防御 - Cloudflare 都能满足您的需求。





Cloudflare 的机器人管理堪称机器人管理领域的蝙蝠侠，警惕地保护网站，阻止任何恶意机器人行为的迹象。 🦸‍♂️





但每个超级英雄都有自己的氪石！深入到下一部分来了解更多内容。





绕过 Cloudflare 的技巧

在深入本章之前，让我们先解决一个紧迫的问题。是否有可能绕过 Cloudflare？绝对地！任何在线解决方案都不能也不应该限制用户随心所欲地访问公共网站，即使是通过自动化软件也是如此。





因此，最重要的问题是：如何智胜 Cloudflare？ 🤔





深入研究以下提示，掌握躲避 Cloudflare 的艺术！

使用可靠的IP

Cloudflare 根据 IP 的声誉为其评分。如果您的 IP 因执行 Cloudflare 认为恶意的操作而被当场抓获，则被阻止的可能性会很高。





解决方案？拥有大量 IP 来分发您的请求。在这种情况下，即使一个 IP 被阻止，您的武器库中还有许多其他可用的 IP。这就是通过代理进行 IP 轮换发挥作用的地方。了解有关如何轮换 IP 地址的更多信息。





利用浏览器自动化

只有浏览器才能克服 Cloudflare 机器人管理带来的挑战。当您浏览该解决方案屏蔽的页面时，您的浏览器会使用 JavaScript 来应对这些挑战，而您甚至没有意识到。自动化脚本通过传统 HTTP 客户端发出的请求将立即遇到障碍。





为什么？因为 HTTP 客户端无法执行 JavaScript！这是只有浏览器才能做到的事情。因此，您的 Cloudflare 就绪自动化脚本应该依赖于一种在浏览器中以编程方式在网页上执行操作的方法，例如通过 Playwright 控制无头浏览器。





对 Cloudflare 挑战进行逆向工程

这才是真正的挑战开始的地方——如何智取 Cloudflare 复杂地嵌入到网页中的反机器人防御？答案是：深入研究他们的工作原理，通过逆向工程解开谜题，然后征服。说起来容易做起来难😅





第一步涉及找到与 JavaScript 挑战检索相关的请求。这将涉及您必须以某种方式破译的加密代码：









假设你成功做到了这一点。现在，剩下的就是弄清楚原始代码的意图并创建一个策略来欺骗它认为 Cloudflare 挑战已经被克服。





从理论上讲，这听起来是一种有效的方法，但在现实世界中，这可能是一张导致巨大头痛的单程票。





不过别担心。克服 Cloudflare 是可能的——您只需要正确的工具！

我的解决方案有效......直到它不起作用

想象一下，您是一位 IT 天才，设法破解代码以绕过 Cloudflare 的机器人防护技术。请记住，Cloudflare 是一只不断发展的野兽，因此不能保证您的解决方案明天就能发挥作用。为了实现目标，您必须采用不同的方法！





克服 Cloudflare 的现实、理想、智能解决方案将是一个可控的浏览器，它：

可以为您克服先进的反机器人措施。

始终保持最新状态，因为它在云中运行。

自动轮换 IP 并处理请求尝试。

避免指纹识别以提高您的隐私。

可以自行解析验证码。

允许 cookie 管理和标头定制。

通过在云中执行确保惊人的可扩展性和性能。

它可以由任何浏览器自动化库控制，例如 Selenium、Playwright 或 Puppeteer。





这不仅仅是一个梦想，而是触手可及的现实。您想象的浏览器是真实的，由 Bright Data 开发，名为Scraping Browser ！





最后的想法

Cloudflare 在保护网站免受恶意机器人攻击方面占据主导地位。在这里，我们深入研究了它用于检测和停止自动化软件的技术，为您提供了一些避免它们的实用技巧。但说实话，这是一项艰苦、反复试验、令人士气低落的任务。





需要一劳永逸地绕过 Cloudflare？拥抱Bright Data的抓取浏览器，加入我们的使命，将互联网转变为每个人、任何地方都可以访问的公共空间，甚至可以通过自动化脚本访问！





直到下一次，继续自由地探索互联网！