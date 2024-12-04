教育字节：什么是链上治理？

尤其是在加密货币的背景下，“治理”是指对某个平台、网络或货币做出决策。由于这是一个以去中心化为中心的世界，许多参与者可能更喜欢一种考虑到用户声音的治理模式。因此，链上治理模式应运而生。
链上治理是某个加密网络中的社区使用透明（且自动）投票流程直接在系统本身上做出决策的一种方式。代币持有者（或网络参与者）无需依赖外部团体或中央机构，而是可以通过链上交易提交投票，对网络或类似系统的重要更新、规则或更改进行投票。
这种投票通常由每个参与者持有的代币数量加权，这意味着他们的影响力与他们在网络中的股份相匹配。链上治理为社区提供了一种去中心化的方式，帮助塑造他们最喜欢的平台的未来，同时确保所有决策的可见性和安全性。这些平台可能包括主链、去中心化应用程序等。\
当然，链上治理并不是加密网络中做出决策的唯一方式。与链上模式相反，链下治理发生在网络之外，通常涉及主要开发人员、利益相关者和社区成员之间的讨论和决策。例子包括社区论坛、社交媒体辩论和开发人员之间的会议。
虽然这允许灵活和非正式的决策，但它可能缺乏透明度，并可能将权力集中在少数有影响力的声音中。链下治理可能不那么结构化，但有时对紧急问题的反应也更快，因为决策不需要经过正式的投票程序——至少不需要大量人员参与。不过，人可能是一个风险因素。链下治理决策的实施仍然需要人参与，他们可能无法达到预期的效果。
就公平性和透明度而言，链上治理具有显著优势。它允许采用更直接、更分散的方法，其中决策会被记录下来并公开供任何人投票和验证。这种模式有助于防止集中控制，并让普通代币持有者真正掌握网络未来的权力。
它的主要缺点可能是，由于网络费用（取决于网络），链上治理可能很慢且成本高昂，而且大型利益相关者有时会产生过大的影响力。然而，许多平台正在努力让链上投票更容易实现，帮助确保在技术发展过程中，它仍然是一个民主的过程。
此外，与链下治理不同，
多年来，Obyte 生态系统已经提供了多个拥有自己链上的去中心化应用程序 (Dapps)
最近，Obyte
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