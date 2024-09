O problema da educação é um problema de incentivos

Descobri que quase todas as pessoas com quem falo concordam com a afirmação:





Há algo de errado com a educação, especialmente com o ensino superior.





Curiosamente, todos também têm ideias muito diferentes sobre quais são os problemas e como devemos resolvê-los. Algumas ideias populares incluem:





Pague mais aos professores

Torne a universidade gratuita

Cancelar dívida estudantil existente

Primeira universidade online





Algumas semanas atrás eu estava ouvindo um velho podcast Indiehackers onde o entrevistador falava com Austen Allred, o fundador da Lambda School (agora Bloom University). Austen disse que acredita que o maior problema com a educação é um dos incentivos - particularmente que as universidades não se importam se seus alunos serão ou não colocados em um bom emprego após a formatura . Tendo a concordar, embora Boot.dev , meu projeto paralelo atual, tenha tomado um caminho diferente daquele que o Lambda tomou.





A Lambda School tem estado nos noticiários nos últimos anos, às vezes coisas boas foram relatadas, às vezes não. Não estou aqui para fofocar, em vez disso, simplesmente quero vê-los como um exemplo de como as crenças originais de Austen sobre incentivos educacionais acabaram dando certo. Primeiro, vamos falar sobre o que Austen e eu concordamos e, em seguida, abordaremos algumas das coisas que acho que podemos aprender na escola Lambda e como podemos tornar a educação ainda melhor.

O que significa “alinhar incentivos”?

Vejamos um exemplo simples usando uma empresa hipotética “Auto Parts United”. Aqui estão alguns de seus vendedores, os quais serão cobaias experimentando 4 novas estruturas de remuneração.

Nome Base Comissão Explicação Sally 50k 10% Comissão fixa de 10% John 100k 0% Sem comissão Jorge 40k 10%, 20% 10% de comissão nas primeiras 10 vendas, depois 20% Taylor 70k 10% limitado 10% de comissão para as 10 primeiras vendas, depois sem comissão

Com base em dados históricos, o departamento de contabilidade da “Auto Parts Unlimited” conseguiu mostrar que, se um vendedor fizesse o número médio de vendas, 20 vendas por mês, todos esses pacotes de remuneração acabariam pagando os mesmos $ 100 mil anualmente . Como você provavelmente pode imaginar, no entanto, essas diferentes estruturas de remuneração criam incentivos muito diferentes para os vendedores.





Agora, eu não dirijo uma organização de vendas, mas posso dizer com confiança que os “Johns” e “Taylors” da empresa não terão grande desempenho assim que os novos pacotes de remuneração forem lançados. Eles não são incentivados a vender! John é incentivado a parecer que está vendendo, para não perder seu confortável salário de 100 mil. Taylor é incentivado a fazer 10 vendas rapidamente e depois relaxar no resto do mês.





Apenas “George” e “Sally” têm seus incentivos alinhados com os da empresa. Quando a empresa vai bem, George e Sally vão bem. Esse tipo de sistema é ideal em praticamente qualquer relacionamento que possa suportá-lo. Acordos ganha-ganha/perde-perde são muito mais sustentáveis do que qualquer tipo de estrutura unilateral. Vemos exemplos desse tipo de alinhamento por toda parte, embora alguns acabem sendo menos alinhados do que outros. Por exemplo:





Custos do servidor pago pelo que você usa

Taxas de transação baseadas em porcentagem

Devoluções gratuitas em compras no e-commerce

O problema da universidade

Acho que é seguro dizer que Austen estava certo quando apontou no podcast que as universidades não são incentivadas o suficiente para se preocupar com as taxas de colocação profissional. Não apenas as instituições não têm motivos para se preocupar com a colocação de emprego, mas muitas vezes os próprios professores consideram o ensino uma reflexão tardia. Muitos estão lá principalmente para fazer pesquisas, publicar artigos e avançar nos limites de seu campo.

Como a Lambda School abordou um novo modelo de incentivo

A Lambda foi a pioneira do “acordo de compartilhamento de renda”, ou ISA. A ideia é que você não pague adiantado pela mensalidade. Em vez disso, se você conseguir um emprego após a formatura, pagará à escola uma porcentagem de seu salário até atingir um limite. O que isso faz é garantir que a Lambda School seja incentivada a garantir que você consiga um emprego após a formatura.

Ok, até aí tudo bem. ISAs consertaram tudo certo?

