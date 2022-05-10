我发现几乎所有与我交谈的人都同意以下说法：





教育有问题，尤其是高等教育。





有趣的是，对于问题是什么以及我们应该如何解决这些问题，每个人的想法也大相径庭。一些流行的想法包括：





给老师多付钱

让大学免费

取消现有的学生债务

在线第一大学





几周前，我在听一个老式的Indiehackers播客，采访者正在与 Lambda 学校（现为布鲁姆大学）的创始人奥斯汀·奥尔雷德（Austen Allred）交谈。奥斯汀说，他认为教育的最大问题是激励因素之一——尤其是大学并不关心他们的学生毕业后是否能找到一份好工作。我倾向于同意，尽管我目前的副项目Boot.dev最终选择了与 Lambda 不同的路径。





Lambda 学校在过去几年一直在新闻中，有时会报道好事情，有时则不会。我不是来八卦的，相反，我只是想把它们看作一个例子，说明奥斯汀最初关于教育激励的信念是如何最终实现的。首先，让我们谈谈奥斯汀和我同意的地方，然后我们将讨论一些我认为我们可以从 Lambda 学校学到的东西，以及我们如何才能使教育变得更好。

“调整激励措施”是什么意思？

让我们看一个使用假设公司“Auto Parts United”的简单示例。以下是他们的一些销售人员，他们都将是尝试 4 种新薪酬结构的豚鼠。

姓名 根据 委员会 解释 莎莉 50k 10% 固定 10% 佣金 约翰 100k 0% 无佣金 乔治 40k 10%, 20% 前 10 次销售 10% 佣金，然后 20% 泰勒 70k 10% 上限 前 10 笔销售 10% 佣金，之后无佣金

根据历史数据，“Auto Parts Unlimited”的会计部门能够证明，如果销售人员平均每月进行 20 次销售，那么所有这些薪酬方案最终将支付给他们相同的 10 万美元的年薪.然而，正如您可能猜到的那样，这些不同的薪酬结构对销售人员产生了截然不同的激励。





现在，我不经营销售组织，但我可以自信地告诉你，一旦推出新的薪酬方案，公司的“Johns”和“Taylors”将不会表现出色。他们没有被激励出售！约翰被激励表现得好像他在卖东西，这样他就不会失去他轻松的 10 万薪水。泰勒被激励快速完成 10 次销售，然后在本月剩下的时间里放松下来。





只有“乔治”和“莎莉”的激励措施与公司的激励措施一致。当公司做得好时，乔治和莎莉也做得很好。这种系统在几乎任何可以支持它的关系中都是理想的。双赢/双输交易比任何一种单边结构都更具可持续性。我们到处都能看到这种对齐的例子，尽管有些最终的对齐不如其他对齐。例如：





按需付费的服务器成本

基于百分比的交易费用

电子商务购买免费退货

大学的问题

我认为可以肯定地说，奥斯汀在播客中指出，大学没有足够的动力去关心就业率，他是对的。这些机构不仅没有理由担心工作安排，而且教授们自己也经常考虑在事后才考虑教书。许多人主要是为了研究、发表论文和拓展各自领域的界限。

Lambda School 如何采用新的激励模式

Lambda 是“收入分成协议”或 ISA 的先驱。这个想法是，您无需预先支付学费。相反，如果你在毕业后找到工作，你会向学校支付一定比例的工资，直到你达到上限。这样做是为了确保 Lambda 学校受到激励，以确保您在毕业后找到工作。

好的，到目前为止一切顺利。 ISA 解决了所有问题，对吗？

如果 ISA 如此出色，为什么还要对 Lambda 大惊小怪？

如果你想挖掘关于 Lambda 学校的戏剧性历史，我会让你这样做，我不想深入了解他说/她说的细节。相反，我会根据我所做的挖掘给你我的总结。我发现大多数病毒式投诉归结为两个简单的抱怨。





一些学生大声抱怨教育质量随着时间的推移而下降。 一些学生认为它非常昂贵。大多数学生最终为大约 6 个月的课程支付了 20,000 美元或 40,000 美元之间的费用。





如果我不得不猜测这些问题的原因，我会说利润最终可能比预期的要紧，而且他们对学生就业率的押注最终比预期的要差。 Lambda 会预先支付每个学生的教育费用，无论该学生是否找到工作。如果任何表现不佳的人在没有找到工作的情况下消耗资源，Lambda 将为此买单。随着时间的推移，Lambda 收集了有关他们成本的数据，并意识到他们需要向表现最好的人收取大量费用，以补贴那些不支付费用的人。





这很有趣，因为听起来Lambda 正在为任何无法找到工作的学生支付教育费用。实际上，如果 Lambda 想要继续成为一家成功的企业，那么表现出色的人最终会为表现不佳的人支付学费。





