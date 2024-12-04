Образовательный байт: Что такое управление в цепочке?





Особенно в контексте криптовалют «управление» касается принятия решений относительно определенной платформы, сети или монеты. Поскольку это мир, ориентированный на децентрализацию, модель управления, в которой учитываются голоса пользователей, может быть предпочтительнее для многих участников. Поэтому была создана модель управления on-chain.





Управление в цепочке — это способ для сообщества определенной криптосети принимать решения непосредственно в самой системе, используя прозрачный (и автоматический) процесс голосования. Вместо того, чтобы полагаться на внешние группы или центральные органы власти, держатели токенов (или участники сети) могут голосовать за важные обновления, правила или изменения в сети или аналогичных системах, отправляя свои голоса через транзакции в цепочке.





Это голосование обычно взвешивается по количеству токенов, которые держит каждый участник, то есть их влияние соответствует их доле в сети. Управление в цепочке дает сообществу децентрализованный способ помочь сформировать будущее их любимых платформ, сохраняя при этом все решения видимыми и безопасными. Эти платформы могут включать основные цепочки, децентрализованные приложения и многое другое.

Управление в цепочке против управления вне цепочки





Конечно, управление в цепочке — не единственный способ принятия решений в криптосетях. Управление вне цепочки, противопоставленное модели в цепочке, происходит вне сети, часто включающей обсуждения и решения между ключевыми разработчиками, заинтересованными сторонами и членами сообщества. Примерами служат форумы сообщества, дебаты в социальных сетях и встречи разработчиков.





Хотя это позволяет гибко и неформально принимать решения, это может быть непрозрачно и может концентрировать власть среди нескольких влиятельных голосов. Управление вне сети может быть менее структурированным, но иногда оно также быстрее реагирует на срочные вопросы, поскольку решения не должны проходить через формальный процесс голосования — по крайней мере, не вовлекая большое количество людей. Однако люди могут быть фактором риска. Реализация решений управления вне сети все еще включает людей, и они могут не сделать то, что от них ожидают.





Со своей стороны, управление в цепочке имеет значительные преимущества, когда дело касается справедливости и прозрачности. Оно допускает более прямой, децентрализованный подход, где решения регистрируются и открыты для голосования и проверки любым лицом. Эта модель помогает предотвратить централизованный контроль и дает обычным держателям токенов реальную власть над будущим сети.









Его основным недостатком может быть то, что управление в цепочке может быть медленным и дорогостоящим из-за сетевых сборов (в зависимости от сети), а крупные заинтересованные стороны иногда могут иметь чрезмерное влияние. Тем не менее, многие платформы работают над тем, чтобы сделать голосование в цепочке более доступным, помогая гарантировать, что оно останется демократическим процессом по мере развития технологии.





Кроме того, в отличие от оффчейн-управления, управление в цепочке часто поощряет участников, предлагая награды, такие как токены, за голосование по предложениям или участие в обсуждениях. Эти награды поощряют активное участие сообщества, гарантируя, что больше пользователей будут участвовать в процессах принятия решений.





Управление в сети в Obyte





За прошедшие годы экосистема Obyte предложила несколько децентрализованных приложений (Dapps), которые имеют собственную ончейн-платформу. системы управления включая токены управления. Эти активы позволяют пользователям голосовать за важные решения, влияющие на определенную платформу или пул внутри нее, получая за это вознаграждение. Удерживая эти токены, члены сообщества могут влиять на изменения, такие как структуры сборов и распределения вознаграждений, делая свое участие ценным и полезным. Например, DEX Oswap.io имеет свой собственный токен управления, ОСВАП .





Совсем недавно, Обит представил надежная система управления на цепочке, которая усиливает ее децентрализованную структуру. Это позволяет сообществу Obyte влиять на решения относительно основных параметров сети и выбора Поставщики заказов (OP) — основные узлы, которые управляют порядком транзакций.









Веб-сайт для управления цепочкой теперь доступен для голосования по таким параметрам, как OP, Threshold Size (триггер превышения размера комиссии), Base TPS Fee (основа расчета комиссий за транзакции TPS), TPS Interval (скорость роста комиссии TPS) и TPS Fee Multiplier (коэффициент предоплаты). Вес голоса основан на балансах GBYTE. Предоставляя пользователям возможность голосовать напрямую в цепочке с помощью этой системы, Obyte продвигает более децентрализованную модель управления, предоставляя сообществу возможность играть активную роль в формировании будущего сети.