Se os ISAs são tão bons, por que tanto alarido sobre o Lambda?

Se você quiser desenterrar a história dramática sobre a Escola Lambda, vou deixar você fazer isso, não quero entrar no âmago da questão do que ele disse / ela disse. Em vez disso, darei a você meu resumo com base nas pesquisas que fiz. Descobri que a maioria das queixas mais virais se resumem a duas queixas simples.





Alguns alunos reclamaram abertamente que a qualidade da educação diminuiu com o tempo. Alguns alunos consideram muito caro. A maioria dos alunos acaba pagando algo entre $ 20.000 ou $ 40.000 dólares pelo programa de ~ 6 meses.





Se eu tivesse que adivinhar a causa desses problemas, diria que é provável que as margens tenham ficado mais apertadas do que o previsto, e as apostas que fizeram nas taxas de colocação de seus alunos acabaram sendo piores do que o previsto. A Lambda paga antecipadamente pela educação de cada aluno, independentemente de o aluno conseguir um emprego ou não . Se algum desempenho ruim estiver sugando recursos sem conseguir empregos, a Lambda está pagando a conta. Com o tempo, a Lambda coleta dados sobre seus custos e percebe que precisa cobrar muito dinheiro dos que têm melhor desempenho para subsidiar os custos dos que não pagam.





Isso fica interessante porque parece que a Lambda está pagando pela educação de todos os alunos que não conseguem emprego. Na realidade, para que a Lambda continue como um negócio de sucesso, os de alto desempenho acabam pagando as mensalidades dos de baixo desempenho.





Para resumir tudo isso, o que Lambda é altamente incentivado a fazer?





Permitir apenas os melhores desempenhos no programa, que ironicamente são os que menos precisam.

Para garantir que todos os que passam pelo programa consigam um emprego pagando pelo menos $ 50k

Vamos revisar o que eles não são altamente incentivados a fazer:

Ensine seus alunos de uma maneira que os ajude a avançar após a colocação

Fornecer educação para aqueles que têm menos probabilidade de ter alto desempenho

Que outros modelos poderiam ser melhores?

Em vez de formular hipóteses imediatamente sobre soluções melhores, vamos examinar mais alguns concorrentes no espaço “aprender a codificar” e adivinhar quais estruturas de incentivo eles podem ter.

Montanha Dev

Dev Mountain é um campo de treinamento de desenvolvimento web tradicional na minha área. Espero que o produto deles seja semelhante ao Lambda, pois é uma escola de desenvolvimento web pessoal. Eles cobram cerca de US $ 10 mil por um programa de 16 semanas.

Provavelmente incentivado a:

Prepare os alunos para um emprego, mas apenas para que eles possam manter sua “taxa de colocação” de marketing alta.

Mantenha os custos mais baixos para que os alunos possam pagar antecipadamente

Provavelmente não incentivado a:

Crie uma experiência envolvente e motivadora

Preocupe-se com quanto os alunos ganham em seu primeiro emprego

Codecademy

A Codecademy tem um modelo de negócios direto. Eles cobram $ 19-39 por mês no momento da escrita para acesso “profissional” a seus cursos online. Ao contrário da escola lambda, seu conteúdo digital é consumido em escala de forma assíncrona pelos alunos, o que significa que eles podem sair com custos de matrícula muito mais baixos.

Provavelmente incentivado a:

Crie uma experiência envolvente para não cancelar sua assinatura

Mantenha o custo mensal baixo para competir com outros produtos de informação digital

Provavelmente não incentivado a:

Preparar os alunos para um trabalho

Preocupe-se com quanto os alunos ganham em seu primeiro emprego

FreeCodeCamp

FreeCodeCamp é único nesta lista - eles são totalmente gratuitos! Dito isso, isso não significa que os criadores e mantenedores não tenham uma estrutura de incentivos. Sempre existe um mecanismo de incentivo, mesmo que não seja óbvio.

Provavelmente incentivado a:

Mantenha os custos extremamente baixos

Monetize os usuários indiretamente (por exemplo, por meio de anúncios, mineração de dados ou outra coisa)

Priorize o tráfego e o engajamento sobre os resultados de aprendizagem

Provavelmente não incentivado a:

Preparar os alunos para um trabalho

Udemy

A Udemy é um mercado, eles não criam seu próprio conteúdo, em vez disso, permitem que os criadores publiquem seus trabalhos na plataforma e a Udemy fica com uma parte.

