Cloudflare Bypass Kodunu Kırmak

Web kazıyıcınız az önce Cloudflare tarafından tekrar engellendi! Çözümler için internete baktınız, ancak hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor. Cloudflare baypas için gizli bir sos var mı? Eminim vardır. Doğru tarife rastlamadınız!





Cloudflare anti-bot teknolojisi labirentinde rehberli bir tura çıkın. Cloudflare'in iç işleyişini açığa çıkarmak, oyunun kurallarını değiştiren bazı hileleri ortaya çıkarmak ve bir daha asla çıkmaza girmemenizi sağlamak için buradayız!

Cloudflare Nedir?

İnternetin siber kalesi Cloudflare , web sitelerinin ve web uygulamalarının güvenliğini ve performansını artırmak için birinci sınıf hizmetler sunar. Ama muhtemelen bunu zaten biliyordunuz!





Peki Cloudflare'i bu kadar popüler yapan gizli sos nedir? Drumroll lütfen; bu anti-bot çözümleri!









Hiç o sayfaya rastladın mı? Peki, sen teksin! Bu, kötü niyetli botların yaramazlıklarına karşı yüksek teknolojili bir kalkan olan Cloudflare Bot Yönetimi hizmetinin bir sonucudur.





İşte bu siber güvenlik platformuna güç veren teknolojiler:





Davranış analizi: Sherlock Holmes'un, kullanıcıların insan olup olmadığını çözmek için Web'deki kullanıcı davranışlarını incelemesi gibi düşünün.

Makine öğrenimi büyüsü: Bunu, her isteğe güvenilir bir bot puanı vermek için milyarlarca kayıttan oluşan devasa bir veri kümesinden öğrenen, Dumbledore'un bot algılama Ordusu olarak düşünün.

Parmak İzi: Kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden bot isteklerini tam olarak tanımlamak için milyonlarca internet özelliğini kullanın.





Sonuç? Botlar, defolun!









Kimlik bilgisi doldurmayı durdurmaktan içerik kazıyıcıları, spam gönderenleri, envanter istifçilerini, kredi kartı doldurucularını engellemeye ve hatta uygulama DDoS saldırılarına karşı sağlam bir savunma oluşturmaya kadar Cloudflare her şeyi hallediyor.





Cloudflare'in Bot Yönetimi, bot yönetiminin Batman'i kadar uzun boylu duruyor ve web sitelerini herhangi bir kötü niyetli bot davranışı ipucunu engellemek için dikkatli bir şekilde koruyor. 🦸‍♂️





Ama her süper kahramanın kendi kriptoniti vardır! Daha fazlasını çözmek için sonraki bölüme geçin.





Cloudflare'ı Atlatma İpuçları

Bu bölüme geçmeden önce, can alıcı bir soruyu ele alalım. Cloudflare'ı atlatmak mümkün mü? Kesinlikle! Hiçbir çevrimiçi çözüm, otomatik yazılımlar aracılığıyla bile kullanıcıların genel sitelere istedikleri gibi erişmelerini kısıtlayamaz veya kısıtlamamalıdır.





Dolayısıyla milyon dolarlık soru şu: Cloudflare'ı nasıl alt edebiliriz? 🤔





Cloudflare'dan kaçma sanatında ustalaşmak için aşağıdaki ipuçlarına dalın!

Güvenilir bir IP kullanın

Cloudflare, IP'lere itibarlarına göre bir puan verir. IP'niz Cloudflare tarafından kötü amaçlı olarak değerlendirilen eylemler gerçekleştirirken suçüstü yakalanırsa, engellenme olasılığı yüksek olur.





Çözüm? İsteklerinizi dağıtabileceğiniz geniş bir IP havuzuna sahip olmak. Bu senaryoda, bir IP bloke edilse bile cephanenizde çok sayıda başka IP bulunur. Proxy aracılığıyla IP rotasyonunun devreye girdiği yer burasıdır. Bir IP adresinin nasıl döndürüleceği hakkında daha fazla bilgi edinin.