综上所述，Lambda高度激励做什么？





只允许表现最好的人进入程序，具有讽刺意味的是，他们是最不需要它的人。

确保通过该计划的每个人都能找到一份至少支付 5 万美元的工作

让我们回顾一下他们没有受到高度激励的事情：

以有助于他们推进安置后的方式教他们的学生

为那些不太可能成为高绩效者提供教育

还有哪些模型可以更好？

与其立即假设更好的解决方案，不如让我们看看“学习编程”领域的更多竞争对手，并猜测他们可能有哪些激励结构。

开发山

Dev Mountain 是我所在地区的传统 Web 开发训练营。我希望他们的产品类似于 Lambda，因为它是一个面对面的网络开发学校。他们为一个为期 16 周的项目收取大约 1 万美元的费用。

可能激励：

让学生为工作做好准备，但前提是他们可以保持较高的营销“就业率”。

保持较低的成本，以便学生能够预先负担得起

不太可能激励：

创造引人入胜和激励的体验

关心学生在第一份工作中赚多少钱

码学院

Codecademy 有一个简单的商业模式。在撰写本文时，他们每月收取 19-39 美元的费用，以“专业”访问他们的在线课程。与 lambda 学校不同，他们的数字内容被学生大规模异步消费，这意味着他们可以以低得多的学费摆脱困境。

可能激励：

创造引人入胜的体验，这样您就不会取消订阅

保持每月低成本与其他数字信息产品竞争

不太可能激励：

为学生准备工作

关心学生在第一份工作中赚多少钱

自由代码营

FreeCodeCamp 在这个列表中是独一无二的——它们是完全免费的！也就是说，这并不意味着创建者和维护者没有激励结构。总是有一种激励机制，即使它并不明显。

可能激励：

保持成本极低

间接通过用户获利（例如通过广告、数据挖掘或其他方式）

将流量和参与度置于学习成果之上

不太可能激励：

为学生准备工作

乌迪米

Udemy 是一个市场，他们不创建自己的内容，而是允许创作者在平台上发布他们的作品，然后 Udemy 从中分一杯羹。

可能激励：

强调大量的学习内容

优先考虑具有营销技能的教师制作的内容

不太可能激励：

为学生准备工作

创建一个有凝聚力的学习路径

那么更好的激励结构应该是什么样的呢？

首先，让我们谈谈房间里的大象，我现在是个大伪君子。 Boot.dev是我的副项目，它的商业模式基本上是 Codecademy 的抄本。目前，我正在努力使该项目达到我可以全职投入的收入水平。与此同时，我正在考虑如何使用不同的模型来创建更好的激励结构。我们会到达那里，但我们还没有到达那里。





好的，那么这个“更好的模型”会是什么样子？好吧，我们想要一个在金钱上受到强烈激励的平台，以尽可能多地执行以下操作：





在优先考虑学习成果的同时创造引人入胜的体验

确保学生找到他们的第一份编码工作

帮助学生在第一份工作后继续在事业上取得成功

优先考虑质量而不是数量，以便轻松获得最好的材料

避免投放广告或出售用户数据

确保学习速度较慢的人也能成功

尽可能降低学生的总体成本，使价格永远不会成为障碍

免费+招聘费

一个计划是走 FreeCodeCamp 路线。我们可以免费开放所有的学习内容，然后我可以通过工作实习来赚钱，而不是卖广告。我想对这条路径做更多的研究，但是根据数据，我目前预见到一些问题：





公司不花钱招初级人才，只招高级人才

Boot.dev 将被激励为招聘人员创造一个令人惊叹的产品，而教育成为事后的想法

没有金钱激励来帮助陷入困境的学生——他们很可能表现不佳，不会被安置

Codecademy + 职业指导/辅导服务

Boot.dev 当前模型（Codecademy 模型）的最大问题是，我们没有真正的金钱激励来帮助学生找到一份高薪工作，除了收集一些甜蜜的推荐信。我们也没有动力去关心他们毕业后会发生什么。事实上，你甚至可以争辩说，我们当前的模式不希望他们找到工作，因为他们更有可能取消订阅。





这是我认为最有希望的假设模型：





学生每月支付少量学费以访问学习内容

这确保了平台的学习方面仍然是我们的首要任务。当我说小时，我的意思是比现在少。大约 15 美元/月。我从不想因为价格障碍而拒绝人们。

为完成我们材料的学生提供免费的职业指导漏斗。

职业指导服务和材料将确保我们关心学生的职业成功。我们甚至可以将它们提供给那些正在寻找第二份和第三份工作，甚至只是想升职或加薪的人。它还具有很好的副作用，可以帮助我们保持学习内容的精简和职业适用性，因为为了最大限度地提高收入，我们需要能够让这些学生找到工作。





可选职业指导的付款可能是 ISA 模式，或者可能是固定费用，在期望的职业成果后 x 个月偿还 - 我不确定。但总而言之，我认为这对我们来说可能是一条很好的前进道路。





如果您有任何其他想法或认为我们可以做得更好，请在Twitter 上告诉我。此外，如果您认识任何希望在具有吸引力的项目上投入资金的人，我们很乐意与您交谈。

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