Provavelmente incentivado a:

Enfatize uma quantidade de conteúdo de aprendizagem

Priorize o conteúdo feito por professores que tenham habilidades de marketing

Provavelmente não incentivado a:

Preparar os alunos para um trabalho

Crie um caminho de aprendizado coeso

Então, como seria uma estrutura de incentivos melhor?

Em primeiro lugar, vamos abordar o elefante na sala, sou um grande hipócrita no momento. Boot.dev é meu projeto paralelo e seu modelo de negócios é basicamente uma cópia do Codecademy. Por enquanto, estou tentando levar o projeto a um nível de receita em que possa me dar ao luxo de trabalhar em tempo integral. Enquanto isso, estou pensando em como um modelo diferente poderia criar uma estrutura de incentivos melhor. Chegaremos lá, mas ainda não chegamos lá.





Ok, então como seria esse “modelo melhor”? Bem, queremos uma plataforma que seja fortemente incentivada monetariamente para fazer o máximo possível do seguinte:





Crie uma experiência envolvente enquanto prioriza os resultados de aprendizagem

Garanta que os alunos consigam seu primeiro trabalho de codificação

Ajudar os alunos a continuarem a ter sucesso em suas carreiras após o primeiro emprego

Priorize a qualidade sobre a quantidade para que os melhores materiais sejam facilmente acessíveis

Evite veicular anúncios ou vender dados do usuário

Certifique-se de que os alunos mais lentos também possam ser bem-sucedidos

Mantenha os custos gerais para os alunos o mais baixo possível, para que o preço nunca seja uma barreira

Gratuito + taxa de recrutamento

Um plano seria seguir a rota do FreeCodeCamp. Poderíamos abrir todo o conteúdo de aprendizado gratuitamente e, em vez de vender anúncios, eu poderia gerar receita por meio de vagas de emprego. Eu gostaria de fazer mais pesquisas sobre esse caminho, mas com os dados, atualmente prevejo alguns problemas:





As empresas não pagarão para recrutar talentos juniores, apenas talentos seniores

Boot.dev seria incentivado a criar um produto incrível para recrutadores, enquanto a educação se torna uma reflexão tardia

Não há incentivo monetário para ajudar os alunos que ficam presos - eles provavelmente têm baixo desempenho e não serão colocados

Codecademy + Serviços de coaching/tutoria de carreira

O grande problema com nosso modelo atual no Boot.dev (o modelo Codecademy) é que não temos nenhum incentivo monetário real para ajudar os alunos a conseguir um emprego bem remunerado, além de coletar alguns depoimentos interessantes. Também não somos incentivados a nos preocupar com o que acontece com eles após a formatura. Na verdade, você pode até argumentar que nosso modelo atual não quer ativamente que eles consigam um emprego, porque é mais provável que cancelem sua assinatura.





Este é o modelo hipotético que eu acho mais promissor:





Os alunos pagam uma pequena mensalidade para ter acesso ao conteúdo de aprendizagem

Isso garante que o lado de aprendizado da plataforma permaneça em mente para nós. Quando digo pequeno, quero dizer menos do que é agora. Algo como US$ 15/mês. Eu nunca quero afastar as pessoas devido a uma barreira de preço.

Um funil de coaching de carreira gratuito se você conseguir uma vaga para alunos que concluírem nossos materiais.

Os serviços e materiais de coaching de carreira garantiriam que nos preocupamos com o sucesso profissional de nossos alunos. Poderíamos até mesmo oferecê-los para aqueles que estão procurando um segundo e terceiro emprego ou apenas procurando uma promoção ou um aumento. Também tem o bom efeito colateral de nos ajudar a manter nosso conteúdo de aprendizado simplificado e aplicável à carreira porque, para maximizar a receita, precisamos ser capazes de colocar esses alunos em empregos.





O pagamento pelo coaching de carreira opcional pode ser um modelo ISA, ou talvez seja uma taxa fixa que é paga x meses após o resultado de carreira desejado - não tenho certeza. Mas, no geral, acho que esse pode ser um grande caminho a seguir para nós.





Se você tiver alguma outra ideia ou achar que poderíamos fazer algo melhor, avise-me no Twitter . Além disso, se você conhece alguém que deseja financiar um projeto com tração, ficaremos felizes em conversar .

Também publicado aqui