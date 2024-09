17 villes les mieux rémunérées de la région de la baie de San Francisco pour les ingénieurs logiciels

Alors que le monde devient de plus en plus numérique, presque toutes les entreprises recherchent des ingénieurs en logiciel pour coder, quel que soit le secteur. Le phénomène a été une excellente nouvelle pour les ingénieurs en logiciel et les programmeurs qui peuvent désormais exiger des salaires élevés pour leurs talents en demande.

Il n'est peut-être pas surprenant que les ingénieurs en logiciel de la région de la baie de San Francisco, qui abrite la Silicon Valley et ses nombreux géants de la technologie, puissent exiger une prime encore plus élevée avec leurs packages salariaux.

Selon les plus de 5 millions de professionnels vérifiés sur le réseau social professionnel Blind, ce sont les 17 villes les mieux rémunérées pour les ingénieurs en logiciel dans la région de la baie de San Francisco. Blind a pris en compte le salaire de base annuel et la rémunération totale, y compris le salaire annuel et toute rémunération ou prime à base d'actions qu'une entreprise pourrait offrir.

1. Los Gatos, Californie

Rémunération totale moyenne : 500 449 $

: 500 449 $ Rémunération totale médiane : 475 000 $

: 475 000 $ Salaire moyen : 470 015 $

: 470 015 $ Salaire médian : 451 000 $

Los Gatos est la ville la mieux rémunérée pour les ingénieurs en logiciel aux États-Unis, selon Blind.

La petite ville abrite Netflix, qui préfère embaucher des professionnels plus expérimentés ou expérimentés et paie en conséquence. Le géant du streaming vidéo verse généralement des salaires élevés et offre à peu d'employés une rémunération à base d'actions.

2. Menlo Park, Californie

Rémunération totale moyenne : 328 423 $

: 328 423 $ Rémunération totale médiane : 297 000 $

: 297 000 $ Salaire moyen : 167 004 $

: 167 004 $ Salaire médian : 165 000 $

Menlo Park n'abrite peut-être que 34 000 personnes, mais sa population peut grossir avec les travailleurs de la technologie pendant la semaine de travail.

Menlo Park abrite le siège social de Meta, le propriétaire de Facebook et l'une des entreprises technologiques les mieux rémunérées. Google et Roblox ont également été fondés dans la ville.

3. Cupertino, Californie

Rémunération totale moyenne : 279 391 $

: 279 391 $ Rémunération totale médiane : 255 850 $

: 255 850 $ Salaire moyen : 165 753 $

: 165 753 $ Salaire médian : 165 000 $

Cupertino abrite Apple et son campus d'entreprise futuriste Apple Park. Les ingénieurs en logiciel d'Apple ont récemment bénéficié de gros chèques de paie, alors que le fabricant d'iPhone a brièvement dépassé une capitalisation boursière à couper le souffle de 3 billions de dollars au début de 2022.

4. San Bruno, Californie

Rémunération totale moyenne : 278 368 $

: 278 368 $ Rémunération totale médiane : 225 900 $

: 225 900 $ Salaire moyen : 161 269 $

: 161 269 $ Salaire médian : 149 500 $

YouTube a déménagé son siège social à San Bruno en 2007 et est devenu le plus grand employeur de la ville. Le service de streaming vidéo appartenant à Google emploie plus de 2 000 professionnels.

5. Mountain View, Californie

Rémunération totale moyenne : 275 181 $

: 275 181 $ Rémunération totale médiane : 242 000 $

: 242 000 $ Salaire moyen : 160 790 $

: 160 790 $ Salaire médian : 156 000 $

Mountain View est synonyme de Silicon Valley. Bien avant la naissance des startups dans les garages de la baie de San Francisco, la ville abritait des producteurs de semi-conducteurs au silicium, qui ont donné son nom à la région.

Bien sûr, la ville est désormais bien connue comme le siège social de Google, mais d'autres entreprises technologiques avec des présences importantes incluent 23andMe, Intuit, Mozilla et Synopsys.

6. Oakland, Californie

Rémunération totale moyenne : 266 869 $

: 266 869 $ Rémunération totale médiane : 197 750 $

: 197 750 $ Salaire moyen : 192 240 $

: 192 240 $ Salaire médian : 168 750 $

Oakland est devenue une plaque tournante pour de nombreuses entreprises de technologie financière. Credit Karma a déménagé son siège social de San Francisco au centre-ville d'Oakland en 2020. Block et Marqeta ont également des bureaux importants dans "The Town".

7. San Francisco, Californie

Rémunération totale moyenne : 265 050 $

: 265 050 $ Rémunération totale médiane : 225 000 $

: 225 000 $ Salaire moyen : 165 042 $

: 165 042 $ Salaire médian : 160 200 $

San Francisco pourrait être le joyau de la couronne de l'industrie technologique, car elle abrite trop de startups et d'entreprises technologiques pour être comptées.

