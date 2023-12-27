Взлом кода обхода Cloudflare

Cloudflare снова заблокировал ваш веб-скребок! Вы искали в Интернете решения, но, похоже, ничего не помогло. Есть ли секретный соус для обхода Cloudflare? Держу пари, что есть. Вы просто не наткнулись на правильный рецепт!





Отправьтесь на экскурсию по лабиринту технологии защиты от ботов Cloudflare. Мы здесь, чтобы прояснить внутреннюю работу Cloudflare, раскрыть некоторые революционные трюки и гарантировать, что вы никогда больше не зайдете в тупик!

Что такое Cloudflare?

Cloudflare , кибер-крепость Интернета, предлагает первоклассные услуги для повышения безопасности и производительности веб-сайтов и веб-приложений. Но вы, наверное, это уже знали!





Итак, какой секретный соус делает Cloudflare таким популярным? Барабанная дробь, пожалуйста — это средства борьбы с ботами!









Вы когда-нибудь сталкивались с этой страницей? Ну ты единственный! Это результат службы Cloudflare Bot Management , высокотехнологичной защиты от вредоносных ботов.





Вот технологии, лежащие в основе этой платформы кибербезопасности:





Поведенческий анализ. Представьте себе, как Шерлок Холмс изучает поведение пользователей в Интернете, чтобы понять, являются ли пользователи людьми или нет.

Магия машинного обучения: думайте об этом как об армии Дамблдора по обнаружению ботов, обучающейся на колоссальном наборе данных с миллиардами записей, чтобы дать каждому запросу надежную оценку ботов.

Снятие отпечатков пальцев: используйте миллионы интернет-ресурсов для точной идентификации запросов ботов без ущерба для конфиденциальности пользователей.





Результат? Боты, вперед!









От предотвращения подброса учетных данных до противодействия сборщикам контента, спамерам, накопителям инвентаря, вбросам кредитных карт и даже созданию надежной защиты от DDoS-атак приложений — Cloudflare предлагает все это.





Служба управления ботами Cloudflare является Бэтменом в области управления ботами, бдительно защищая веб-сайты и предотвращая любые намеки на вредоносное поведение ботов. 🦸‍♂️





Но у каждого супергероя есть свой криптонит! Погрузитесь в следующий раздел, чтобы узнать больше.





Советы по обходу Cloudflare

Прежде чем углубиться в эту главу, давайте ответим на животрепещущий вопрос. Можно ли вообще обойти Cloudflare? Абсолютно! Никакие онлайн-решения не могут и не должны ограничивать доступ пользователей к общедоступным сайтам по их желанию, даже с помощью автоматизированного программного обеспечения.





Таким образом, вопрос на миллион долларов: как перехитрить Cloudflare? 🤔





Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, чтобы овладеть искусством уклонения от Cloudflare!

Используйте надежный IP

Cloudflare оценивает IP-адреса на основе их репутации. Если ваш IP-адрес был пойман с поличным при выполнении действий, которые Cloudflare считает вредоносными, шансы быть заблокированными становятся высокими.





Решение? Наличие большого пула IP-адресов для распределения ваших запросов. В этом случае, даже если один IP-адрес будет заблокирован, в вашем арсенале будет много других. Вот тут-то и вступает в игру ротация IP-адресов через прокси. Узнайте больше о том , как изменить IP-адрес .





Используйте автоматизацию браузера

Только браузеры могут преодолеть проблемы, связанные с управлением ботами Cloudflare. Когда вы перемещаетесь по странице, защищенной этим решением, ваш браузер использует JavaScript для решения этих проблем, даже не осознавая этого. Запросы, сделанные автоматическим сценарием через традиционный HTTP-клиент, сразу же блокируются.





Почему? Потому что HTTP-клиенты не могут выполнять JavaScript! Это может сделать только браузер. Таким образом, ваш автоматизированный скрипт, готовый к Cloudflare, должен основываться на подходе к программному выполнению действий на веб-странице в браузере, например, на управлении безголовым браузером через Playwright .





Реверс-инжиниринг проблем Cloudflare

Вот тут-то и возникает настоящая проблема: как перехитрить систему защиты от ботов, встроенную в веб-страницу с помощью Cloudflare? Ответ: погрузитесь глубже в их работу, разгадайте загадку с помощью реверс-инжиниринга и победите. Это легче сказать, чем сделать 😅





Первый шаг включает в себя поиск запроса, связанного с получением задачи JavaScript. Это будет включать в себя зашифрованный код, который вы должны как-то расшифровать:









Предположим, вам удалось это сделать. Теперь все, что осталось, — это выяснить намерения исходного кода и создать стратегию, которая позволит ему думать, что проблема Cloudflare решена.





На бумаге это звучит как правильный подход, но в реальном мире это может быть билетом в один конец к колоссальной головной боли.





Не волнуйтесь, однако. Преодолеть Cloudflare возможно — вам просто нужны правильные инструменты!

Мое решение работает… пока не перестанет

Представьте, что вы ИТ-гений, которому удалось взломать код, чтобы обойти технологии защиты ботов Cloudflare. Имейте в виду, что Cloudflare постоянно развивается, поэтому нет никаких гарантий, что ваше решение будет работать завтра. Чтобы достичь цели, вам придется использовать другой подход!





Реальным, идеальным и интеллектуальным решением для преодоления Cloudflare мог бы стать управляемый браузер, который:

Может преодолеть передовые меры по борьбе с ботами за вас.

Всегда актуален, поскольку работает в облаке.

Автоматически меняет IP-адреса и обрабатывает попытки запросов.

Избегает снятия отпечатков пальцев, чтобы улучшить вашу конфиденциальность.

Может самостоятельно решать CAPTCHA.

Позволяет управлять файлами cookie и настраивать заголовок.

Обеспечивает потрясающую масштабируемость и производительность за счет выполнения в облаке.

Им можно управлять с помощью любой библиотеки автоматизации браузера, например Selenium, Playwright или Puppeteer.





Это не просто мечта, а осязаемая реальность. Браузер, который вы представляете, настоящий, разработанный Bright Data и называется Scraping Browser !





Последние мысли

Cloudflare является лидером в защите веб-сайтов от вредоносных ботов. Здесь мы углубились в технологии, которые он использует для обнаружения и остановки автоматизированного программного обеспечения, и предложили вам несколько полезных советов, как их избежать. Но давайте будем честными: это изнурительная, деморализующая задача проб и ошибок.





Хотите обойти Cloudflare раз и навсегда? Используйте Scraping Browser от Bright Data и присоединяйтесь к нашей миссии по превращению Интернета в общественное пространство, доступное каждому и везде, даже с помощью автоматизированных скриптов!





До новых встреч, продолжайте свободно исследовать Интернет!