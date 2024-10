Bienvenue dans l’ère du dégroupage social : des leaders de niche dans les médias sociaux émergent

Il y a près de trente ans, Jim Barksdale rejoignait Netscape en tant que PDG et offrait une perle prémonitoire de sagesse commerciale qui allait depuis définir une grande partie de l'innovation technologique : « Il y a deux façons de gagner de l'argent. Vous pouvez regrouper ou dégrouper.





Il n’y a pas d’exemple plus récent que celui de la télévision par câble au début et au milieu des années 2010, lorsque les consommateurs ont atteint un point de bascule apparent et en ont eu assez des forfaits de câble coûteux et universels. Poussés par la double volonté d’économiser de l’argent et de sélectionner plus précisément les contenus, les abonnés ont commencé à résilier leurs abonnements au câble au profit d’abonnements à plusieurs services de streaming.





En 2023, pour la première fois depuis des décennies, la majorité des foyers américains n’avaient aucun abonnement à la télévision par câble, ce qui a généralement profité au consommateur. Les principaux services de streaming ont permis aux consommateurs de définir l’étendue de leur consommation télévisuelle, en refusant de payer pour les chaînes qu’ils n’avaient jamais regardées.





Pour certains producteurs de contenu télévisuel, cela représentait une victoire : les entreprises qui étaient autrefois payées 2 dollars par abonné au câble proposent désormais leur propre service autonome à un prix plusieurs fois supérieur, saisissant l'opportunité évoquée par Jim Barksdale. Les producteurs qui ont connu des difficultés (généralement) l’ont fait parce qu’ils n’ont pas réussi à accepter le changement de marée et ont agi trop lentement pour justifier leur existence en tant que produit de niche autonome.





Cette fragmentation à l’échelle de l’industrie a encouragé les téléspectateurs à se concentrer sur leurs intérêts et a fondamentalement réformé la façon dont les producteurs de contenu télévisuel perçoivent leur entreprise, de la même manière que les CD de musique ont été dégroupés en MP3.

La même chose s'est produite dans les réseaux sociaux : bienvenue dans l'ère du dégroupage des médias sociaux

La disparition de Twitter au cours des quatorze derniers mois ne ressemble à aucun autre échec des médias sociaux que nous ayons connu : auparavant, les principaux acteurs des médias sociaux étaient simplement remplacés par des acteurs similaires du marché de masse, comme la façon dont Friendster et MySpace ont cédé la place à Facebook et Twitter.





Mais la culture en 2023 a changé et plutôt que de passer par une simple délocalisation des utilisateurs de Twitter, nous assistons à une diversification. Les utilisateurs ne se précipitent pas vers une seule alternative globale. Au lieu de cela, ils se dispersent dans une myriade de réseaux de niche qui répondent à des intérêts et à des communautés spécifiques, du réseautage professionnel aux arts créatifs en passant par le sport et le discours politique. Ce dégroupage reflète un appétit croissant pour les plates-formes offrant plus que de la connectivité : les utilisateurs recherchent de la pertinence, des intérêts partagés et quelque chose qui les satisfait.





Il ne s’agit pas seulement de l’endroit où les gens publient leurs photos et vidéos. Certaines fonctionnalités des plateformes de médias sociaux grand public comme Facebook se sont également fragmentées.





Un exemple évident est Birthday App, qui est devenu un leader des médias sociaux en isolant une fonctionnalité clé de Facebook : le calendrier des anniversaires. Le calendrier des anniversaires est si important que 68 % des utilisateurs de Facebook déclarent qu'il fait partie des trois principales raisons pour lesquelles ils ne désactivent pas Facebook. Mais, fidèle à la tendance, beaucoup se rendent compte que maintenir un compte Facebook juste pour recevoir un rappel que c'est l'anniversaire de votre tante équivaut à conduire un Ford F-350 pour aller chercher un gallon de lait trois portes plus loin.





Au lieu de cela, l'application reste simple, en se concentrant sur l'activation et l'encouragement de la connexion humaine le jour de l'anniversaire d'un être cher. Pour ce faire, ils exploitent leur intelligence artificielle exclusive pour remplir un calendrier d'anniversaire pour vous, de sorte que vous (et vos proches) n'avez pas besoin de fournir d'informations, ce qui isole une partie clé de l'expérience d'anniversaire sur Facebook : nous ne voulons pas devoir le découvrir par nous-mêmes.





Des applications comme celles-ci sont le CD MP3 des réseaux sociaux : pourquoi acheter l'album entier quand vous voulez juste profiter de votre chanson préférée ?





La victoire, c'est de trouver le succès au centre de l'attention : la magie, le plaisir et la joie qui viennent de la connexion humaine, en acceptant le fait nouveau que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre santé mentale (et d'endurer des flux d'informations algorithmiques) juste pour profiter d'une connexion sociale avec votre bien-aimé. ceux.





En 2024, il est clair que rompre avec vos médias sociaux grand public (euh, dégroupage) est la décision gagnante : cela ne permettra peut-être pas d'économiser de l'argent comme l'a fait le dégroupage dans la musique et la télévision, mais cela pourrait simplement sauver votre santé mentale.