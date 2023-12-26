Sosyal Ayrışma Çağına Hoş Geldiniz: Niş Sosyal Medya Liderleri Ortaya Çıkıyor

Yaklaşık otuz yıl önce Jim Barksdale, Netscape'e CEO olarak katılmıştı ve o zamandan bu yana teknolojik yeniliklerin çoğunu tanımlayacak ileri görüşlü bir iş bilgeliği sunmuştu: “Para kazanmanın iki yolu vardır. Paketleyebilirsiniz veya ayrıştırabilirsiniz.





Tüketicilerin bariz bir dönüm noktasına ulaştığı ve pahalı, herkese uyan tek boyutlu kablo paketlerine yeterince sahip olduğu 2010'ların başları ve ortaları sırasındaki kablolu televizyondan daha güncel bir örnek yoktur. Paradan tasarruf etme ve içeriği daha hassas bir şekilde seçme arzusuyla hareket eden aboneler, çeşitli yayın hizmetlerine abonelikler yerine kablolu yayın aboneliklerini iptal etmeye başladı.





2023 yılında, Amerikan hanelerinin çoğunluğu, on yıllardır ilk kez herhangi bir kablolu televizyon aboneliğine sahip değildi ve bu, genel olarak tüketicinin yararına oldu. Başlıca yayın hizmetleri, tüketicilerin televizyon tüketimlerinin kapsamını tanımlamalarına ve hiç izlemedikleri kanallar için ödeme yapmamayı tercih etmelerine olanak tanıdı.





Bazı televizyon içerik üreticileri için bu bir kazanımdı: Bir zamanlar kablolu yayın abonesi başına 2 dolar ödenen şirketler, Jim Barksdale'in bahsettiği fırsatı değerlendirerek artık kendi bağımsız hizmetlerini birkaç kez daha sunuyorlar. (Genel olarak) mücadele eden üreticiler, değişen gidişatı kabul edemedikleri ve bağımsız, niş bir ürün olarak varlıklarını haklı çıkarmak için çok yavaş hareket ettikleri için bunu yaptılar.





Sektör çapındaki bu parçalanma, televizyon izleyicilerini kendi ilgi alanlarına odaklanmaya teşvik etti ve tıpkı müzik CD'lerinin MP3'lere ayrıştırılması gibi, televizyon içerik üreticilerinin işleri hakkındaki düşüncelerini de temelden yeniden şekillendirdi.

Aynı Şey Şimdi Sosyal Medyada da Oldu: Sosyal Medyanın Ayrıştırma Çağına Hoş Geldiniz

Twitter'ın son on dört aydaki çöküşü, gördüğümüz diğer sosyal medya başarısızlıklarına benzemiyor: Daha önce, Friendster ve MySpace'in yerini Facebook'a bırakması gibi, büyük sosyal medya oyuncularının yerini benzer kitlesel pazar sosyal medya oyuncuları aldı. Twitter'da.





Ancak 2023'teki kültür değişti ve Twitter kullanıcılarının yalnızca yer değiştirmesi yerine, bir çeşitlenme yaşıyoruz. Kullanıcılar her şeyi kapsayan tek bir alternatife akın etmiyor. Bunun yerine, profesyonel ağ oluşturma ve yaratıcı sanatlardan spor ve siyasi söylemlere kadar belirli ilgi alanlarına ve topluluklara hitap eden sayısız niş ağa dağılıyorlar. Bu ayrıştırma, bağlantıdan daha fazlasını sunan platformlara yönelik artan iştahı yansıtıyor; kullanıcılar ilgi, ortak ilgi ve kendilerine hitap eden bir şeyler arıyor.





Bu sadece insanların fotoğraflarını ve videolarını nerede yayınladığıyla da ilgili değil. Facebook gibi kitlesel pazara yönelik sosyal medya platformlarının bireysel özellikleri de parçalandı.





Bunun bariz bir örneği, Facebook'un önemli bir özelliği olan doğum günü takvimini izole ederek sosyal medya lideri olarak ortaya çıkan Doğum Günü Uygulamasıdır. Doğum günü takvimi o kadar önemli ki, Facebook kullanıcılarının %68'i şaşırtıcı bir şekilde Facebook'u devre dışı bırakmamalarının ilk üç nedeni arasında olduğunu söylüyor. Ancak, trende uygun olarak, pek çok kişi, sırf teyzenizin doğum günü olduğuna dair bir hatırlatma almak için Facebook hesabı tutmanın, Ford F-350'yi üç kapı aşağıdan bir galon süt almak için sürmeye benzediğinin farkında.





Bunun yerine uygulama, sevilen birinin doğum gününde insani bağlantıyı etkinleştirmeye ve teşvik etmeye odaklanarak işi basitleştiriyor. Bunu, sizin (ve sevdiklerinizin) herhangi bir bilgi vermenize gerek kalmaması için, sizin için bir doğum günü takvimi oluşturmak üzere özel yapay zekalarından yararlanarak yaparlar; bu da, Facebook doğum günü deneyiminin önemli bir bölümünü izole eder: istemiyoruz bunu kendi başımıza çözmek zorundayız.





Bunun gibi uygulamalar, sosyal medya CD'sindeki MP3'lerdir: sadece en sevdiğiniz şarkının keyfini çıkarmak varken neden albümün tamamını satın alasınız?





Kazanmak, başarıyı odak noktasında bulmaktır : sadece sevdiklerinizle sosyal bağlantının tadını çıkarmak için akıl sağlığınızdan ödün vermenize (ve algoritmik haber akışlarına katlanmanıza) gerek olmadığı yönündeki yeni keşfedilen gerçeği benimseyen insani bağlantıdan gelen sihir, zevk ve neşe olanlar.





2024'te, kitlesel pazara yönelik sosyal medyadan ayrılmanın (yani, ayrıştırma) kazanan hamle olduğu açık: Müzik ve televizyonda ayrıştırmanın yaptığı gibi paradan tasarruf etmeyebilir, ancak yalnızca akıl sağlığınızı kurtarabilir.