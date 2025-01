Byte educativo: ¿Qué es la gobernanza en cadena?

En particular, en el contexto de las criptomonedas, la "gobernanza" se refiere a la toma de decisiones sobre una determinada plataforma, red o moneda. Dado que este es un mundo centrado en la descentralización, muchos participantes pueden preferir un modelo de gobernanza en el que se tengan en cuenta las voces de los usuarios. Por ello, se creó el modelo de gobernanza en cadena.





La gobernanza en cadena es una forma en la que una comunidad de una determinada red de criptomonedas puede tomar decisiones directamente en el propio sistema, mediante un proceso de votación transparente (y automático). En lugar de depender de grupos externos o autoridades centrales, los poseedores de tokens (o los participantes de la red) pueden votar sobre actualizaciones, reglas o cambios importantes en la red o sistemas similares enviando sus votos a través de transacciones en la cadena.





Esta votación suele ponderarse según la cantidad de tokens que posee cada participante, lo que significa que su influencia coincide con su participación en la red. La gobernanza en cadena ofrece a la comunidad una forma descentralizada de ayudar a dar forma al futuro de sus plataformas favoritas, manteniendo todas las decisiones visibles y seguras. Estas plataformas podrían incluir cadenas principales, aplicaciones descentralizadas y más.

Gobernanza dentro y fuera de la cadena





Por supuesto, la gobernanza en cadena no es la única forma de tomar decisiones en una red de criptomonedas. La gobernanza fuera de la cadena, que se opone al modelo en cadena, ocurre fuera de la red y a menudo implica debates y decisiones entre desarrolladores clave, partes interesadas y miembros de la comunidad. Algunos ejemplos incluyen foros comunitarios, debates en redes sociales y reuniones entre desarrolladores.





Si bien esto permite una toma de decisiones flexible e informal, puede carecer de transparencia y concentrar el poder en unas pocas voces influyentes. La gobernanza fuera de la cadena puede ser menos estructurada, pero también a veces es más rápida para responder a problemas urgentes, ya que las decisiones no necesitan pasar por un proceso de votación formal, al menos no involucrando a una gran cantidad de personas. Sin embargo, las personas podrían ser un factor de riesgo. La implementación de decisiones de gobernanza fuera de la cadena aún involucra a las personas, y es posible que no hagan lo que se espera de ellas.





Por su parte, la gobernanza en cadena tiene ventajas significativas en lo que respecta a la equidad y la transparencia. Permite un enfoque más directo y descentralizado, donde las decisiones se registran y están abiertas para que cualquiera pueda votar y verificarlas. Este modelo ayuda a evitar el control centralizado y otorga a los titulares habituales de tokens un poder real en el futuro de la red.









Su principal inconveniente podría ser que la gobernanza en cadena puede ser lenta y costosa debido a las tarifas de red (según la red), y las grandes partes interesadas a veces pueden tener una influencia descomunal. Sin embargo, muchas plataformas están trabajando para hacer que la votación en cadena sea más accesible, lo que ayuda a garantizar que siga siendo un proceso democrático a medida que la tecnología evoluciona.





Además, a diferencia de la gobernanza fuera de la cadena, Gobernanza en cadena A menudo, incentiva a los participantes ofreciendo recompensas, como tokens, por votar propuestas o contribuir a los debates. Estas recompensas fomentan la participación activa de la comunidad, lo que garantiza que más usuarios participen en los procesos de toma de decisiones.





Gobernanza en cadena en Obyte





A lo largo de los años, el ecosistema Obyte ha ofrecido varias aplicaciones descentralizadas (Dapps) que tienen su propia cadena de bloques. sistemas de gobernanza incluidos los tokens de gobernanza. Estos activos permiten a los usuarios votar sobre decisiones esenciales que afectan a una plataforma o grupo específico dentro de ella, mientras reciben una recompensa. Al poseer estos tokens, los miembros de la comunidad pueden influir en cambios como las estructuras de tarifas y las distribuciones de recompensas, lo que hace que su participación sea valiosa y gratificante. Por ejemplo, el DEX Oswap.io tiene su propio token de gobernanza, Cambio de sistema operativo .





Más recientemente, Obyte ha introducido Un sistema de gobernanza en cadena robusto que mejora su estructura descentralizada. Esto permite a la comunidad Obyte influir en las decisiones sobre los principales parámetros de la red y la selección de Proveedores de pedidos (OP): nodos esenciales que guían el orden de las transacciones.









Un sitio web para la gobernanza en cadena Ahora está disponible para votar parámetros como OP, tamaño de umbral (activador de la tarifa por sobredimensionamiento), tarifa base de TPS (base de cálculo para las tarifas de transacción de TPS), intervalo de TPS (tasa de crecimiento de la tarifa de TPS) y multiplicador de tarifa de TPS (factor de prepago). El peso de la votación se basa en los saldos de GBYTE. Al permitir que los usuarios voten directamente en la cadena mediante este sistema, Obyte promueve un modelo de gobernanza más descentralizado, lo que permite a la comunidad asumir un papel activo en la configuración del futuro de la red.