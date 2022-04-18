旧金山湾区软件工程师薪酬最高的 17 个城市

随着世界变得越来越数字化，几乎每家公司都在寻找软件工程师来编码——无论是哪个行业。这种现象对于软件工程师和程序员来说是个好消息，他们现在可以为自己炙手可热的人才获得高薪。

硅谷及其众多科技巨头的所在地旧金山湾区的软件工程师可以通过他们的薪酬方案获得更高的溢价，这也许不足为奇。

根据专业社交网络 Blind 上超过 500 万经过验证的专业人士的统计，这些是旧金山湾区软件工程师收入最高的 17 个城市。盲人考虑了年度基本工资和总薪酬方案，包括年薪和公司可能提供的任何基于股票的薪酬或奖金。

1. 加利福尼亚州洛斯加托斯

平均总薪酬 ：500,449 美元

：500,449 美元 总薪酬中位数 ：475,000 美元

：475,000 美元 平均工资 : $470,015

: $470,015 工资中位数：$451,000

据 Blind 称，洛斯加托斯是美国软件工程师收入最高的城市。

这个小镇是 Netflix 的所在地，它更愿意雇佣更多资深或有经验的专业人士并支付相应的报酬。这家视频流媒体巨头通常支付高额薪水，并为少数员工提供基于股票的薪酬。

2. 加利福尼亚州门洛帕克

平均总薪酬 ：$328,423

：$328,423 总薪酬中位数 ：297,000 美元

：297,000 美元 平均工资 : $167,004

: $167,004 工资中位数：$165,000

门洛帕克可能只有 34,000 人，但在工作周期间，技术工人的人数可能会激增。

门洛帕克是 Meta 的总部所在地，它是 Facebook 的所有者，也是收入最高的科技公司之一。谷歌和 Roblox 也在这座城市成立。

3. 加利福尼亚州库比蒂诺

平均总薪酬 ：279,391 美元

：279,391 美元 总薪酬中位数 ：$255,850

：$255,850 平均工资 : $165,753

: $165,753 工资中位数：$165,000

库比蒂诺是 Apple 及其未来派 Apple Park 企业园区的所在地。苹果的软件工程师最近获得了丰厚的薪水，因为这家 iPhone 制造商在 2022 年初短暂突破了令人瞠目结舌的 3 万亿美元市值。

4. 加利福尼亚州圣布鲁诺

平均总薪酬 ：$278,368

：$278,368 总薪酬中位数 ：225,900 美元

：225,900 美元 平均工资 : $161,269

: $161,269 工资中位数：$149,500

YouTube 于 2007 年将其总部迁至圣布鲁诺，并已成为该市最大的雇主。谷歌拥有的视频流服务雇佣了 2000 多名专业人士。

5. 加利福尼亚山景城

平均总薪酬 ：$275,181

：$275,181 总薪酬中位数 ：242,000 美元

：242,000 美元 平均工资 : $160,790

: $160,790 工资中位数：$156,000

山景城是硅谷的代名词。早在创业公司诞生于旧金山湾区的车库之前，这座城市就是硅半导体生产商的所在地，该地区因此得名。

当然，这座城市现在以谷歌总部而闻名，但其他知名科技公司包括 23andMe、Intuit、Mozilla 和 Synopsys。

6. 加利福尼亚州奥克兰

平均总薪酬 ：$266,869

：$266,869 总薪酬中位数 ：197,750 美元

：197,750 美元 平均工资 : $192,240

: $192,240 工资中位数：$168,750

奥克兰已成为许多金融科技公司的中心。 Credit Karma 于 2020 年将其总部从旧金山迁至奥克兰市中心。Block 和 Marqeta 在“The Town”也设有主要办事处。

7. 加利福尼亚州旧金山

平均总薪酬 ：$265,050

：$265,050 总薪酬中位数 ：225,000 美元

：225,000 美元 平均工资 : $165,042

: $165,042 工资中位数：$160,200

旧金山可能是科技行业的皇冠上的明珠，这里有太多的科技初创公司和公司。

海湾城市是Airbnb、DoorDash、Lyft、Twitter、Uber 等等，但它的主要雇主是Salesforce 。这家云巨头雇佣了 9000 多名员工，其总部为市中心的天际线做出了永久的贡献。