Tarayıcı Otomasyonundan Yararlanın

Cloudflare'in Bot Yönetimi tarafından belirlenen zorlukların üstesinden yalnızca tarayıcılar gelebilir. Bu çözüm tarafından korunan bir sayfada gezindiğinizde, tarayıcınız siz farkına bile varmadan bu zorlukların üstesinden gelmek için JavaScript'i kullanır. Geleneksel bir HTTP istemcisi aracılığıyla otomatikleştirilmiş bir komut dosyası tarafından yapılan istekler daha sonra anında engellenir.





Neden? Çünkü HTTP istemcileri JavaScript'i çalıştıramaz! Bu yalnızca bir tarayıcının yapabileceği bir şeydir. Bu nedenle, Cloudflare'e hazır otomatik komut dosyanız , başsız bir tarayıcıyı Playwright aracılığıyla kontrol etmek gibi, tarayıcıdaki bir web sayfasındaki eylemleri programlı olarak yürütmek için bir yaklaşıma dayanmalıdır.





Cloudflare Zorluklarında Tersine Mühendislik

İşte asıl zorluk burada başlıyor: Cloudflare tarafından bir web sayfasına karmaşık bir şekilde yerleştirilmiş anti-bot savunmalarını nasıl alt edebiliriz? Cevap: Çalışmalarının derinliklerine dalın, tersine mühendislik yoluyla bulmacayı çözün ve fethedin. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay 😅





Birinci adım, JavaScript sorgulamasının alınmasıyla bağlantılı isteğin bulunmasını içerir. Bu, bir şekilde deşifre etmeniz gereken şifrelenmiş kodu içerecektir:









Diyelim ki bunu başardınız. Şimdi geriye kalan tek şey, orijinal kodun amacını anlamak ve onu Cloudflare sorununun aşıldığına inandıracak bir strateji oluşturmaktır.





Kağıt üzerinde bu geçerli bir yaklaşım gibi görünse de gerçek dünyada devasa bir baş ağrısına giden tek yönlü bir bilet olabilir.





Endişelenmeyin. Cloudflare'in üstesinden gelmek mümkün; yalnızca doğru araçlara ihtiyacınız var!

Çözümüm Çalışıyor… Çalışmayana Kadar

Cloudflare'in bot koruma teknolojilerini aşmak için kodu kırmayı başaran bir BT dehası olduğunuzu hayal edin. Cloudflare'in sürekli gelişen bir canavar olduğunu unutmayın; dolayısıyla çözümünüzün yarın işe yarayacağının garantisi yok. Hedefe ulaşmak için farklı bir yaklaşımı benimsemelisiniz!





Cloudflare'in üstesinden gelmek için gerçek dünyaya ait, ideal ve akıllı bir çözüm, şunları sağlayan kontrol edilebilir bir tarayıcı olacaktır:

Sizin için gelişmiş anti-bot önlemlerinin üstesinden gelebilir.

Bulutta çalıştığı için her zaman günceldir.

IP'leri otomatik olarak döndürür ve istek girişimlerini işler.

Gizliliğinizi geliştirmek için parmak izini önler.

CAPTCHA'ları kendi başına çözebilir.

Çerez yönetimine ve başlık özelleştirmesine izin verir.

Bulutta yürütülerek olağanüstü ölçeklenebilirlik ve performans sağlar.

Selenium, Playwright veya Puppeteer gibi herhangi bir tarayıcı otomasyon kütüphanesi tarafından kontrol edilebilir.





Bu sadece bir hayal değil, elle tutulur bir gerçek. Hayal ettiğiniz tarayıcı gerçektir, Bright Data tarafından geliştirilmiştir ve Scraping Tarayıcı adıyla anılmaktadır!





Son düşünceler

Cloudflare, web sitelerini kötü niyetli botlara karşı koruma konusunda üstündür. Burada, otomatik yazılımları tespit etmek ve durdurmak için kullandığı teknolojileri ayrıntılı olarak ele aldık ve bunlardan kaçınmanız için size bazı kullanışlı ipuçları sunduk. Ama gerçek olalım; bu meşakkatli, deneme-yanılma ve moral bozucu bir görev.





Cloudflare'ı tamamen atlamanız mı gerekiyor? Bright Data'nın Scraping Tarayıcısını benimseyin ve İnternet'i otomatik komut dosyaları aracılığıyla bile herkesin, her yerde erişebileceği bir kamusal alana dönüştürme misyonumuza katılın!





Bir dahaki sefere kadar interneti özgürce keşfetmeye devam edin!