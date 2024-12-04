教育字节：什么是链上治理？





尤其是在加密货币的背景下，“治理”是指对某个平台、网络或货币做出决策。由于这是一个以去中心化为中心的世界，许多参与者可能更喜欢一种考虑到用户声音的治理模式。因此，链上治理模式应运而生。





链上治理是某个加密网络中的社区使用透明（且自动）投票流程直接在系统本身上做出决策的一种方式。代币持有者（或网络参与者）无需依赖外部团体或中央机构，而是可以通过链上交易提交投票，对网络或类似系统的重要更新、规则或更改进行投票。





这种投票通常由每个参与者持有的代币数量加权，这意味着他们的影响力与他们在网络中的股份相匹配。链上治理为社区提供了一种去中心化的方式，帮助塑造他们最喜欢的平台的未来，同时确保所有决策的可见性和安全性。这些平台可能包括主链、去中心化应用程序等。\

链上治理与链下治理





当然，链上治理并不是加密网络中做出决策的唯一方式。与链上模式相反，链下治理发生在网络之外，通常涉及主要开发人员、利益相关者和社区成员之间的讨论和决策。例子包括社区论坛、社交媒体辩论和开发人员之间的会议。





虽然这允许灵活和非正式的决策，但它可能缺乏透明度，并可能将权力集中在少数有影响力的声音中。链下治理可能不那么结构化，但有时对紧急问题的反应也更快，因为决策不需要经过正式的投票程序——至少不需要大量人员参与。不过，人可能是一个风险因素。链下治理决策的实施仍然需要人参与，他们可能无法达到预期的效果。





就公平性和透明度而言，链上治理具有显著优势。它允许采用更直接、更分散的方法，其中决策会被记录下来并公开供任何人投票和验证。这种模式有助于防止集中控制，并让普通代币持有者真正掌握网络未来的权力。









它的主要缺点可能是，由于网络费用（取决于网络），链上治理可能很慢且成本高昂，而且大型利益相关者有时会产生过大的影响力。然而，许多平台正在努力让链上投票更容易实现，帮助确保在技术发展过程中，它仍然是一个民主的过程。





此外，与链下治理不同， 链上治理 通常会通过提供代币等奖励来激励参与者对提案进行投票或参与讨论。这些奖励鼓励社区积极参与，确保更多用户参与决策过程。





Obyte 的链上治理





多年来，Obyte 生态系统已经提供了多个拥有自己链上的去中心化应用程序 (Dapps) 治理体系 包括治理代币。这些资产允许用户对影响特定平台或池子内部的重要决策进行投票，同时获得奖励。通过持有这些代币，社区成员可以影响费用结构和奖励分配等变化，使他们的参与变得有价值和有回报。例如，DEX Oswap.io 有自己的治理代币， 开放交换协议 。





最近，Obyte 引入了 一个强大的链上治理系统，增强了其去中心化结构。这使得 Obyte 社区能够影响有关主要网络参数和选择 订单提供商 （OP）——指导交易排序的重要节点。









链上治理网站 现在可以对 OP、阈值大小（超额费用触发）、基本 TPS 费用（TPS 交易费用的计算基础）、TPS 间隔（TPS 费用增长率）和 TPS 费用乘数（预付款系数）等参数进行投票。投票权重基于 GBYTE 余额。通过让用户使用该系统直接在链上投票，Obyte 提倡一种更加去中心化的治理模式，使社区能够积极参与塑造网络的未来。



