Coinbase #1 出于所有错误原因，Apple 成为“测试版”

它。是。周一。 Hacker Noon 团队（好吧，这有点夸张。只有我。一直都是我。）仍然宿醉于 大量公告 来自昨天的 Xbox 和 Bethesda 游戏展示。现在看；我个人不在乎你是 Team Playstation™ 还是 Team Xbox™，但我总是关注游戏新闻，尤其是当它涉及到所有游戏之王™ 的端口时：PC。





你听见了，安慰农民。正如巫师和超人明星亨利卡维尔曾经说过的那样：“你要么活得足够长，才能买得起 光荣的 PC 构建 或者死于你那小小的也许——也许是不可升级的控制台。”（编者注：亨利卡维尔 确实 做过 不是 比如说！ )





随便吧。我想说的是：为什么这周他妈的不是微软#1！？！？ 😠





*我们现在用我们定期安排的节目打断这种咆哮*





币库 本周排名第一！ 👑我说了。在那里，我说了算。它是由与 Lex Luthor 相似的 Brian Armstrong 领导的加密货币公司。上周，我将他与 Luthor 进行了比较 外貌 .本周，我很高兴地报告这些相似之处不仅仅是外观。





ICYMI ：Coinbase 暂停招聘 本月早些时候，并取消了一些已接受的报价。此举引起了 公众强烈反对 在社交媒体网站上，最终 网上请愿 （据称是 Coinbase 员工）要求罢免加密货币交易所的高层管理人员，因为他们做出的决定对公司、股东和员工来说“导致了有问题的结果和负面价值”。





阿姆斯特朗没有 任何一个 尽管。他不仅将请愿书称为“ 哑的 ”他提醒员工，如果发现他们是发起请愿的人，他们可能会被 被解雇 .他还建议，如果员工不信任高层领导，他们应该只是“ 辞职找公司 “他们相信。这是 整个推特线程 如果你想读它。





现在也许，阿姆斯特朗是 灵感来自埃隆马斯克 （愿主永远宠爱马斯克）；也许他是 被冒犯了 Coinbase 员工在请愿书中没有提到他；也许他今天过得很糟糕。无论如何，互联网就是无法停止谈论它，所有这些喋喋不休推动 Coinbase 上涨了 14.1%，对 Hacker Noon 的科技公司概述中令人垂涎的第一名的兴趣增加了 14.1%。





本周的测试版（大声笑明白吗？测试版？）是 苹果公司。 在＃2点。 🍎 该公司的旗舰全球开发者大会活动刚刚结束，对公司公告的兴趣似乎已经减弱。对 iPhone 制造商的趋势兴趣下降了 7.2%，可能是因为没有，我的意思是，没有， 从会议 让任何人大吃一惊——除非你考虑 为汽车仪表板供电 令人兴奋。





本周排名第三的是 亚马逊 . 📦





电子商务巨头， 带头 在上周的 Tech Company Overview 中，似乎出现在印度的新闻中。公司 鞠躬 周五，印度超级联赛 (IPL) 的媒体版权竞购战——这是企业在这个拥有近 14 亿人口的板球疯狂国家发展的超级有利可图的方式。随着亚马逊的退出，迪士尼、索尼和印度的 Reliance 将展开激烈角逐，看谁能获得在外国领土上播放世界上最富有的 T20 联赛的权利。





亚马逊也是最近的上周今晚与约翰奥利弗一集的主题 科技垄断 .





任何人， 英特尔 作为全球最大的半导体芯片制造商重返前 5 名 首次亮相 其“英特尔 4”工艺节点的详细信息。 🖥️ 这很讽刺，因为该公司本周也排名第四。我不会让你厌烦细节，但“英特尔 4”应该比公司目前生产的更好。





别处， 特斯拉 在获得第 5 名后，本周的收视率得到了四舍五入。 🚗 关于电动汽车制造商招聘的报道相互矛盾（有时也被认为是 最有价值的汽车公司 在世界上）。





据说首席执行官埃隆马斯克（愿主永远看顾他） 被解雇 公司在新加坡的国家经理，并已对公司的业务敲响了警钟。 季度业绩 .





但德国地区经济部长 说 特斯拉在其 Gruenheide 工厂每月招聘 500 至 600 名员工，并希望雇佣不再在其他德国汽车制造商工作的工人。酷，我猜。





伙计们，这就是一个包装！这是 Hacker Noon 的 Tech Company 概览。我们将在下周回来看看这些排名如何变化。如果您想实时关注这些排名，请关注列表 这里 .





和平！☮️