8. 加利福尼亚州桑尼维尔

平均总薪酬 ：$260,048

：$260,048 总薪酬中位数 ：238,000 美元

：238,000 美元 平均工资 : $160,499

: $160,499 工资中位数：$160,000

桑尼维尔作为芯片制造商 AMD 以及包括瞻博网络、微软旗下的 LinkedIn 和 NetApp 在内的先进技术和网络公司的所在地，一直保持着硅谷的根基。

9. 加利福尼亚州帕洛阿尔托

平均总薪酬 ：$234,739

：$234,739 总薪酬中位数 ：$200,000

：$200,000 平均工资 : $157,488

: $157,488 工资中位数：$154,000

托尼市帕洛阿尔托是硅谷的主要城市之一。 Cloudera 和 VMware 是该市一些最大的技术公司。

10. 加利福尼亚州圣马特奥

平均总薪酬 ：$234,066

：$234,066 总薪酬中位数 ：187,875 美元

：187,875 美元 平均工资 : $158,629

: $158,629 工资中位数：$155,500

以圣马特奥为家的公司包括 Coupa、Roblox 和 Snowflake。在被 Zendesk 收购之前，Momentive 的前身是 SurveyMonkey，总部位于该市。

11. 加利福尼亚州普莱森顿

平均总薪酬 ：$225,058

：$225,058 总薪酬中位数 ：202,000 美元

：202,000 美元 平均工资 : $150,887

: $150,887 工资中位数：$150,000

普莱森顿拥有许多商业园区，但该郊区的顶级雇主是人力资源技术巨头 Workday。

12. 加利福尼亚州福斯特城

平均总薪酬 ：220,293 美元

：220,293 美元 总薪酬中位数 ：190,000 美元

：190,000 美元 平均工资 : $158,319

: $158,319 工资中位数：$148,500

福斯特城是生物制药巨头 Gilead Sciences 和企业软件公司 Zuora 等公司的总部所在地。

13. 加利福尼亚州弗里蒙特

平均总薪酬 ：$218,913

：$218,913 总薪酬中位数 ：180,000 美元

：180,000 美元 平均工资 : $144,638

: $144,638 工资中位数：$142,500

总部设在弗里蒙特的著名公司包括 Corsair、Synnex 等，尽管该市的第一大雇主是特斯拉。

14. 加利福尼亚州圣克拉拉

平均总薪酬 ：$214,168

：$214,168 总薪酬中位数 ：197,000 美元

：197,000 美元 平均工资 : $153,885

: $153,885 工资中位数：$150,000

AMD、英特尔、NVIDIA 和 Palo Alto Networks 是一些最知名的科技公司，总部位于圣克拉拉。

15. 加利福尼亚州圣何塞

平均总薪酬 ：$210,801

：$210,801 总薪酬中位数 ：183,000 美元

：183,000 美元 平均工资 : $153,390

: $153,390 工资中位数：$145,000

圣何塞是旧金山湾区人口最多的城市，拥有 Adobe、Cisco、eBay、PayPal、Zoom 等。

16. 加利福尼亚州红木城

平均总薪酬 ：$207,955

：$207,955 总薪酬中位数 ：190,000 美元

：190,000 美元 平均工资 : $156,248

: $156,248 工资中位数：$151,000

红木城是 Box、Carbon、Electronic Arts 和 Informatica 等多家全球科技公司的总部所在地。

17. 加利福尼亚州米尔皮塔斯

平均总薪酬 ：$188,146

：$188,146 总薪酬中位数 ：165,750 美元

：165,750 美元 平均工资 : $154,073

: $154,073 工资中位数：$138,000

米尔皮塔斯的一些顶级雇主是科技雇主，包括 Cisco、FireEye、SanDisk 等。

方法

Blind 在其平台上分析了旧金山湾区软件工程师的基本工资和总薪酬。城市按平均总薪酬排名，包括年度基本工资，以及（如果适用）基于股票的薪酬和现金奖金。所有数据均由经过验证的专业人士在专业社交网络 Blind 上自行报告。

也发表在Teamblind 的博客上