La ville au bord de la baie abrite Airbnb, DoorDash, Lyft, Twitter, Uber et bien d'autres, mais son principal employeur est Salesforce . Le géant du cloud emploie plus de 9 000 employés et son siège social a apporté une contribution permanente à l'horizon du centre-ville.

8. Sunnyvale, Californie

Rémunération totale moyenne : 260 048 $

: 260 048 $ Rémunération totale médiane : 238 000 $

: 238 000 $ Salaire moyen : 160 499 $

: 160 499 $ Salaire médian : 160 000 $

Sunnyvale conserve ses racines dans la Silicon Valley en tant que siège du fabricant de puces AMD et de sociétés de technologie et de réseautage avancées, notamment Juniper Networks, LinkedIn et NetApp, propriété de Microsoft.

9. Palo Alto, Californie

Rémunération totale moyenne : 234 739 $

: 234 739 $ Rémunération totale médiane : 200 000 $

: 200 000 $ Salaire moyen : 157 488 $

: 157 488 $ Salaire médian : 154 000 $

La ville tony de Palo Alto est l'une des principales villes de la Silicon Valley. Cloudera et VMware comptent parmi les plus grandes entreprises technologiques basées dans la ville.

10. San Mateo, Californie

Rémunération totale moyenne : 234 066 $

: 234 066 $ Rémunération totale médiane : 187 875 $

: 187 875 $ Salaire moyen : 158 629 $

: 158 629 $ Salaire médian : 155 500 $

Les entreprises qui ont élu domicile à San Mateo incluent Coupa, Roblox et Snowflake. Avant d'être rachetée par Zendesk, Momentive, qui a été fondée sous le nom de SurveyMonkey, avait son siège social dans la ville.

11. Pleasanton, Californie

Rémunération totale moyenne : 225 058 $

: 225 058 $ Rémunération totale médiane : 202 000 $

: 202 000 $ Salaire moyen : 150 887 $

: 150 887 $ Salaire médian : 150 000 $

Pleasanton abrite de nombreux parcs d'activités, mais le principal employeur de la banlieue est le géant des technologies RH Workday.

12. Foster City, Californie

Rémunération totale moyenne : 220 293 $

: 220 293 $ Rémunération totale médiane : 190 000 $

: 190 000 $ Salaire moyen : 158 319 $

: 158 319 $ Salaire médian : 148 500 $

Foster City est le siège social du géant biopharmaceutique Gilead Sciences et de la société de logiciels d'entreprise Zuora, entre autres sociétés.

13. Fremont, Californie

Rémunération totale moyenne : 218 913 $

: 218 913 $ Rémunération totale médiane : 180 000 $

: 180 000 $ Salaire moyen : 144 638 $

: 144 638 $ Salaire médian : 142 500 $

Les entreprises notables dont le siège social est à Fremont incluent Corsair, Synnex et plus encore, bien que l'employeur n ° 1 de la ville soit Tesla.

14. Santa Clara, Californie

Rémunération totale moyenne : 214 168 $

: 214 168 $ Rémunération totale médiane : 197 000 $

: 197 000 $ Salaire moyen : 153 885 $

: 153 885 $ Salaire médian : 150 000 $

AMD, Intel, NVIDIA et Palo Alto Networks font partie des entreprises technologiques les plus connues dont le siège est à Santa Clara.

15. San José, Californie

Rémunération totale moyenne : 210 801 $

: 210 801 $ Rémunération totale médiane : 183 000 $

: 183 000 $ Salaire moyen : 153 390 $

: 153 390 $ Salaire médian : 145 000 $

La plus grande ville en population de la région de la baie de San Francisco, San Jose abrite Adobe, Cisco, eBay, PayPal, Zoom et plus encore.

16. Redwood City, Californie

Rémunération totale moyenne : 207 955 $

: 207 955 $ Rémunération totale médiane : 190 000 $

: 190 000 $ Salaire moyen : 156 248 $

: 156 248 $ Salaire médian : 151 000 $

Redwood City est le siège social de plusieurs entreprises technologiques mondiales, telles que Box, Carbon, Electronic Arts et Informatica.

17. Milpitas, Californie

Rémunération totale moyenne : 188 146 $

: 188 146 $ Rémunération totale médiane : 165 750 $

: 165 750 $ Salaire moyen : 154 073 $

: 154 073 $ Salaire médian : 138 000 $

Certains des meilleurs employeurs de Milpitas sont des employeurs technologiques, notamment Cisco, FireEye, SanDisk et bien d'autres.

Méthodologie

Blind a analysé les salaires de base et la rémunération totale des ingénieurs logiciels dans la région de la baie de San Francisco sur sa plateforme. Les villes ont été classées en fonction de la rémunération totale moyenne, y compris le salaire de base annuel et, le cas échéant, la rémunération à base d'actions et les primes en espèces. Toutes les données sont auto-déclarées par des professionnels vérifiés sur le réseau social professionnel Blind.

Également publié sur le blog de Teamblind