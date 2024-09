Coinbase # 1 cho tất cả các lý do sai, Apple trở thành 'Beta'

Nó. Là. Thứ hai. Và nhóm Hacker Noon (được rồi, hơi cường điệu. Chỉ có tôi thôi. Luôn là tôi.) Vẫn còn nôn nao với hàng loạt thông báo ra mắt từ Xbox & Bethesda Game Showcase ngày hôm qua. Bây giờ hãy nhìn đi; Cá nhân tôi không quan tâm bạn là Team Playstation ™ hay Team Xbox ™ nhưng tôi luôn cập nhật tin tức về trò chơi, đặc biệt khi nó liên quan đến các cổng đến với Vua ™ của tất cả trò chơi: PC.





Ya nghe tôi, an ủi nông dân. Như ngôi sao của The Witcher và Superman, Henry Cavill từng nói, "Bạn có thể sống đủ lâu để đủ khả năng bản dựng PC vinh quang hoặc chết với bảng điều khiển thiếu niên thiếu niên của bạn có thể - có thể không nâng cấp được. "( Ghi chú của biên tập viên: Henry Cavill CHẮC CHẮN làm KHÔNG PHẢI nói rằng! )





Anyyyyyway. Điều tôi muốn nói là: TẠI SAO F * CK KHÔNG PHẢI LÀ MICROSOFT # 1 TRONG TUẦN NÀY !? 😠





* Bây giờ chúng tôi làm gián đoạn sự rant này với chương trình được lên lịch thường xuyên của chúng tôi *





Coinbase là # 1 trong tuần này! 👑 Tôi đã nói rồi. Đó, tôi đã nói điều đó. Đó là công ty tiền điện tử do Brian Armstrong của Lex Luthor đứng đầu. Tuần trước, tôi đã so sánh anh ấy với Luthor trong vẻ bề ngoài . Tuần này, tôi vui mừng thông báo rằng những điểm tương đồng không chỉ là ngoại hình.





ICYMI : Coinbase tạm dừng tuyển dụng đầu tháng này và đã hủy bỏ một số đề nghị được chấp nhận. Động thái này đã thu hút một phản ứng dữ dội của công chúng trên các trang mạng xã hội, lên đến đỉnh điểm là kiến nghị trực tuyến (chủ đích của nhân viên Coinbase) yêu cầu loại bỏ các giám đốc điều hành hàng đầu tại sàn giao dịch tiền điện tử vì đã đưa ra các quyết định "dẫn đến kết quả đáng ngờ và giá trị tiêu cực" cho công ty, cổ đông và nhân viên của công ty.





Armstrong không có bất kỳ của nó Tuy nhiên. Anh ấy không chỉ kêu gọi thỉnh nguyện " câm ", ông nhắc nhở các nhân viên rằng nếu họ bị phát hiện là những người bắt đầu kiến nghị, họ có thể Bị sa thải . Ông cũng gợi ý rằng nếu nhân viên không tin tưởng vào lãnh đạo cấp cao, họ chỉ nên " nghỉ việc và tìm một công ty "họ đã tin tưởng. Đây là toàn bộ chủ đề twitter nếu bạn muốn đọc nó.





Bây giờ có lẽ, Armstrong là lấy cảm hứng từ Elon Musk (cầu mong chúa luôn giữ Musk trong sự ân cần tốt đẹp của anh ấy); có lẽ anh ấy bị xúc phạm rằng các nhân viên của Coinbase đã không nêu tên anh ta trong đơn yêu cầu; có lẽ anh ấy đã có một ngày tồi tệ. Dù là gì đi nữa, internet vẫn không thể ngừng bàn tán về nó và tất cả những lời bàn tán đó đã đẩy Coinbase tăng 14,1% về xu hướng quan tâm cho vị trí số 1 đáng thèm muốn trên Tổng quan về Công ty Công nghệ của Hacker Noon.





Bản beta của tuần này (lol get it? Beta?) Là Apple Inc. ở vị trí số 2. 🍎 Sự kiện Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu hàng đầu của công ty vừa kết thúc gần đây và sự quan tâm đến các thông báo của công ty dường như đã suy yếu. Xu hướng quan tâm đến nhà sản xuất iPhone đã giảm 7,2%, có lẽ vì không có gì, và ý tôi là, không có gì, từ hội nghị thổi bay tâm trí của bất kỳ ai - trừ khi bạn cân nhắc cấp nguồn cho bảng điều khiển ô tô của bạn như thổi hồn.





Chiếm vị trí thứ ba trong tuần này là Amazon . 📦





Gã khổng lồ thương mại điện tử, vượt lên dẫn trước trong phần Tổng quan về Công ty Công nghệ của tuần trước, có vẻ như là tin tức ở Ấn Độ. Công ty cúi chào về cuộc chiến đấu thầu vào thứ Sáu để giành quyền truyền thông đối với Giải Ngoại hạng Ấn Độ, hay IPL - cách siêu sinh lợi để các doanh nghiệp phát triển ở quốc gia cuồng cricket gần 1,4 tỷ dân. Khi Amazon rút lui, Disney, Sony và Reliance của Ấn Độ sẽ chiến đấu để xem ai có được quyền phát sóng giải đấu T20 giàu có nhất thế giới ở các lãnh thổ nước ngoài.





Amazon cũng là chủ đề của tập Last Week Tonight with John Oliver on Công nghệ độc quyền .





Anywho, Intel đã trở lại Top 5 với tư cách là nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới ra mắt chi tiết về nút xử lý 'Intel 4' của nó. 🖥️ Điều này thật trớ trêu vì công ty cũng đứng ở vị trí thứ 4 trong tuần này. Tôi sẽ không cung cấp cho bạn chi tiết, nhưng 'Intel 4' được cho là tốt hơn những gì công ty hiện đang sản xuất.





Ở những nơi khác, Tesla đã làm tròn xếp hạng của tuần này sau khi đảm bảo vị trí số 5. 🚗 Có nhiều báo cáo mâu thuẫn về việc tuyển dụng tại nhà sản xuất xe điện (đôi khi con số này cũng tăng gấp đôi khi là một trong những công ty xe hơi có giá trị nhất trên thế giới).





Giám đốc điều hành Elon Musk (có thể chúa luôn dõi theo anh ta) được cho là có Bị sa thải giám đốc quốc gia của công ty tại Singapore và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiệu suất hàng quý .





Nhưng một bộ trưởng kinh tế khu vực của Đức nói Tesla đang thuê 500 đến 600 nhân viên mỗi tháng tại nhà máy Gruenheide của mình và muốn thuê những công nhân không còn làm việc tại các nhà sản xuất ô tô khác của Đức. Tôi đoán là tuyệt.





Và đó là một cái bọc, các bạn! Đây là tổng quan về Công ty Công nghệ của Hacker Noon. Chúng tôi sẽ quay lại vào tuần sau để xem những thứ hạng này thay đổi như thế nào. Nếu bạn muốn theo dõi các bảng xếp hạng này trong thời gian thực, hãy theo dõi danh sách nơi đây .





HÒA BÌNH! ☮️