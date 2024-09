Coinbase # 1 pour toutes les mauvaises raisons, Apple devient «bêta»

Ce. Est. Lundi. Et l'équipe Hacker Noon (d'accord, c'est un peu exagéré. C'est juste moi. Ça a toujours été moi.) a toujours la gueule de bois du une multitude d'annonces qui est sorti de la Xbox & Bethesda Game Showcase d'hier. Regardez maintenant; Personnellement, peu m'importe que vous soyez Team Playstation™ ou Team Xbox™, mais je suis toujours à l'affût des nouvelles sur les jeux, en particulier en ce qui concerne les ports qui arrivent sur le King™ de tous les jeux : le PC.





Vous m'avez entendu, consolez les paysans. Comme l'a dit un jour la star de The Witcher et Superman, Henry Cavill : "Soit vous vivez assez longtemps pour vous offrir un glorieuse construction de PC ou mourir avec votre toute petite console peut-être-peut-être pas évolutive." ( Note de l'éditeur : Henry Cavill ABSOLUMENT a fait NE PAS dis ça ! )





De toute façon. Ce que j'essaie de dire, c'est : POURQUOI LE F*CK N'EST PAS MICROSOFT #1 CETTE SEMAINE !?!? 😠





*Nous interrompons maintenant cette diatribe avec notre programmation régulière*





Coinbase est #1 cette semaine ! 👑 Je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. C'est la société de crypto-monnaie dirigée par le sosie de Lex Luthor, Brian Armstrong. La semaine dernière, je l'ai comparé à Luthor dans apparence . Cette semaine, j'ai le plaisir d'annoncer que les similitudes vont au-delà de l'apparence.





ICYMI : Coinbase embauche en pause plus tôt ce mois-ci et a annulé un certain nombre d'offres acceptées. Le déménagement a sollicité un réaction publique sur les sites de médias sociaux, aboutissant à une pétition en ligne (prétendument par des employés de Coinbase) demandant la révocation des principaux dirigeants de la bourse de crypto-monnaie pour avoir pris des décisions qui "ont conduit à des résultats douteux et à une valeur négative" pour l'entreprise, ses actionnaires et ses employés.





Armstrong n'avait pas n'importe lequel pourtant. Non seulement il a appelé la pétition " stupide ", il a rappelé aux employés que s'il s'avérait que ce sont eux qui ont lancé la pétition, ils pourraient être licencié . Il a également suggéré que si les employés ne faisaient pas confiance à la haute direction, ils devraient simplement " démissionner et trouver une entreprise " en quoi ils croyaient. Voici le tout le fil Twitter si vous voulez le lire.





Maintenant peut-être, Armstrong est inspiré par Elon Musk (que le seigneur garde toujours Musk dans ses bonnes grâces); peut-être est-il offensé que les employés de Coinbase ne l'ont pas nommé dans la pétition ; peut-être passait-il une mauvaise journée. Quoi qu'il en soit, Internet ne pouvait tout simplement pas s'empêcher d'en parler, et tout ce bavardage a propulsé Coinbase de 14,1 % en termes d'intérêt pour la place convoitée n°1 sur Hacker Noon's Tech Company Overview.





La bêta de cette semaine (lol compris ? bêta ?) était Apple Inc. au point #2. 🍎 L'événement phare de la conférence mondiale des développeurs de l'entreprise vient de se terminer et l'intérêt pour les annonces de l'entreprise semble déjà décliner. L'intérêt pour le fabricant d'iPhone a baissé de 7,2 %, peut-être parce que rien, et je veux dire, rien, de la conférence a époustouflé tout le monde - à moins que vous ne considériez alimenter le tableau de bord de votre voiture comme hallucinant.





Prendre la troisième place cette semaine était Amazone . 📦





Le géant du e-commerce, qui a pris les devants dans Tech Company Overview de la semaine dernière, semble être dans l'actualité en Inde. L'entreprise tiré sa révérence d'une guerre d'enchères vendredi pour les droits médiatiques de la Premier League indienne, ou IPL – le moyen super lucratif pour les entreprises de se développer dans la nation folle de cricket de près de 1,4 milliard d'habitants. Avec Amazon sorti, Disney, Sony et India's Reliance se battront pour voir qui obtient les droits de diffusion de la ligue T20 la plus riche du monde dans des territoires étrangers.





Amazon a également fait l'objet du dernier épisode de Last Week Tonight with John Oliver sur Monopoles technologiques .





N'importe qui, Intel était de retour dans le Top 5 en tant que plus grand fabricant de puces à semi-conducteurs au monde a fait ses débuts les détails de son nœud de processus 'Intel 4'. 🖥️ C'est ironique car l'entreprise était également à la 4ème place cette semaine. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais "Intel 4" est censé être meilleur que ce que la société produit actuellement.





Autre part, Tesla a complété les classements de cette semaine après avoir obtenu la cinquième place. 🚗 Il existe des rapports contradictoires sur l'embauche chez le constructeur de véhicules électriques (qui se double parfois aussi d'un des compagnie automobile la plus précieuse dans le monde).





Le PDG Elon Musk (que le seigneur veille toujours sur lui) aurait licencié directeur national de l'entreprise à Singapour et a tiré la sonnette d'alarme sur performances trimestrielles .





Mais un ministre allemand de l'Economie régionale a dit Tesla embauche 500 à 600 personnes par mois dans son usine de Gruenheide et souhaite embaucher des travailleurs qui ne travaillent plus chez d'autres constructeurs automobiles allemands. Cool, je suppose.





Et c'est un enveloppement, les amis! C'était l'aperçu de Hacker Noon's Tech Company. Nous reviendrons la semaine prochaine pour voir comment ces classements évoluent. Si vous souhaitez suivre ces classements en temps réel, suivez la liste ici .





PAIX!☮️