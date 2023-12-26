欢迎来到社交分拆时代：利基社交媒体领导者的出现

大约三十年前，吉姆·巴克斯代尔 (Jim Barksdale) 加入网景 (Netscape) 担任首席执行官，他提供了极具先见之明的商业智慧，定义了当时的许多技术创新： “赚钱的方法有两种。你可以捆绑，也可以取消捆绑。”





最近的例子莫过于 2010 年代初中期的有线电视，当时消费者达到了一个明显的转折点，并受够了昂贵的、一刀切的有线电视套餐。在省钱和更精确地管理内容的双重愿望的推动下，订阅者开始取消有线电视订阅，转而订阅多种流媒体服务。





到 2023 年，大多数美国家庭几十年来首次没有任何形式的有线电视订阅，这通常对消费者有利。主要的流媒体服务使消费者能够定义他们的电视消费范围，选择不为他们从未观看过的频道付费。





对于一些电视内容制作商来说，这代表着一场胜利：曾经为每个有线电视用户支付 2 美元的公司现在以数倍的价格提供自己的独立服务，抓住了吉姆·巴克斯代尔所说的机会。那些（通常）陷入困境的生产商这样做是因为他们未能接受不断变化的潮流，并且行动太慢，无法证明自己作为独立的利基产品的存在是合理的。





这种全行业的碎片化鼓励电视观众专注于自己的兴趣，并从根本上改变了电视内容制作人对其业务的看法，就像音乐 CD 被拆分成 MP3 一样。

同样的情况现在也发生在社交领域：欢迎来到社交媒体的分拆时代

Twitter 在过去 14 个月中的消亡与我们见过的任何其他社交媒体的失败都不一样：以前，主要的社交媒体播放器只是被类似的大众市场社交媒体播放器所取代，就像 Friendster 和 MySpace 让位于 Facebook 和推特。





但 2023 年的文化已经发生了转变，我们正在经历多元化，而不仅仅是 Twitter 用户的重新定位。用户不会涌向单一的包罗万象的替代方案。相反，他们正在分散到无数的利基网络中，以满足特定的兴趣和社区，从专业网络和创意艺术到体育和政治话语。这种分拆反映了人们对提供连接之外的功能的平台的兴趣日益增长——用户寻求相关性、共同兴趣和迎合他们的东西。





这也不仅仅是人们在哪里发布照片和视频的问题。 Facebook 等大众市场社交媒体平台的个别功能也出现了分裂。





一个明显的例子是生日应用程序，它通过隔离 Facebook 的一个关键功能：生日日历，成为社交媒体领导者。生日日历非常重要，高达 68% 的 Facebook 用户表示，生日日历是他们不停用 Facebook 的三大原因之一。但是，与趋势相符的是，许多人意识到，维护一个 Facebook 帐户只是为了收到关于今天是你姨妈生日的提醒，就像开着一辆福特 F-350 在三扇门外取一加仑牛奶一样。





相反，该应用程序保持简单，专注于在亲人的生日那天启用和鼓励人与人之间的联系。他们通过利用专有的人工智能为您填充生日日历来做到这一点，因此您（和您所爱的人）不需要提供任何信息，这隔离了 Facebook 生日体验的关键部分：我们不希望必须自己解决。





此类应用程序就像 MP3 到社交媒体 CD：当您只想欣赏一首最喜欢的歌曲时，为什么还要购买整张专辑呢？





成功在于聚焦于成功：来自人际关系的魔力、喜悦和快乐，拥抱新发现的事实，即你不需要牺牲你的理智（并忍受算法新闻提要）只是为了享受与你所爱的人的社交联系那些。





到 2024 年，与大众市场社交媒体分拆（呃，分拆）显然是制胜之举：它可能不会像音乐和电视分拆那样省钱，但可能只会拯救你的理智。